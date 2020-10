Bez wsparcia i funduszy niedoszły olimpijczyk poszedł do zwykłej pracy. "Dostosuj się lub zgiń"

- W tym roku 'Drogę do Tokio' zamieniłem na 'Na końcu skręć w lewo' [nawiązanie do komunikatów nawigacji samochodowej - red.]. Brak funduszy i wsparcia zebrał swoje żniwo. Musisz się dostosować albo zginąć - napisał na Twitterze Daniel Bramble. Paraliż sportu związany z pandemią koronawirusa zmusił brytyjskiego lekkoatletę do porzucenia treningów i podjęcia pracy w firmie kurierskiej.

Screen // Twitter / Dbrambs_LJ