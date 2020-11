Oficjalnie: Wybrano gospodarza lekkoatletycznych ME! Katowice walczyły z Rzymem

Katowice-Silesia 2024 czy Rzym 2024? Europejska federacja miała zdecydować już wiosną. Ale przez pandemię koronawirusa gospodarza mistrzostw Europy wybrała dopiero 10 listopada, wybierając między kandydaturą polską i włoską. Przed godziną 18:00 podjęto ostateczny wybór - imprezę zorganizują Włosi.

- Stadion Śląski nie będzie w roku 2024 gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Projekt KatowiceSilesia2024 przegrał w głosowaniu Rady European Athletics z Rzymem - poinformował w mediach społecznościowych Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Jak poinformowała europejska federacja, już po raz trzeci w historii mistrzostwa Europy odbędą się we Włoszech - poprzednio w Turynie w 1934 roku i właśnie w Rzymie, w 1974 r. Jeszcze we wtorek wydawało się, że Polacy będą w stanie przekonać Radę do wyboru Polaków, o czym w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem zapewniali Tomasz Majewski i Marek Plawgo, odpowiedzialni za prezentację polskiej oferty.

Duże znaczenie w wyborze Rzym na gospodarza mistrzostw Europy mógł mieć fakt, że konkurs pchnięcia kulą odbędzie się w rzymskim Koloseum. - To jest ich atut, ale my mamy swoje. Szanse są mniej więcej równe. Na pewno nie ma co się napalać, że mamy szczególne względy, bo Rzym to też jest świetna kandydatura, ale rozmawiamy z ludźmi i słyszymy, że będzie im bardzo trudno wybrać, że my też mamy swoje przewagi - przekonywał w ostatnich dniach Majewski. Ostatecznie Koloseum przeważyło na korzyść Włochów.