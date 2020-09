72 cm od rekordu świata! Przerzucił niemal całe boisko Stadionu Śląskiego [WIDEO]

Tylko 72 centymetrów zabrakło Johannesowi Vetterowi do pobicia rekordu świata w rzucie oszczepem. Niemiec uzyskał drugi wynik w historii. Przerzucając niemal całe boisko Stadionu Śląskiego w Chorzowie przypomniał czasy panowania legendarnego Jana Żeleznego. - Myślałem, że to był rekord świata. Co to jest 70 cm na 100 metrach? Vetter pokazał, że można robić wielkie rzeczy - komentuje drugi w konkursie Marcin Krukowski. Memoriał Kamili Skolimowskiej trwa.

