Oficjalnie! Adam Kszczot rezygnuje ze startu w igrzyskach olimpijskich!

Adam Kszczot na swoim koncie na Facebooku wystosował komunikat, w którym poinformował o tym, że nie wystąpi na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Polak miał startować w biegu na 800 metrów. "Najważniejszy moment dla każdego sportowca. Przygotowujemy się do tego latami, ciężko pracujemy aby pojechać na Igrzyska, niestety tym razem nie będzie mnie na nich, mimo iż posiadam minimum i prawo startu, zdecydowałem inaczej, zostaje w Polsce" – napisał Kszczot.

Dalej Kszczot wymienił powody takiej decyzji. "Na pewno czytając to zastanawiasz się dlaczego, nie ma jednego winnego, jest natomiast domino zdarzeń, które na mnie wpłynęły:

obóz w Kenii, gdzie chciałem przygotowywać się w najlepszych warunkach, mimo fantastycznego treningu, organizm po powrocie do polski odmówił posłuszeństwa,

sprawy rodzinne,

złe samopoczucie po szczepieniu, które wyłączyło mnie na moment z treningów."

"Ten rok, to wiele fantastycznego treningu, nowe doświadczenia i kolejna ważna lekcja w życiu. Dziękuję wszystkim tym którzy trzymali kciuki, ja nie składam broni i zaczynam przygotowania do drugiej części sezonu .Ze swojej strony trzymam mocno kciuki za wszystkich olimpijczyków w Tokyo. Niech siła, pewność siebie, wiara i dobre wibracje będą z Wami" – napisał polski biegacz.

Adam Kszczot to trzykrotny mistrz Europy w biegu na 800 metrów. Trzykrotnie wygrywał również ME w hali, raz sięgnął po złoto w halowych mistrzostwach świata. Jak do tej pory dwukrotnie startował na igrzyskach olimpijskich. Zarówno w 2012 roku w Londynie jak i 2016 w Rio de Janeiro nie wszedł do finału biegu na 800 metrów.

