"Niektórzy porównują mnie do Schippers". Adamek zachwyciła, zdobywając dwa medale MŚ w kwadrans

- Niektórzy porównują mnie do Dafne Schippers. Bo też jestem wysoka. I powiedzmy, że dobrze zbudowana. Ale wzięłam się za siebie, schudłam. Dwa lata straciłam przez kontuzje i to mi dało do myślenia - mówi Klaudia Adamek. 22-latka została polską gwiazdą nieoficjalnych MŚ sztafet. W Chorzowie w 15 minut zdobyła srebro na 100 i złoto na 200 m. Przyćmiła wielką Dafne!

