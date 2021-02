Damian Czykier oskarża francuskich sędziów o oszustwo! "Gruba sprawa"

W trakcie zawodów w Leivin Damian Czykier zakończył swój bieg z drugim czasem, zapewniając sobie jednocześnie awans na start w finałach. Okazało się jednak, że sędziowie zaliczyli sprinterowi dopiero czwarty czas, przesuwając w jego miejsce do finału reprezentanta gospodarzy. - Każdemu zdarzają się błędy, ale ja ten błąd zasygnalizowałem. Zapewniano mnie, że przed finałem zostanie on naprawiony, mieli na to dwie godziny i zapewniali mnie, że to zrobią. A w końcu tego nie zrobili - powiedział "TVP Sport" Damian Czykier.

- Mogę teraz o tym rozmawiać, bo „przeżyłem ten wieczór mentalnie”. Szykuję się już do kolejnych startów, w tym do mityngu w Łodzi. Czuję się z tego startu psychicznie oczyszczony, ale ta sprawa tak szybko się nie skończy. Przetłumaczono mi francuskie gazety i to pójdzie do francuskiej komisji etyki, bo to gruba sprawa - tłumaczył Czykier. Ostatecznie wystartował w finale, choć jeszcze chwilę przed jego rozpoczęciem nie było go na liście startowej.

Kolejne zawody lekkoatletyczne, w których weźmie udział Czykier odbędą się w Łodzi. W Atlas Arenie zorganizowane zostały zawody Orlen Cup. Poza nim w biegu przez płotki na 60 metrów udział wezmą Karolina Kołeczek czy Artur Noga. Reprezentanci Polski będą mieli okazję zmierzyć się m.in. z wicemistrzami świata Christiną Manning oraz Jaredem Eatonem.

Łącznie na imprezie pojawi się siedem konkurencji: biegi na 60 metrów kobiet i mężczyzn, także na tym dystansie przez płotki, skoku o tyczce mężczyzn, skoku wzwyż kobiet oraz pchnięciu kulą. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę (13 lutego) o godz. 17:00.