"Nietykalny" rekord Usaina Bolta sprzed 18 lat pobity! Rewelacyjny 17-latek [WIDEO]

Erriyon Knighton spisał się rewelacyjnie w zawodach, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych na Florydzie.

17-letni sprinter pobił rekord świata w biegu na 200 m w kategorii do lat 18. Miał lepszy czas od Usaina Bolta!

17-latek wymazał z tablicy rekordów wynik Jamajczyka Usaina Bolta, który w 2003 roku pobiegł 200 m w czasie 20,13 sekundy. Amerykanin był szybszy o 0,02 sekundy i teraz to do niego należy najlepszy wynik na świecie w kategorii do lat 18. "Wydawać by się mogło, nietykalny rekord świata Bolta U-18 właśnie został pobity o 0.02 sekundy! Erriyon Knighton 20.11 (+1.6)" - czytamy na profilu sprinterzy.com" na Twitterze.

Warto zauważyć, że młodemu Amerykaninowi sprzyjał korzystny wiatr, którego prędkość wyniosła 1,6 m/s, ale był on w granicach normy. Knighton jest jednym z największych talentów, a jednocześnie nadzieją Amerykanów, że w przyszłości poprawi również rekordy świata seniorów należące do Bolta. Knighton drugiego na mecie Trayvona Bromella pokonał aż o 0,09 sekundy.

Knighton, który urodził się 29 stycznia 2004 roku, może również pochwalić się doskonałym wynikiem na 100 metrów. Jego rekord życiowy wynosi 9,99 sekundy, ale został osiągnięty przy zbyt korzystnym wietrze (+ 2,7 m/s). Jego oficjalny rekord na 100 metrów wynosi 10,16 sekundy, natomiast na 400 metrów - 47,48 sekundy.

Zobacz, jak Knighton pobił rekord świata U-18 w biegu na 200 metrów:

"To jest po prostu rekord dwudziestego drugiego wieku! - krzyczał Włodzimierz Szaranowicz. W 2009 roku na mistrzostwach świata w Berlinie Usain Bolt przebiegł 100 metrów w 9,58 s. Matematycy liczyli, że tak wynik człowiek osiągnie dopiero ćwierć wieku później. Dzisiaj wszyscy zastanawiamy się, jak długo rezultat genialnego Jamajczyka pozostanie niepobity. A on właśnie zdradził, że przed tamtym biegiem założył się, że uzyska jeszcze lepszy czas." - napisał dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak w maju 2020 roku.

Usain Bolt do dzisiaj zostaje rekordzistą świata w biegach na 100 i 200 metrów. Jamajczyk w sierpniu 2008 roku przebiegł dystans 100 metrów w czasie 9,58 sekundy, a w 2008 roku na igrzyskach olimpijskich w Pekinie pokonał 200 metrów w czasie 19,30, bijąc wówczas najlepszy wynik Michaela Johnsona o 0,02 sekundy.