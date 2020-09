"Haniebne zwycięstwo i zachowanie". Rosyjski maratończyk swoim gestem upokorzył rywala

"Możesz wygrać bieg, ale stracić twarz" - tak o zachowaniu Czeczuna napisał jeden z kibiców w komentarzu do zdjęcia na profilu Iskarena Jadgarowa na Instagramie. - W trakcie rywalizacji Czeczun cały czas się o mnie ocierał, deptał mi pięty. Gdy spytałem, po co to robi, on spytał, czy mnie to denerwuje. Później zdałem sobie sprawę, że on chciał mnie tylko wkurzyć - mówił po biegu Jadgarow. - Poniosły go emocje i zrobił coś, czego nie powinien - wskazywał. Co ciekawe, odegrał się Czeczunowi takim samym gestem na podium.

Kontrowersyjny gest po zwycięstwie w moskiewskim maratonie. "Nie umiesz wygrywać"

Na koncie Czeczuna pojawiły się trzy posty po zwycięstwie w Moskwie i w każdym z nich zamiast gratulacji, pod zdjęciami widoczne są praktycznie tylko obelgi pod jego adresem. "Haniebne zwycięstwo i zachowanie", "Jesteś słabeuszem, nie umiesz wygrywać" - to tylko niektóre z komentarzy pisanych przez kibiców.

Jadgarow nie ma wielu fanów w rosyjskim środowisku sportowym, bo poza bieganiem ma pracę, która jest jego głównym źródłem zarobków i poszczególni zawodnicy wściekają się, że pomimo tego osiąga świetne wyniki i często bywa niepokonany. Właśnie dlatego w nieodpowiedni sposób odnosił się do niego Czeczun, o czym w swoim felietonie na portalu sport-express.ru pisze dziennikarz Władimir Iwanow cytowany przez tvn24.pl. Na szczęście w sporcie jest jeszcze miejsce na gesty fair play takie, jak podczas zawodów triathlonowych w Santander, gdy Diego Mentrida nagle zatrzymał się przed metą i pozwolił wyprzedzić się Jamesowi Teagle'owi, bo ten wcześniej pomylił trasę.

