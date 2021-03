Fenomenalne wyniki polskich biegaczek w eliminacjach na 60 metrów! Rekord życiowy Skrzyszowskiej

Polskie płotkarki świetnie rozpoczęły rywalizację podczas halowych mistrzostw Europy. Obie nie tylko awansowały do półfinału biegu na 60 metrów przez płotki, ale także były najlepsze w swoich biegach eliminacyjnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Swoboda: Cieszę się, że zaczynam sezon. Mam nadzieję, że będzie co najmniej jak w 2019

Pia Skrzyszowska z rekordem życiowym! "To dopiero początek"

Pia Skrzyszowska była najlepsza w trzecim biegu eliminacyjnym i uzyskała czas 7,96. Tym samym poprawiła swój rekord życiowy o 0,02 sekundy! - Myślę, że to jeszcze nie było moje maksimum. Widziałam na końcówce, że wygrywam, więc nie musiałam się tam ścigać do końca - opisała swój bieg Polka.

- To dopiero początek, nie tylko zawodów, ale i całej mojej kariery. To 7,96 naprawdę cieszy i mam nadzieję, że w niedzielę będzie mnie stać na jeszcze więcej. A w przyszłości znacznie więcej! - śmiała się Pia Skrzyszowska.

Paweł Wojciechowski nie obroni tytułu HME! Niespodziewanie odpadł już w eliminacjach

Dwie Polki wśród trzech najlepszych zawodniczek eliminacji! "Trzeba się cieszyć"

Świetnie spisała się także druga Polka - Karolina Kołeczek. Osiągnęła czas 7,98 i aż o 0,22 sekundy wyprzedziła drugą zawodniczkę szóstego biegu eliminacyjnego, Szwajcarkę Noemi Zbaeren. - Od początku do końca było mocno, nie było co odpuszczać. Jedynie wybieg potraktowałam spokojniej, nie rzucałam się na metę. To był bardzo dobry bieg, ale półfinały są w sobotę i to tam trzeba pobiec świetnie - wskazała Kołeczek po biegu.

Wśród trzech najlepszych wyników eliminacji na 60 metrów znalazły się dwie Polki - Skrzyszowska i Kołeczek przegrały tylko z Holenderką Nadine Visser, która w piątym biegu osiągnęła czas 7,92. - Trzeba się tym cieszyć. Czujemy się dobrze i mam nadzieję, że powalczymy tutaj z Pią o coś wielkiego - skomentowała Karolina Kołeczek. Skrzyszowska swoim biegiem wyrównała także jej najlepszy wynik w karierze. - Czy czas się odgryźć, że doścignęła moją życiówkę? Nie myślę o tym, trzeba się skoncentrować, dobrze wykonać swoje zadanie, a jaki to przyniesie czas zobaczymy - wskazała Polka.

Reprotest Polaków oddalony. Marcin Lewandowski i Michał Rozmys wycofali się ze startu na 3000 m

- Motywujemy się naszymi czasami z Karoliną wzajemnie. Liczę, że ona też się poprawi, bo w tym sezonie biega bardzo dobrze i jest gotowa na te mistrzostwa. Obie będziemy się mogły pokazać z jak najlepszej strony. Czyli dojść do finału i w nim powalczyć - zapowiedziała Pia Skrzyszowska. Półfinały biegu na 60 metrów przez płotki pań zaplanowano na 12:40 w niedzielę. Finałowy bieg ruszy o 17:15.

Wszyscy Polacy w półfinale. Czykier z najlepszym wynikiem w sezonie!

Swoje biegi eliminacyjne przeszli także wszyscy Polacy. Damian Czykier wygrał trzeci z nich z czasem 7,57 - swoim najlepszym wynikiem w tym sezonie halowym. To także trzeci najlepszy czas wszystkich biegów - Polaka wyprzedzili Brytyjczyk Andy Pozzi i Francuz Wilhelm Belocian (obaj 7,52).

Chciał już uciekać z Torunia, ale odzyskał złoto. "Każda inna decyzja byłaby kompromitacją"

Krzysztof Kiljan (7,73) zajął trzecie miejsce w czwartym, a Artur Noga (7,84) czwartą pozycję w piątym biegu, co także dało im awans do półfinałów. Te odbędą się w niedzielę o godzinie 13:05. Finał przewidziano na 17:00.