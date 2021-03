Polska nagle wycofana z biegu na 4x400 metrów podczas HME! Alarm w Toruniu

Polski Związek Lekkiej Atletyki około godziny 10:45 potwierdził informację o wycofaniu polskiej sztafety z niedzielnego biegu na 4x400 metrów.

Przyczyna to aż cztery pozytywne wyniki testów na koronawirusa w sześcioosobowym składzie naszej reprezentacji na tym dystansie. Zgłoszeni do rywalizacji byli Dariusz Kowaluk, Jakub Krzewina, Kajetan Duszyński, Karol Zalewski, Mateusz Rzeźniczak i Wiktor Suwara. Polacy przechodzili dwa testy - jeszcze przed rozpoczęciem imprezy wyniki wszystkich testów były negatywne, ale podczas mistrzostw testuje się uczestników co trzy dni. Testy wykonane w sobotę dały wyniki pozytywne.

Podejrzewa się, że wpływ na zakażenia zawodników mogła mieć obecność na przygotowaniach w obiektach Centralnego Ośrodku Sportu w Spale. To tam koronawirusem jeszcze przed rozpoczęciem halowych Mistrzostw Europy zaraziła się sprinterka Ewa Swoboda. - Na absurd wygląda jednak fakt, że Ewa zaraziła się od zawodniczki, która nie powinna na obozie w Spale przebywać. [...] Reprezentacja była ponadto w pobliżu ludzi, którzy nie powinni dostać zgody na przebywanie w ośrodku z uwagi, że nie są zawodnikami/trenerami. Procedury, które na początku były przestrzegane, zostały złamane w najważniejszym momencie - pisał o warunkach panujących w Spale portal sprinterzy.com.

Polacy zajęli czwarte miejsce na poprzedniej edycji HME - w 2019 roku w Glasgow. Wówczas mieli czas 3:08,40 i zabrakło im do brązowego medalu 0,79 sekundy. Na razie nie pojawiły się informacje o większej liczbie zakażeń w polskiej reprezentacji. Trwa ostatni dzień rywalizacji w Toruniu, a w biegu sztafetowym 4x400 metrów zaprezentują się Polki, które będą walczyły o złoty medal z Holenderkami i Brytyjkami.

