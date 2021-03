To koniec! Ewa Swoboda nie obroni tytułu. Było jeszcze światełko w tunelu

Drugi wynik testu na koronawirusa u Ewy Swobody okazał się również pozytywny, co oznacza, że sprinterka nie wystartuje w lekkoatletycznych halowych ME w Toruniu, które potrwają od 4 do 7 marca.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl