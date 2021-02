Grant Holloway pobił 27-letni rekord świata. Potem powiedział, że go okłamali!

Po wyścigu wydawało się, że rekord nie padł, bo według początkowych pomiarów 23-latek dotarł do mety z czasem 7,32. Około minutę później ogłoszono oficjalny czas Hollowaya – 7,29. Rekordzista był trochę zdezorientowany, a o fakcie, że pobił rekord świata, poinformował go jeden z fotografów.

- Okłamali mnie! - powiedział żartobliwie Halloway w wywiadzie dla hiszpańskiej telewizji. Dodał, że przed wyścigiem otrzymał słowa wsparcia od Orlando Ortegi, srebrnego medalisty olimpijskiego w biegu na 110 metrów przez płotki.

Grant Holloway to aktualny mistrz świata w biegu na 110 metrów przez płotki. Teraz może pochwalić się również rekordem świata. Odebrał go Brytyjczykowi Colinowi Jacksonowi, który ustanowił go w 1994 roku.