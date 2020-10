Niepełnosprawny biegacz wykluczony ze startów z pełnosprawnymi. "Jestem wkurzony"

CAS uznał, że Blake Lepper dzięki protezom z włókna węglowego ma przewagę nad pełnosprawnymi biegaczami i dlatego nie może z nimi startować. Dzięki protezom jest zbyt wysoki.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy gali Suzuki Boxing Night 3

"New York Times" informuje, że Leeper nie zgadza się z tą decyzją. - Szczerze, jestem rozczarowany. Jestem wkurzony. Jestem pierwszą osobą bez nóg, która przebiegła 400 metrów w 44 sekundy. Teraz uważają, że byłem nieuczciwy - narzeka. Jego zdaniem Światowa Federacja Lekkoatletyczna nie chce, by osoby niepełnosprawne rywalizowały z pełnosprawnymi.

Biją absurdalne rekordy świata podczas pandemii. Opinia publiczna oburzona

Blake Leeper walczy o start na igrzyskach

Dodał też, że ten werdykt to rasizm, bo afroamerykańscy sportowcy mają inne proporcje ciała. Prawnik Leepera przekonuje, że wielu biegaczy ma dłuższe nogi, niż wynikałoby to z długości ich korpusu. Światowa Federacja nie podziela tej argumentacji.

Wyrok CAS oznacza, że Amerykanin nie wystąpi na igrzyskach w Tokio w przyszłym roku. Chyba że skuteczne okaże się jego odwołanie do sądu cywilnego w Szwajcarii, gdzie CAS ma siedzibę. Inna opcja jest taka, że biegacz będzie korzystał z krótszych protez. Podczas igrzysk paraolimpijskich w Londynie w 2012 roku Leeper wywalczył srebro i brąz.

Wygląda jak bestia, biega jak Bolt. Polacy mogą się już bać o Euro 2020

- "The Telegraph" napisał, że to najszybszy człowiek bez nóg. Blake Leeper biega na 200 i 400 metrów, ale długo w jego życiu były też setki. Wychylane jedna za drugą. - Piłem, jak byłem smutny. I piłem, jak byłem szczęśliwy - spowiadał się gazetom. Od kilku lat jest wolny od alkoholu i narkotyków. Walczy, by na igrzyskach w Tokio startować z pełnosprawnymi - pisał o Leeperze Dawid Szymczak z portalu Sport.pl.