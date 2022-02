Rekord świata w Łodzi! Syn rywala Kozakiewicza, który mógł skakać dla Polski

Podczas mityngu w Łodzi 17-letni Wołkow już rok temu ustanowił halowy rekord globu. Skoczył 5,60, które zaliczył w ostatniej, trzeciej próbie. - To dla mnie wielkie osiągnięcie, nie do wiary. Ale mogę skoczyć jeszcze wyżej - mówił nam wówczas Wołkow.

REKLAMA

Zobacz wideo Czysta perfekcja. Tak Stoch nagle odmienił swoje skoki

Rekord świata do lat 18 znów pobity w Łodzi. 5,61 Wołkowa!

I jak zapowiedział, tak zrobił. Rok później znów pojawił się podczas Orlen Cup w Łodzi i już w drugiej próbie zaliczył wysokość 5,61, dzięki czemu poprawił swój własny halowy rekord do lat 18 i oczywiście rekord życiowy.

Wielki powrót Ewy Swobody! Dwa rekordy Polski w ciągu godziny [WIDEO]

Matwiej to syn Konstantina Wołkowa, srebrnego medalisty igrzysk olimpijskich w Mokswie. Rosjanin przegrał wtedy z Władysławem Kozakiewiczem, a Polak zasłynął dwoma gestami "wała" po swoich skokach. Po latach w rozmowie z dziennikarzem Sport.pl Łukaszem Jachimiakiem mówił, że nie były wymierzone w jego największego rywala.

- Zawsze uważałem, że wygrywa najlepszy i zwycięstwa dawały mi wystarczającą satysfakcję. O tym geście kłamać kazali działacze. Była afera, straszyli, że mogę stracić medal. Ja od razu chciałem powiedzieć wszystko. Dzień po zawodach byliśmy z Tadkiem Ślusarskim i Mariuszem Klimczykiem u redaktora Tomasza Hopfera. On przed rozmową pokazał widzom mój decydujący skok. Było wyraźnie widać gest, więc zacząłem mówić "a to było" i wtedy Hopfer kopnął mnie pod stołem. Może faktycznie dobrze, że to zrobił, bo dowiedziałem się, że dla Rosjan moje zachowanie było wielką obrazą. Ale gdyby tamtejsi dziennikarze mnie o tę sytuację zapytali, na pewno powiedziałbym im prawdę - wskazał Kozakiewicz.

Z Wołkowem po karierze zresztą dobrze się rozumiał. - Przed Moskwą chciał nas zniszczyć, mówił, że na igrzyskach da nam wciry. A teraz jesteśmy kumplami, żadnej zawiści między nami nie ma - tłumaczył Kozakiewicz. A jakie relacje łączyły Matwieja z tatą Konstantinem? - Mój ojciec był dla mnie inspiracją, ale nie mówił, że muszę skakać. Nie przekonywał mnie w ten sposób. To był mój wybór, kocham to robić - mówił nam w Łodzi Matwiej Wołkow.

Syn rywala Kozakiewicza nie patrzy na Duplantisa. Ale był nawet lepszy od rekordzisty świata

Według danych przekazanych na Twitterze przez konto francuskiego trenera lekkoatletycznego z Metz PJ Vazel, które ten zebrał od Konstantina Wołkowa Matwiej do 17. roku życia rozwijał się nawet lepiej od najlepszego skoczka o tyczce na świecie, Armanda "Mondo" Duplantisa.

Lisek wybił się do skoku i nagle pękła tyczka. Wyglądało to niebezpiecznie [WIDEO]

Skakał wyżej w wieku 14 lat - 4,90 przy 4,74 Duplantisa, w wieku 15 lat - 5,50 przy 5,30 Szweda, a także 16 lat, gdy on miał 5,60, a "Mondo" 5,51. Teraz przed Wołkowem jednak największe wyzwanie. To właśnie w wieku 17 lat obecny rekordzista świata uzyskał już 5,90 - przeszedł o 40 centymetrów w górę. U Wołkowa zapewne będzie to przebiegać nieco dłużej. W Łodzi po poprawieniu rekordu świata do lat 18 na 5,61 miał jeszcze trzy próby na 5,71 i tej wysokości nie udało mu się już pokonać. - Nie patrzę w tym momencie na skoczków, z którymi rywalizuję. Porozmawiam z nimi, dzielę z nimi szatnię, ale jestem Matwiejem Wołkowem. Patrzę na to, co ja mogę zrobić lepiej i na tym się koncentruję - wyjaśnił nam Wołkow.

Wołkow mógł skakać dla Polski. "Byliśmy już nawet dogadani"

Wołkow to Rosjanin, ale przez problemy tamtejszej federacji i jej niepewną przyszłość kolejnych lat w lekkiej atletyce zdecydował się na zmianę obywatelstwa z rosyjskiego na białoruskie. Mieszkał w Irkucku na Syberii, a przeniósł się o 5000 kilometrów do Mińska.

Co ciekawe, Wołkow mógł wybrać nie Białoruś, a Polskę. - Polski związek przez długi czas był mną zainteresowany. Rozmawialiśmy, byliśmy już nawet dogadani, ale w ostatnim momencie powiedzieli mi "do widzenia" i poszedłem do Białorusinów - stwierdził w rozmowie dla Sport.pl Wołkow.

Duplantis już się cieszył z rekordu świata. Po chwili złapał się za głowę [WIDEO]

Pytaliśmy o sprawę tyczkarza Polski Związek Lekkiej Atletyki, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi. A jeśli to prawda, szkoda, żeby taki talent przepadł Polakom, jeśli był chętny, żeby tutaj się znaleźć. - Tak zdecydowali Polacy, nie miałem na to wpływu - potwierdził zawodnik. Polskę na razie i tak kojarzy sobie bardzo pozytywnie. Marzy jednak zapewne o tym, żeby dwa halowe rekordy świata poniżej 18. roku życia przełożyły się na coraz większy rozwój. I wyniki takie jak Duplantisa, nawet jeśli nie podpatruje jego metod.