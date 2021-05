Oficjalnie: Mistrzostwa Europy na Stadionie Śląskim w Chorzowie! Wielki sukces polskich władz

Znakomite wieści dla polskich kibiców lekkoatletyki. Spełnia się marzenie naszych działaczy. Władze European Athletics potwierdziły, że w 2028 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędą się mistrzostwa Europy w lekkoatletyce.

Stadion Śląski gospodarzem mistrzostw Europy w lekkoatletyce w 2028 roku

Informację tę potwierdził na niedzielnej konferencji prasowej prezes Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej Dobromir Karamarinow. Polska mistrzostwa Europy zorganizuje po raz pierwszy w historii. Od dawna ubiegaliśmy się o prawo ich organizacji, ale w 2024 roku przegraliśmy rywalizację z Rzymem. Teraz się udało.

Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce w Polsce. To niejedyna wielka impreza

Co ciekawe, mistrzostwa Europy to niejedyna wielka impreza, którą przyznano Stadionowi Śląskiemu. Rok wcześniej w Chorzowie odbędą się również drużynowe mistrzostwa Europy. Ich organizatorem Polska jest też teraz.

Działacze zadowoleni z prawa organizacji mistrzostw Europy w lekkoatletyce

– Dziękujemy za zaufanie. To wielki dzień dla Polski i dla Śląska. Pokazaliśmy, że potrafimy organizować wielkie imprezy – ocenił Jakub Chełstwoski, marszałek województwa, a prezes PZLA, Henryk Olszeswski, dodał: – Jeśli dąży się do marzeń, to one się w końcu spełniają. Cieszę się, że poziom organizacyjny naszej lekkoatletyki dorównuje temu sportowemu.