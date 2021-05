Johaug walczy o minimum na igrzyska w Tokio. Szwedzi ją krytykują. "Niesportowe wspomaganie"

Therese Johaug do tej pory uczestniczyła w dwóch edycjach igrzysk olimpijskich - obu zimą. Startowała w 2010 roku w Vancouver, gdzie zdobyła złoto w sztafecie 4x5 kilometrów, a także w 2014 roku w Soczi, skąd przywiozła srebro z rywalizacji na 30 kilometrów stylem dowolnym ze startu masowego oraz brąz z biegu na 10 kilometrów stylem klasycznym, który wygrała Justyna Kowalczyk.

Johaug powalczy o kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Tokio

To były jednak jej starty jako biegaczki narciarskiej. Teraz może się pojawić na najważniejszej imprezie czterolecia, ale latem jako lekkoatletka. Norweżka już w 2020 roku wskazywała, że być może będzie chciała uzyskać minimum na igrzyska w Tokio w biegu na 10000 metrów. Wystartowała w imprezie Impossible Games w Oslo, która była połączeniem oddzielnych startów wielu zawodników w różnych miejscach. Wtedy wszyscy chwali ją za osiągnięcie rekordu życiowego - 31:40,67.

Teraz Johaug potwierdziła, że w sobotę wystartuje w zawodach na stadionie Bislett w stolicy Norwegii, na których będzie chciała wywalczyć sobie kwalifikację olimpijską, choć wciąż nie wie, czy pojechałaby do Japonii. Potrzebuje do tego czasu 31 minut i 25 sekund, więc o 15 sekund lepszego niż ten, z którym wbiegła na metę Impossible Games rok wcześniej. Pojawiają się pierwsze wątpliwości dotyczące Norweżki ze strony mediów i ekspertów lekkoatletycznych, zwłaszcza ze Szwecji.

Ekspert niepewny formy Norweżki. "Przykuwała uwagę, bo to Johaug"

Poza Impossible Games Johaug zachwycała także rok wcześniej, gdy została mistrzynią Norwegii na 10000 metrów. Nie startowała wówczas najlepsza w biegach na długich dystansach w Skandynawii Karoline Bjerkeli Groevdal, która jest w świetnej formie - niedawno w ulicznym biegu na 5000 metrów pobiegła szybciej niż rekord świata. Sobotni start w Oslo będzie ich pierwszym spotkaniem na bieżni, a norweskie media są bardzo ciekawe ich rywalizacji.

Wątpliwości co do jej formy ma szwedzki ekspert lekkoatletyczny A. Lennart Juhlin. - Możliwe, że sobie poradzi i to osiągnie, ale wątpię, żeby mogła nawiązać rywalizację na igrzyskach. W zeszłym roku przykuwała uwagę, bo to Johaug. Spisała się dobrze, ale i tak jest wolniejsza o półtorej minuty od rekordu Norwegii - wskazał dla "Aftonbladet".

Johaug stosuje kontrowersyjną technologię. "Daje spore korzyści"

Inni szwedzcy eksperci bardziej niż o aspektach sportowych biegów Johaug skupiają się na innych elementach jej występów. Chodzi o kontrowersyjną technologię, którą Norweżka wykorzysta w sobotę i z jaką biegała już wcześniej. To "lyshare-system", czyli urządzenie, które położone wokół bieżni i odpowiednio zaprogramowane, za pomocą małych światełek pokazuje zawodniczce, jak powinna biec, żeby osiągnąć konkretny czas.

Johaug stosowała je już, chociażby podczas wspomnianego startu na Impossible Games. Wtedy niektórzy upatrywali w tym dość niecodziennym rozwiązaniu próby stworzenia Johaug sztucznych rywalek, bo Norweżka biegła sama. - To narzędzie, na które wcześniej nie było pozwolenia, a daje spore korzyści tym, którzy z niego korzystają. To niesportowe wspomaganie - uważa Juhlin.

Wynik, który pozwoliłby Johaug na start w Tokio dałby jej jedenaste miejsce w rywalizacji na 10000 metrów podczas igrzysk olimpijskich w Rio w 2016 roku. Tam Karoline Bjerkeli Groevdal zajęła dziewiąte miejsce, a wygrała Etiopka Almaz Ayana z czasem 29:17,45 - ówczesnym rekordem świata. Bieg na 10000 metrów podczas igrzysk olimpijskich w Tokio zaplanowano na 7 sierpnia, przedostatni dzień rywalizacji w Japonii. Rywalizacja o minima olimpijskie w ramach Vaerens Vakreste Stafett ruszy w sobotę o godzinie 13:00.