"Miałyśmy czarne paski na oczach i przedstawiono nas jako dziewczyny Gołoty" [nieDawny Mistrz]

Monika Pyrek, urodzona w 1980 roku. 安ietna lekkoatletka, tyczkarka. Jej najwi瘯sze sukcesy to:

srebrny medal M 2005

srebrny medal M 2009

br您owy medal M 2001

srebrny medal ME 2006

br您owy medal halowych M 2003

br您owy medal halowych M 2008

br您owy medal halowych ME 2002

br您owy medal halowych ME 2005

ㄆkasz Jachimiak: Na 100 dni przed startem igrzysk olimpijskich w Tokio wrzuci豉 Pani na Twittera swoje zdj璚ie z podpisem: "Lata這 si kiedy po鈔odku wielkiego stadionu". Wyczuwam t瘰knot. Nie myl si?

Monika Pyrek: Zaraz po podj璚iu decyzji o zako鎍zeniu kariery my郵a豉m, 瞠 nigdy wi璚ej nie b璠 chcia豉 skoczy. Gdy pada造 pytania czy t瘰kni i czy odda豉m jaki skok, to si dziwi豉m. Ale niedawno Ada Ma造sz zada mi to pytanie. Bo jego pytaj, czy zdarzy這 mu si skoczy po karierze i on chcia wiedzie, jak jest u mnie.

Adam m闚i, 瞠 teraz jest go o jakie 20 kilogram闚 wi璚ej, dlatego nie skacze. A Pani tego problemu nie ma.

- Trzymam sportow wag, to prawda.

I zn闚 Pani skacze?

- Tak, zdarza mi si.

Jak wysoko?

- No w豉郾ie ju nie za wysoko! Daj si czasem nam闚i dzieciom, bo prowadz Uczniowski Klub Sportowy. Co prawda prowadz jako organizator, a nie jako trener, ale zdarza mi si przychodzi na treningi i podpowiada m這dym tyczkarkom i tyczkarzom, co i jak powinni zrobi. Pewnego dnia m闚i豉m do nich i widzia豉m, 瞠 nie rozumiej. Postanowi豉m wi璚 pokaza. Posz豉m bez rozgrzewki, w jeansach! Technicznie wszystko by這 dobrze. Spodoba這 mi si tak, 瞠 w nast瘼nym skoku skusi豉m si nawet na troszk d逝窺zy rozbieg. Wydawa這 mi si, 瞠 p璠z jak za dawnych lat. Poprosi豉m m篹a, 瞠by mi to nagra.

I jednak nie wrzuci豉 Pani tego na Twittera.

- Ha, ha, ha, no jednak, niestety, nie. Linia lotu bardzo poprawna, technika bardzo poprawna, ale dynamiki za grosz!

Mimo wszystko stawiam, 瞠 gdyby Pani troch potrenowa豉, to kolejny z這ty medal mistrzostw Polski by豚y w Pani zasi璕u. Po tym jak odesz造軼ie z Ann Rogowsk, poziom konkurencji w kraju obni篡 si dramatycznie.

- Oj nie, nie da豉bym rady. Dziewczyny przeskakuj 4 metry, a na tyle musia豉bym ju sporo potrenowa. Mo瞠 3,5 metra uda這by mi si skoczy.

Czyli jest Pani na poziomie siebie 15-letniej, z pierwszego roku skakania?

- Mniej wi璚ej tak. Albo na poziomie weteranki. Przychodz propozycje start闚 w takich mistrzostwach, ale na razie nie korzystam.

Wr鵵my na igrzyska - by豉 Pani czwarta w Atenach w 2004 roku i pi徠a w Pekinie w 2008 roku. Chyba olimpijskie starty musz si Pani kojarzy z niespe軟ieniem?

- W Pekinie by豉m najlepiej przygotowana. Skoczy豉m tam 4,70 m, a 4,80 - 4,85 to by造 wysoko軼i, kt鏎e regularnie pokonywa豉m na treningach. Szkoda. Ale ko鎍z帷 karier, czu豉m si sportowcem spe軟ionym. Nie by豉m rozgoryczona, 瞠 nie zdoby豉m olimpijskiego medalu. Mia豉m poczucie, 瞠 zrobi豉m swoje. Teraz, po latach, ludzie cz瘰to si myl i przedstawiaj mnie jako mistrzyni olimpijsk. To z jednej strony mi貫, 瞠 kojarz mnie z sukcesem, a z drugiej strony zawsze prostuj. No, niestety, nie mam takiego tytu逝. Tylko nie wiem, czy on by cokolwiek zmieni w moim 篡ciu. Nie mam poj璚ia czy olimpijskie z這to dawa這by mi szans na inny rozw鎩 po karierze. Wydaje mi si, 瞠 robi to, co jest dla mnie optymalne. Realizuj si w byciu w dalszym ci庵u przy sporcie. Nie czuj takiego niedosytu, 瞠 gdybym mia豉 ten z這ty medal, to pojawi豉by si odskocznia, kt鏎a wynios豉by mnie wy瞠j.

Da這 si w og鏊e my郵e o z這tym medalu, maj帷 tak rywalk jak Jelena Isinbajewa?

- Jelena zdominowa豉 nasz konkurencj, wi璚 faktycznie z這to by這 dla niej jakby zarezerwowane. To by這 trudne. Z drugiej strony dzi瘯i niej nasza konkurencja sta豉 si szalenie atrakcyjna. By czas, 瞠 na mityngach ch皻niej robiono skok o tyczce kobiet ni m篹czyzn. Bardzo nas z Ani dotyka這 to, 瞠 Jelena w wywiadach m闚i豉, 瞠 nie ma z kim rywalizowa i 瞠 rywalek nie potrzebuje, 瞠 walczy ze sob. Z jednej strony ci庵n窸a nas wszystkie w g鏎 i wyci庵n窸a dyscyplin na wysoki poziom rozpoznawalno軼i, ale z drugiej - czu造鄉y si przez ni mo瞠 nie a lekcewa穎ne, ale na pewno niedoceniane.

Pami皻am, 瞠 mimo to zdarza這 si Pani wyj嗆 z Isinbajew do klubu, 瞠by razem pota鎍zy.

- Bo to jest w sumie fajna dziewczyna! Mia豉m okazj z ni trenowa i wtedy troch si pozna造鄉y. Pota鎍zy faktycznie te nam si zdarzy這.

Isinbajewa mog豉by tak jak Pani wygra "Taniec z gwiazdami"?

- Hmm, Michaelem Jacksonem na parkiecie nie by豉. Zreszt, ja te nie. Na pewno popularno軼i bardzo by zwi瘯szy豉 swoje szanse. Pudzian i ㄆkasz Kadziewicz doszli do fina逝, a nie wiem czy tylko umiej皻no軼iami tanecznymi, czy bardziej popularno軼i. W ka盥ym razie Jelena jest teraz w jury jakiego telewizyjnego show. Ale nie wiem dok豉dnie o co w programie chodzi. M鎩 rosyjski jest za s豉by.

Dzi瘯i wygraniu "Ta鎍a z gwiazdami" jest Pani jedyn polsk skoczkini z Kryszta這w Kul. Adam Ma造sz, Kamil Stoch i Monika Pyrek - 豉dne towarzystwo!

- Ha, ha, ha! No rzeczywi軼ie!

Po "Ta鎍u z gwiazdami", tak jak po karierze sportowej, zosta造 Pani przyja幡ie albo chocia sporo kole瞠雟kich relacji, prawda?

- Od lat przyja幡i si z Fabian Murer z Brazylii. Z Ani Rogowsk jest tak, 瞠 kiedy rywalizowa造鄉y, a teraz nasza relacja jest na zupe軟ie innym poziomie. Cz瘰to si do niej 鄉iej, 瞠 zawsze musia豉 by lepsza, zawsze! [Rogowska zdoby豉 z這to M 2009, a Pyrek srebro, Rogowska by豉 trzecia, a Pyrek czwarta na igrzyskach Ateny 2004] Nawet pod tym wzgl璠em, 瞠 ja mam dw鏂h syn闚 i ona te ma dw鏂h syn闚, ale ona ma dw鏂h naraz [jest mam bli幡i徠]! Po "Ta鎍u z gwiazdami" bardzo blisko si przyja幡imy z Kamil Drezno, choreografk, a w kontakcie jestem z moim tanecznym partnerem Robertem Rowi雟kim oraz z Janj Lesar i Krzy鄂iem Hulbojem, kt鏎zy mi pomagali w p馧finale, gdy Robert si rozchorowa.

Monika Pyrek po wygraniu Ta鎍a z Gwiazdami kapif

A z Andrzejem Go這t?

- Ostatnio nie mamy kontaktu i strasznie 瘸逝j, bo prze篡li鄉y mn鏀two ciekawych historii. Oboje z Andrzejem w trakcie pobytu w Warszawie mieszkali鄉y w hotelu i gdy 穎na Andrzeja musia豉 wraca do USA, to poprosi豉 mnie i Kamil Drezno, 瞠by鄉y raz na jaki czas Andrzeja zabra造 gdzie na obiad czy kolacj, 瞠by nie siedzia sam w pokoju hotelowym. No to go zabra造鄉y w jeden wiecz鏎 i wtedy zrobiono nam zdj璚ia, a p騧niej w pewnej gazecie ja i Kamila mia造鄉y czarne paski na oczach i przedstawiono nas jako dziewczyny Go這ty, ha, ha, ha!

To dzi瘯i 豉two軼i w nawi您ywaniu kontakt闚 鈍ietnie si Pani odnalaz豉 w pracy dla Radia Szczecin? Przejrza貫m list Pani go軼i w programie "Po tyczki" i jest naprawd imponuj帷a - ponad sto znanych nazwisk ze 鈍iata sportu, sztuki i kultury.

- Oczywi軼ie najwi璚ej zaprosi豉m sportowc闚. Uwa瘸m, 瞠 w ca貫j przygodzie ze sportem najwi瘯sz warto軼i by豉 mo磧iwo嗆 poznawania wielu ludzi. I ciesz si, 瞠 znajomo軼i trwaj. W sporcie jest tak, 瞠 mo瞠sz z kim nie rozmawia przez 10 lat, a zadzwonisz do niego w potrzebie i on ci pomo瞠. Bardzo to sobie ceni. Z Otyli J璠rzejczak, z Marcinem Gortatem i z Arturem Si鏚miakiem wszyscy mamy swoje fundacje i wszyscy si dzielimy wiedz, wszyscy si wspieramy. My郵, 瞠 sport po prostu nas ukszta速owa na zasadach fair play.

Kt鏎a rozmowa da豉 Pani najwi璚ej satysfakcji, a jaka najbardziej Pani zestresowa豉?

- Podczas audycji z profesorem Bralczykiem my郵a豉m, 瞠 zejd na zawa. Stresowa豉m si ju przed, a jeszcze gorzej si zrobi這, gdy na samym pocz徠ku pope軟i豉m gaf. Powiedzia豉m, 瞠 przysz豉m szybciej, a on mnie od razu zacz掖 strofowa. "Ale wcze郾iej czy szybciej? Pani tu szybko sz豉 czy pani przysz豉 wcze郾iej, 瞠by zd捫y na czas?" - us造sza豉m od profesora. Pomy郵a豉m sobie: "O w mord! Od razu policzek na dzie dobry", ha, ha, ha! Oczywi軼ie jest mi g逝pio, gdy pope軟iam b喚dy, ale to te jest zawsze cenne, bo si ucz. Ostatnio po podca軼ie z Dari Abramowicz [to psycholog sportu, pracuje m.in. z Ig 安i徠ek] kto mi na Twitterze zwr鏂i uwag, 瞠 w pewnych zdaniach zamiast "ilo嗆" powinnam powiedzie "liczba". W pierwszej chwili m闚i: "o kurcz, ale czepialstwo". Ale p騧niej pomy郵a豉m, 瞠 przecie ja w豉軼iwie nie wiem, kiedy si m闚i "ilo嗆", a kiedy "liczba", wi璚 ja to sprawdz. I rzeczywi軼ie ten kto mia racj.

Pi瘯n ma Pani pokor.

- Uczy si zawsze lubi豉m i to mi si nie zmieni. Z tego powodu cz瘰to zadaj naiwne pytania. I to po 500 razy! M鎩 m捫 ma mnie dosy, gdy w dalszym ci庵u nie rozumiem czym jest VAT, cho przecie prowadz fundacj! A co do moich audycji, to wielki stres mia豉m jeszcze po takiej, kt鏎a by豉 super, ale po kt鏎ej zadzwoni do mnie mened瞠r rozm闚cy i powiedzia, 瞠 ta osoba si nie zgadza na publikacj.

Za du穎 osobistych rzeczy ten kto opowiedzia?

- Tak mi si wydaje. Nazwiska oczywi軼ie nie podam, skoro ta osoba si wycofa豉. A najprzyjemniejsze by造 rozmowy ze sportowcami. Bo odkrywa豉m w nich siebie. Na przyk豉d S豉wek Szmal opowiada mi, 瞠 jest mistrzem 鈍iata we wszystkim. Nawet w myciu okien, bo wtedy patyczkiem do uszu wyci庵a brud ze wszystkich k帷ik闚. No jakbym siebie widzia豉!

Perfekcjonizm?

- Do b鏊u! Bardzo mi這 wspominam te audycj z Ani Rogowsk. Setn, jubileuszow, tak to sobie specjalnie zaplanowa豉m i by這 mi bardzo mi這, 瞠 si zgodzi豉. A spoza sportu super by豉 rozmowa z Wojciechem Mecwaldowskim, z Krystyn Czub闚n, z Olkiem Dob. Du穎 by這 takich, kt鏎e 瘸l mi by這 ci望, bo nie wiedzia豉m, z jakiej cz窷ci nagrania rezygnowa.

Dlaczego sko鎍zy豉 Pani z radiem? Za bardzo anga簑j帷e sta造 si fundacja dla m這dych sportowc闚 i projekt alternatywnych lekcji wf-u dla dzieci?

- Po prostu sko鎍zy豉 mi si umowa i nie zosta豉 przed逝穎na. By豉m przygotowywana do zmiany formatu. Ale w radiu zmieni si prezes, zmieni si naczelny i niby byli鄉y um闚ieni na rozmowy, ale 瘸dna ze stron nie napiera豉. Fundacja zacz窸a mi funkcjonowa bardzo dobrze i temat radia si rozmy. 畝逝j, bo to by豉 superprzygoda.

Co Pani powie, je郵i kto z radia przeczyta t nasz rozmow i si do Pani odezwie z propozycj?

- Nigdy z g鏎y nie m闚i nie. Uwa瘸m, 瞠 zawsze trzeba porozmawia i da szans projektowi. Ale teraz mam dw鎩k dzieci, a wtedy by這 jedno, wi璚 teraz zorganizowanie wszystkiego by這by dwa razy trudniejsze.

A co by Pani odpowiedzia豉, gdyby pod koniec 2019 roku naprawd dosta豉 propozycj obj璚ia teki ministra sportu? Bo rozumiem, 瞠 takiej oferty finalnie nie by這.

- Nie dosta豉m oficjalnej propozycji, ale kancelaria premiera szuka豉 ze mn kontaktu. Dzwoniono do firmy, w kt鏎ej pracowa豉m i pytano o numer do mnie.

Podj窸aby si Pani takiego wyzwania?

- Oczywi軼ie mi這 mi, 瞠 zauwa穎no moj wiedz i to, co robi w dzia豉niach fundacyjnych. Ale do momentu, w kt鏎ym ta propozycja nie padnie, nie chcia豉m si zastanawia, co zrobi. A 瞠 w ko鎍u wcale tej propozycji nie by這, to nie musia豉m wszystkiego rozwa瘸.

Jest Pani szcz窷liw mam, a pami皻am nasz rozmow sprzed oko這 10 lat. Czu貫m, 瞠 dla Pani odk豉danie macierzy雟twa na p騧niej jest coraz wy窺z cen p豉con za uprawianie sportu. Tak by這?

- Tak. S sportsmenki, kt鏎e po urodzeniu dziecka wracaj i dla mnie s arcymistrzyniami. Ja nie by豉bym w stanie tego zrobi. Wiele razy sobie wyobra瘸豉m, 瞠 mam dziecko, jestem na mistrzostwach 鈍iata i jutro mam fina, a dzwoni mama, kt鏎a si opiekuje moim dzieckiem i m闚i, 瞠 ono ma gor帷zk. Nie wiem czy potrafi豉bym si skoncentrowa na finale. Nie wiem, czy nie chcia豉bym si spakowa i jak najszybciej wr鏂i do domu.

Renata Mauer opowiada豉 na Sport.pl, 瞠 kiedy zdobywa豉 z這to olimpijskie w Atlancie, jej kilkumiesi璚zna c鏎eczka zamilk豉 pod opiek babci, tak bardzo odczuwa豉 brak mamy.

- Ojej... To jest 篡cie matek. Mnie przez sprawy fundacji nie ma w domu przez oko這 40 dni w roku, a jednorazowo nie ma mnie najd逝瞠j przez cztery dni. Ale ju to jest bardzo du穎. Za ka盥ym razem mam my郵, 瞠 uciekaj mi wa積e momenty z moimi dzie熤i. Oczywi軼ie robi co wa積ego dla innych dzieci, to jest moja pasja i ja chc to robi. Po powrocie nadrabiam zaleg這軼i a czasem brakuje mi si.

Macie Pa雟two psa?

- Mieli鄉y.

Tego, kt鏎ego lata temu dosta豉 Pani od m篹a, a wtedy jeszcze nie m篹a, tylko mened瞠ra? Pytam, bo kiedy mi Pani opowiada豉, 瞠 dzi瘯i pieskowi mia豉 namiastk domu, gdy po treningach w Spale mia豉 si kim zaj望.

- Tak by這.

Mo積a powiedzie z przymru瞠niem oka, 瞠 przechodzi豉 Pani dogoterapi?

- Zdecydowanie mo積a tak powiedzie!

To by terier, zdobywca nagr鏚 na wystawach?

- Tak, by czempionem. Niestety, w lipcu ubieg貫go roku si z nim po瞠gnali鄉y. Po jego d逝giej chorobie. Do tej pory to prze篡wamy. Dzieci najmocniej. By dla nas cz這nkiem rodziny. Nawet teraz jak to m闚i, to si wzruszam. Bardzo go naszej rodzinie brakuje. I nie mamy odwagi mie kolejnego psa. Mam poczucie, 瞠 to by nasz pies i nie mo積a go zast徙i innym. To by pierwszy m鎩 pies. Nie moich rodzic闚, tylko m鎩, moja odpowiedzialno嗆. I mn鏀two prze篡, bo ten pies z nami wsz璠zie je寮zi - na zgrupowania, na zawody, by naszym towarzyszem 篡cia. Walczyli鄉y o niego do ko鎍a.

A jak to by這 z Pani udzia貫m w "Ta鎍u z gwiazdami" - czy to prawda, 瞠 start mia by lekiem na depresj?

- Hmm... Teraz si bardzo du穎 m闚i o depresji, a wtedy si nic nie m闚i這.

To bardzo dobra zmiana.

- Oczywi軼ie. Ale chodzi mi o to, 瞠 wtedy nawet s這wo "depresja" by這 niew豉軼iwie u篡wane. Na pewno by豉m w bardzo trudnym stanie psychicznym, gdy podejmowali鄉y decyzj, 瞠 wyst徙i w programie. To tak naprawd by豉 decyzja mojego m篹a, a nie moja. By豉m w z造m stanie psychicznym z powodu kontuzji i niemo積o軼i zakwalifikowania si na mistrzostwa Europy. Przez to przysz這 powa積e obni瞠nie wiary w siebie. Ci庵le walczy豉m te z b鏊em po kontuzji. Mia豉m wszystkiego do嗆. M鎩 m捫, trener i psycholog sportowy podj瘭i decyzj na przek鏎 mnie. Polecia豉m do Eugene do USA na zawody, my郵帷, 瞠 mo瞠 tam si uda, bo tam wszyscy skacz. Chcia豉m wierzy, 瞠 to zaczarowana skocznia. W presji wyniku 豉pa豉m si ju takich rzeczy. Niestety, nie zaliczy豉m tam 瘸dnej wysoko軼i. Wsiadaj帷 do samolotu do Polski, powiedzia豉m do m篹a przez telefon, 瞠by odm闚i, 瞠 to nie ma sensu. I 瞠 nic nie ma sensu. Cz瘰to wtedy powtarza豉m, 瞠 wszystko jest bez sensu i 瞠 mam do嗆. A gdy wyl康owa豉m w Polsce, m捫 powiedzia, 瞠 si zgodzi na m鎩 start w "Ta鎍u z gwiazdami".

Okaza這 si, 瞠 potrzebowa豉m wyzwoli si ze 鈔odowiska, w kt鏎ym tkwi豉m przez ile lat i, b璠帷 w kt鏎ym, nak豉da豉m na siebie wielk presj. Absolutnie nie m闚i o tym 鈔odowisku 幢e. Ale rozbrat z nim da mi p騧niej si喚 i ch耩 powrotu. Naprawd by豉m w takim stanie, 瞠 nie mog豉m ju na to wszystko patrze. My郵, 瞠 gdybym w tym trwa豉, to po kontuzji nie wr鏂i豉bym ju do sportu. A tak prze篡豉m fajn przygod, a p騧niej uda這 mi si wr鏂i do sportu, zmobilizowa i pojecha na kolejne igrzyska olimpijskie, do Londynu. Mo瞠 ju nie wr鏂i豉m do poziomu pozwalaj帷ego walczy o medal, ale zrealizowa豉m marzenie o zako鎍zeniu kariery na najwi瘯szej imprezie 鈍iata. Tak zrobi豉m i by豉m do b鏊u konsekwentna. Gdy dzwonili do mnie organizatorzy Diamentowych Lig i zapraszali na zawody, to tkwi豉m w przekonaniu, 瞠 bardzo dzi瘯uj, doceniam, ale karier zako鎍zy豉m ostatnim skokiem na stadionie olimpijskim.

Zastanawiam si, jak du穎 nerw闚 kosztowa豉 Pani ca豉 kariera. Jak bardzo si Pani przez te lata spala豉. Zacytuj Pani z naszej rozmowy sprzed kilkunastu lat. "Kiedy obejrza豉m program telewizyjny, w kt鏎ym ameryka雟cy psychologowie m闚ili o stresie startowym. Wed逝g nich jest on por闚nywany do stresu, jaki cz這wiek odczuwa w momencie zagro瞠nia 篡cia. Wystarczy pomy郵e, ile razy w trakcie sezonu sportowiec prze篡wa tego rodzaju emocje, 瞠by zrozumie, jak to dzia豉 na jego psychik".

- Ja w og鏊e jestem takim zestresowanym typem cz這wieka. My郵, 瞠 kobiety bardziej prze篡waj, analizuj, rozpami皻uj. Czasem bez potrzeby. Ale takie po prostu jeste鄉y. Wiem, 瞠 teraz s w moim 篡ciu wi瘯sze stresy. Dotycz rodziny. I teraz one mi si wydaj bardziej powa積e ni te, kt鏎e by造 wtedy. Ale nie lubi takiego podej軼ia i si z nim nie zgadzam, 瞠 kto m闚i: "a co to za problemy, zobacz na te" albo "a co tam twoje problemy, zobacz, jakie maj oni". Twoje problemy s dla ciebie najwa積iejsze na 鈍iecie i nigdy nie mo積a ich bagatelizowa. Na pewno na tamten moment moje stresy by造 dla mnie bardzo du瞠. Ale my郵, 瞠 potrafi豉m sobie z nimi poradzi, 瞠 jak umia豉m, tak sobie w tym wszystkim pr鏏owa豉m pom鏂. Prowadz帷 teraz fundusz stypendialny dla m這dych sportowc闚, czytam, jak konkretnie pieni康ze mog造by wesprze ich rozw鎩. Za moich czas闚 nikt by nie napisa, 瞠 chcia豚y op豉ci wsp馧prac z psychologiem. A teraz pisz to wszyscy. Bardzo si z tego ciesz i my郵, 瞠 to si dzieje dzi瘯i temu, 瞠 my, sportowcy z tego pokolenia co ja, m闚imy, jak to jest wa積e. Za moich czas闚 zawodniczych to bardzo cz瘰to odbierano jako objaw s豉bo軼i. Ta g逝pota mnie okropnie denerwowa豉.

"Nie potrzebujemy psychologa, bo nie mamy wariat闚 w dru篡nie" - stwierdzi trener Franciszek Smuda, gdy przygotowywa nasz pi趾arsk kadr na Euro 2012.

- Jak si porozmawia z psychologami sportowymi, to m闚i, 瞠 takie przekonania jeszcze si zdarzaj. I to nawet w鈔鏚 m這dych trener闚. Ale ja mam ten optymistyczny przekaz z wniosk闚, kt鏎e dostaj. 安ietnie, bo najlepiej ju na pocz徠ku swojej sportowej drogi nauczy si wszystkich 獞icze i radzenia sobie ze stresem. Trudno jest zmieni sw鎩 spos鏏 my郵enia, gdy jest si ju ukszta速owanym, doros造m cz這wiekiem.

W徠ek zdrowotny sko鎍zmy tak: czy Pani wie, jak si nazywa szefowa komitetu organizacyjnego igrzysk w Tokio?

- Nie wiem.

Hashimoto.

- Naprawd? Ha, ha, ha! O matko!

Choroba Hashimoto dokucza豉 Pani przez wi瘯szo嗆 kariery i b璠zie z Pani zawsze?

- Tak, do ko鎍a 篡cia b璠zie dokucza. Powiem szczerze, 瞠 kiedy mi si wydawa這, 瞠 sport nasila te hu鈣awki nastroj闚, te wszystkie wahania. A teraz, z perspektywy czasu, mog powiedzie, 瞠 wtedy nad wszystkim lepiej panowa豉m. Teraz nie mam sta貫j opieki lekarskiej i przy wszystkich obowi您kach, wizytach lekarskich dzieci, moje zdrowie jest na szarym ko鎍u wa積ych spraw. Ale z drugiej strony mam du穎 wi璚ej do鈍iadczenia. Zaraz minie 20 lat od diagnozy. Mam wi璚 spor wiedz, umiem zapanowa nad tym diet, mam wyczucie cia豉, a w razie czego mam te kontakt z fajnymi lekarzami. Mniej wi璚ej to kontroluj, ale oczywi軼ie ka盥y dzie musz zaczyna od tabletki.

Powiedzia豉 Pani, 瞠 wszyscy m這dzi sportowcy ubiegaj帷y si o stypendium fundacji pisz we wnioskach, 瞠 chcieliby mie pieni康ze na psychologa. A pewnie zdarzaj si te ludzie tak potrzebuj帷y, jak Pani na starcie kariery? My郵 o tym, 瞠 Pani mama nie zap豉ci豉 za czynsz, tylko da豉 Pani pieni康ze na pierwsze w 篡ciu zagraniczne zgrupowanie.

- Zdarzaj si, oczywi軼ie. Zawsze gdy og豉szamy nab鏎, prosz, 瞠by m這dzi sportowcy opowiadali swoj histori. 疾by nam pokazywali siebie. Ka盥y ma ten sam cel - ka盥y chce zosta olimpijczykiem. Po takim marzeniu trudno oceni wniosek. Ale powiedzenie czym jest dla ciebie sport chwyta za serca ca陰 rad funduszu.

Przytoczy Pani histori, kt鏎a Pani najmocniej chwyci豉 za serce?

- Kto powiedzia, 瞠 chcia豚y przeznaczy stypendium na aparat na z瑿y. Bo dzi瘯i niemu m鏬豚y si u鄉iecha i normalnie m闚i i w ko鎍u poczuje si pewnie na zawodach. Kto inny napisa, 瞠 potrzebuje pieni璠zy, bo codziennie doje盥瘸 30 km na trening i chcia豚y si przenie嗆 do bursy. To decyzja m這dego cz這wieka o wyj軼ia z domu, z komfortowych warunk闚. To pokazanie gotowo軼i do p鎩嗆 w sport. Mieli鄉y te ch這pca, kt鏎y opowiada o swojej pasji do sportu i o pasjach jego dw鏂h braci. Do zupe軟ie innych dyscyplin. Wszyscy bracia sport pokochali, on si sta rodzinn pasj, chocia rodzice nie mieli ze sportem nic wsp鏊nego.

Tak jak Pani rodzice.

- Tak, to historia troch jak moja. Na pocz徠ku maja zaczniemy ju pi徠y nab鏎. Wybieramy zawsze tych, kt鏎zy prawdziwie m闚i albo pisz, czym jest dla nich sport. Liczy si to, 瞠 kto m闚i od siebie. Dostajemy od tej m這dzie篡 informacje, 瞠 dzi瘯i nam prze豉muje wstyd czy strach. My wymagamy teraz, 瞠by nagrali si dla nas na wideo. Czasy s takie, 瞠 po zawodach b璠 musieli by otwarci na media. Pisz nam, 瞠 to dla nich straszne, ale dzi瘯uj, przyznaj帷, 瞠 si dzi瘯i nam prze豉mali.

Stypendyst "Skoku w marzenia" by Piotr Lisek, ale mo瞠 si Pani pochwali jeszcze kilkorgiem znanych dzi wychowank闚?

- Stypendystkami by造 Sofia Ennaoui, mistrzyni 鈍iata we wspinaczce Ola Rudzi雟ka dzi ju nazywaj帷a si Miros豉w, Pia Skrzyszowska, Klaudia Siciarz, p造waczka Zuzanna Harasimowicz. Warto te wspomnie Kub Barana, kt鏎y by karatek, zosta sprinterem, a w ko鎍u trenerem m這dzie篡 w jednym z klub闚 pi趾arskich. To dla nas przyk豉d rozwoju cz這wieka. O to nam chodzi. Bo nam nie zale篡, 瞠by mie fabryk mistrz闚, tylko, 瞠by pom鏂 w spe軟ianiu marze i w edukacji.

Dla tych wszystkich ludzi Pani jest znan sportsmenk sprzed ilu lat. A kim jest Pani dla dzieci ze szk馧 podstawowych, dla kt鏎ych opracowuje Pani alternatywne lekcje wf-u?

- Dzi瘯i nauczycielom dzieciaki s przygotowane. 70 procent z nich wie, 瞠 skaka豉m o tyczce. I s tego bardzo ciekawe. Pytaj zw豉szcza o ekstremaln cz窷 - o strach, o latanie w chmurach.

Bardzo si dziwi, 瞠 Pani skaka豉 z l瘯iem wysoko軼i?

- Bardzo. A ja zawsze m闚i, 瞠 to jest dow鏚, 瞠 mo積a walczy ze swoimi s豉bo軼iami. I z nawet najwi瘯szymi ograniczeniami.

Opowiada Pani dzieciakom o p瘯aj帷ych tyczkach? Chocia pod Pani chyba nigdy 瘸dna nie p瘯豉 tak, 瞠by Pani bardzo uszkodzi豉?

- To prawda. Mia豉m tak sytuacj, ale nie by豉 tak dramatyczna w skutkach, jak u Ani Rogowskiej [g喚boko rozci皻a d這鎞 czy u Roberta Sobery [z豉manie jednej z ko軼i 鈔鏚r璚za].

Albo jak u Paw豉 Wojciechowskiemu, kt鏎emu p瘯ni皻a tyczka pogruchota豉 ko嗆 jarzmow.

- O w豉郾ie! Mnie si to zdarzy這 na pocz徠ku przygody ze sportem i nawet nie mam o czym opowiada, bo nic nie odczu豉m, tylko trener si wystraszy i przybieg sprawdzi czy ze mn wszystko dobrze. Sama wi璚 traumatycznej sytuacji nie mia豉m, ale podziwiam tych, kt鏎zy nie p瘯aj. Pami皻am taki sezon Piotrka Liska na hali, gdy 豉ma tyczk za tyczk. Pomy郵a貫m sobie: "Bo瞠, jak on musi mie siln psychik, 瞠by bra kolejnego kija i skaka".

Skok o tyczce si Pani 郾i?

- Zawsze mi si 郾i, jak mam jak捷 sytuacj stresow! I wtedy zawsze mi si 郾i to samo: 瞠 biegn po rozbiegu i nagle biegn jakimi tunelami. Skr璚am, szukam do趾a i materaca i si zastanawiam: "Bo瞠, jak ja przyspiesz te sze嗆 ostatnich krok闚, jak ja nie wiem, kiedy one b璠?!". Czasami 郾i mi si te, 瞠 mi si gubi tyczki, 瞠 otwieram na zawodach pokrowiec, a on jest pusty.

To nie dziwi - tyczki ka盥y tyczkarz gubi cz瘰to, w podr騜ach.

- Niestety. Linie lotnicze maj z tyczkami wielki problem. Mn鏀two jest historii po latach brzmi帷ych zabawnie. Na przyk豉d Ani Wielgus kiedy bodaj瞠 w Chile upi這wano 20 cm tyczek, 瞠by si zmie軼i造 do luku baga穎wego. A jak si PKS-ami z tyczkami je寮zi這 do Spa造! Kiedy nikt nie mia samochodu, wi璚 si jecha這 do υdzi poci庵iem, tam z tyczkami trzeba by這 najpierw przejecha miejskim autobusem z dworca 鏚 Kaliska na 鏚 Fabryczn, a tam trzeba by這 b豉ga kierowc PKS-u, 瞠by nas w og鏊e wpu軼i do 鈔odka z tymi kijami.

Nie zdarzy這 si Pani us造sze od dzieci o sobie czego bardzo zaskakuj帷ego? Kiedy w audycji radiowej przedszkolaki wypowiada造 si o skokach narciarskich. To by這 bodaj po z這tym medalu Kamila Stocha na igrzyskach Pjongczang 2018. Po pytaniach o Kamila i og鏊nych o skoki dzieci zosta造 zapytane, kto to jest Adam Ma造sz. Po chwili ciszy jeden z ch這pc闚 stwierdzi, 瞠 to taki dobry wujek Kamila Stocha.

- Ha, ha, ha! Jakie pi瘯ne! Dzieci nie maj szans pami皻a mnie czy Adama ze sportu. 妃iej si czasami, 瞠 powinnam robi projekty raczej dla 50-latk闚 ni dla dzieci z podstaw闚ek, bo tam mog豉bym liczy na rozpoznawalno嗆. A tak serio - dzieciaki bardzo interesuje sam skok o tyczce, bardzo te to, 瞠 ta鎍zy豉m w programie. Tak bardzo, 瞠 cz瘰to w陰czaj Tik-Toka i chc ze mn ta鎍zy i to nagrywa!

Ch這pcy pytaj o mercedesa, kt鏎ego Pani w "Ta鎍u z gwiazdami" wygra豉 czy to ju inne pokolenie, niezainteresowane motoryzacj?

- Jasne, 瞠 pytaj. Ale nie o samo auto, tylko czy naprawd je dosta豉m, czy mo瞠 tylko tak na chwil mi je dali, przed kamerami, ha, ha! Dzieciaki myl te skok o tyczce ze skokiem wzwy. Ale to normalne. Nawet niekt鏎ym dziennikarzom si zdarza這. Przez lata bywa豉m nie tylko skoczkini wzwy, ale te Ann Pyrek albo Monik Rogowsk, ha, ha! Chocia najcz窷ciej to jestem mylona z Agnieszk Radwa雟k.

Nie wiem dlaczego. Wydaje mi si, 瞠 nawet podobne nie jeste鄉y. No chyba 瞠 brunetka, d逝gie w這sy, wysoka i szczup豉 - to s jedyne podobie雟twa. O, albo by豉 taka zabawa na Facebooku: kto napisa, 瞠 ma na imi Kasia, ale nie jest Kasi Kowalsk, kto, 瞠 ma na imi Adam, ale nie jest Adamem Mickiewiczem itd. Zabawa dotar豉 do mnie, napisa豉m: "jestem Monika, ale nie Bellucci. A szkoda!". Kto mi napisa: "Ale pani te ma pi瘯ne nazwisko, po tej sportsmence!". A jak ju dzieci wyczaj, 瞠 znam Roberta Lewandowskiego, to mam przechlapane!

Ca豉 lekcja o Robercie?

- Dok豉dnie! Ale to te jest super. M闚i帷 o Robercie mo積a przecie opowiedzie pi瘯n histori o sporcie i w ten spos鏏 dzieciaki do sportu zach璚i.