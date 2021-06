Co za moc, co za rzut Anity Włodarczyk! Światowa czołówka. Straszy przed igrzyskami

- Nie jestem robotem - mówiła nam Anita Włodarczyk 10 dni temu. Wtedy zbliżała się do 74 metrów i twierdziła, że na igrzyskach olimpijskich w Tokio będzie ją stać na 76-77. Teraz na Memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy uzyskała świetne 77.93 m. To trzeci najlepszy wynik na świecie w tym roku. Ale przede wszystkim to zapowiedź wielkiego powrotu dominatorki.

