Kolejne osłabienie Polski na igrzyskach w Tokio. "Niestety"

W poniedziałek Adam Kszczot oficjalnie potwierdził, że nie wystartuje w tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio. Choć posiadał kwalifikację olimpijską, uznał, że jego forma nie jest wystarczająco wysoka, aby móc walczyć o dobry wynik. Jak się okazuje, to nie jest jedyne osłabienie polskiej kadry olimpijskiej.

Karolina Kołeczek nie wystartuje podczas igrzysk olimpijskich w Tokio!

W środę branżowy profil Athletics News przekazał, że w Tokio nie wystartuje także Karolina Kołeczek, która miała walczyć w Japonii o finał biegu na 100 metrów przez płotki. - Karolina Kołeczek, pomimo posiadania minimum olimpijskiego na 100 metrów przez płotki nie wystąpi na igrzyskach olimpijskich w Tokio - problemy zdrowotne Polki (najgorsze już chyba za nią) uniemożliwiały treningi i przygotowanie do tego startu - napisano na Twitterze.

Karolina Kołeczek kilka dni temu informowała w swoich mediach społecznościowych, że niedługo wróci do treningów. - Niestety z powodu zakrzepicy nie mogłam kontynuować przygotowań do sezonu. Zapewniam, że z moim zdrowiem jest coraz lepiej i niedługo wracam do treningów - napisała na Facebooku.

Na tym nie kończą się osłabienia polskiej kadry olimpijskiej. Już wcześniej informację o tym, że nie wystartuje przekazała także Sofia Ennaoui. Polska biegaczka średniodystansowa nie zdołała wyleczyć kontuzji, która ostatecznie wykluczyła ją ze startu w Tokio.

