Lewandowski kibicuje Lewandowskiemu. "Husaria atakuje. Trzeba za nich trzymać kciuki!"

- Oczywiście, że będę oglądał mecz ze Szwecją - mówi nam Marcin Lewandowski. Kandydat do olimpijskiego medalu w biegu na 1500 metrów jest na finiszu przygotowań do startu w Tokio.

REKLAMA

Zobacz wideo

W niedzielę w Chorzowie Lewandowski był bardzo zadowolony ze swojego kontrolnego startu na 800 metrów podczas Memoriału Kusocińskiego. W bardzo szybkim biegu był czwarty, niewiele zabrakło mu do pobicia rekordu życiowego, a przecież już nie specjalizuje się w 800 metrach. - Gdyby nie trzy przepychanki, przez które musiałem zdecydowanie zwalniać, to zrobiłbym życiówkę na 800 m. To jest fantastyczna wiadomość. Przybiegłem dopiero czwarty, ale cieszę się bardzo, bo wiem, że mogłem nawet ten bieg wygrać. Trenuję przede wszystkim na 1500 i robię olbrzymią wytrzymałość, a to się tak fajnie przekłada na 800 - mówił.

Wojciech Szczęsny krytycznie o poziomie reprezentacji Polski. "Musimy to zaakceptować"

"Dumni Polacy zawsze będą walczyli do samego końca"

Do grupki dziennikarzy przyszedł bez koszulki, eksponując nowe tatuaże. - Ja się z tym nie obnoszę, to jest dla mnie, nie afiszuję się. Teraz jest bardzo ciepło, jestem podekscytowany, więc tak do was przyszedłem. To tatuaże patriotyczne: żołnierze wyklęci, husaria, wszystko, co związane z Polską - tłumaczył.

Marcin Lewandowski screen z Facebooka Marcina Lewandowskiego

A propos husarii, zapytaliśmy Lewandowskiego czy kibicuje naszej husarii, grającej na Euro 2020. - Husaria atakuje, nie broni. Nie do końca trafne to było stwierdzenie - odpowiedział, przypominając wypowiedź Jana Bednarka. Obrońca naszej kadry przed meczem z Hiszpanią stwierdził: "Jeśli na nas ruszą, to wtedy zobaczą, jak polska husaria broni".

- Ale oczywiście wiem, o co w tym stwierdzeniu chodziło - mówi Marcin Lewandowski. - O to, że dumni Polacy zawsze będą walczyli do samego końca. Ambitni. I że zawsze wierzą w swoją polską siłę. Teraz trzeba im kibicować. Myślę, że oni są w dużo trudniejszej sytuacji niż ja w drodze do Tokio. Dlatego trzeba za nich trzymać kciuki - dodaje biegacz.

Kosmos Lewandowskiego

Z piłkarskiej kadry Marcin Lewandowski najbardziej ceni Roberta Lewandowskiego. - Bardzo mocno kibicuję „Lewemu", mimo że się osobiście nie znamy. To co Robert zrobił w piłce, to jest jakiś kosmos. Zawsze serdecznie trzymam za niego kciuki - mówił kiedyś w rozmowie ze Sport.pl

Thomas Ravelli porównał Lewandowskiego i Isaka. "Nie będę oszukiwał"

W środę w Petersburgu świetna gra Lewandowskiego będzie potrzebna Polsce do zwycięstwa nad Szwecją. Tylko taki wynik pozwoli naszej kadrze awansować z grupy do 1/8 finału Euro 2020. Początek meczu Polska - Szwecja o godzinie 18.00. Relacja na żywo na Sport.pl