Fenomenalny Fajdek, kapitalna Kaczmarek! Świetne występy Polaków na mistrzostwach

Najciekawszym punktem drugiego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Polski była rywalizacja w rzucie młotem. O złoto walczyli Wojciech Nowicki, który bronił tytułu mistrza Polski, i Paweł Fajdek, aktualny mistrz świata. O tym, kto sięgnie po złoto zadecydowała ostatnia kolejka. Przez pięć kolejek to Nowicki prowadził po drugim rzucie, w którym osiągnął 80,86 m, co jest jego najlepszym wynikiem w tym sezonie. Jednak w ostatniej kolejce Fajdek rzucił 82,82 m i zepchnął rywala na drugie miejsce. Nowicki w ostatniej serii rzucił tylko 79,41 m i musiał zadowolić się srebrnym medalem. Brąz przypadł Marcinowi Wrotyńskiemu (71,29).

W rzucie dyskiem nie było niespodzianki – wygrał Piotr Małachowski, który po raz ostatni w karierze wystąpił na mistrzostwach. Z imprezą pożegnał się w świetnym stylu – rzucił 64,67 m, co jest jego najlepszym wynikiem w tym roku. Srebro zdobył Bartłomiej Stój (63,56 m), a brąz Robert Urbanek (62,33 m). Faworyt wygrał też w skoku o tyczce. Piotr Lisek sięgnął po złoto z wynikiem 5,80 m. Jego rywale uzyskali wyniki niewiele gorsze. Zarówno drugi Robert Sobera jak i trzeci Paweł Wojciechowski uzyskali 5,70 m. Dla całej trójki były to najlepsze wyniki w tym sezonie (dla Sobery było to wyrównanie wyniku).

Kibice mogli też zobaczyć w akcji polskie sprinterki. Wszystkie zaprezentowały się dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę problemy zdrowotne, które dręczyły Annę Kiełbasińską (była piąta z czasem 52,20, co jest jej najlepszym wynikiem w sezonie) i Igę Baumgart-Witan (czwarta z czasem 52,17). Najlepiej pobiegła Natalia Kaczmarek, która uzyskała kapitalny czas 50,72. To jest jej nowy rekord życiowy, trzeci wynik na europejskich listach w tym sezonie i czwarty wynik w historii polskiej lekkoatletyki. Druga była Justyna Święty-Ersetic (51,52), a trzecia Małgorzata Hołub-Kowalik (51,77).

Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce zakończą się w sobotę, 26 czerwca. Do rywalizacji o medal w rzucie młotem stanie m.in. Anita Włodarczyk. Kibice zobaczą też rywalizację w kobiecych sztafetach 4x400 m.

