Jakub Krzewina zawieszony! Grożą mu nawet dwa lata dyskwalifikacji

30-letni Jakub Krzewina to lekkoatleta, specjalizujący się w biegu na 400 metrów a także żołnierz. W 2018 roku (w sztafecie 4x400) zdobył złoty medal na halowych mistrzostwach świata w Birmingham. Już 1 maja na Stadionie Śląskim polska sztafeta będzie rywalizowała na zawodach World Athletics Relays. W Chorzowie zabraknie jednak Krzewiny. Dlaczego?

"Grozi mu kara od roku do dwóch lat dyskwalifikacji"

Biegacz jest zawieszony przez Polską Agencję Antydopingową, bo Krzewina trzykrotnie podał nieprawidłowo swój adres pobytu. Już 7 maja będzie miał szansę bronić swej niewinności przez Panelem Dyscyplinarnym.

Dyskwalifikacja Polaka za doping. Grozi mu dotkliwsza kara. "Najgorszy scenariusz"

- Informuję, iż trwa postępowanie w sprawie naruszenia przepisów antydopingowych przez zawodnika Jakuba Krzewinę. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w zakresie podawania danych pobytowych do systemu ADAMS. Zawodnik został tymczasowo zawieszony do wyjaśnienia sprawy, grozi mu kara od roku do dwóch lat dyskwalifikacji. Rozprawa przed Panelem Dyscyplinarnym odbędzie się 7 maja - mówi Michał Rynkowski, dyrektor POLADA, cytowany przez "Przegląd Sportowy". Nie udało nam się skontaktować z samym Jakubem Krzewiną.

Latem w Tokio odbędą się igrzyska olimpijskie. Aby na nie awansować, Polacy muszą dostać się do finału World Athletics Relays.