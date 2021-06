Kolejny rekord Usaina Bolta pobity! Fenomenalny 17-latek znów to zrobił

17-letni Erriyon Knighton na początku czerwca ustanowił nieoficjalny rekord świata na dystansie 200 metrów do lat 18. Sprinter osiągnął rezultat 20,11 s i w tej kategorii wiekowej zdetronizował Usaina Bolta, który miał czas 20,13 sekundy w 2003 roku. Nie minął miesiąc, a Knighton po raz drugi pobija nieoficjalny rekord Jamajczyka - tym razem w kategorii do lat 20.

REKLAMA

Zobacz wideo Patryk Dobek ze złotym medalem w biegu na 800 metrów. "Co ja tutaj narobiłem"

Erriyon Knighton rekordzistą świata na 200 m w kategorii U-18 i U-20!

Niedzielne zmagania na zawodach kwalifikacyjnych na obiekcie Hayward Field musiały zostać zawieszone na pięć godzin ze względu na wysoką temperaturę. Mimo takiej sytuacji doszło do pobicia nieoficjalnego rekordu z 2004 roku, należącego do Usaina Bolta. Erriyon Kinghton w finale osiągnął rezultat 19,84 s i o 0,09 s poprawił osiągnięcie Jamajczyka. Tym samym został podwójnym rekordzistą na dystansie 200 metrów w kategoriach do lat 18 i 20. Zwycięzcą w niedzielnych zawodach okazał się Noah Lyles, który osiągnął rezultat 19,74 s. Drugi z kolei był Kenny Bednarek, z czasem o 0,04 s gorszym od Lylesa.

Tak kapitalny występ na amerykańskich zawodach kwalifikacyjnych na obiekcie Hayward Field w miejscowości Eugene sprawił, że Knighton został najmłodszym amerykańskim olimpijczykiem w lekkoatletycznej kadrze od 57 lat. Wtedy w 1964 roku wystartował 17-letni Jim Ryun. Utalentowany sprinter zatem będzie członkiem drużyny olimpijskiej w tej dyscyplinie wraz z Lylesem, Bednarkiem oraz Terrancem Lairdem.

"Erriyon Knighton ma dopiero 17 lat, ale zakochani w sprinterach Amerykanie widzą w nim nadzieję na nową, wielką gwiazdę. Knighton pobił właśnie rekord Usaina Bolta na 200 m i ma szansę dostać się do kadry na igrzyska w Tokio. A tam wydarzyć się może wszystko" - więcej o sylwetce utalentowanego sprintera możecie przeczytać w tekście Dominika Lenarta.