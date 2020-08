Sensacja podczas mistrzostw Polski. Niewiarygodne. 17-latek zadziwił [WIDEO]

Ostatni dzień 96. mistrzostw Polski w lekkoatletyce dostarczył kibicom mnóstwo emocji. Szczególnie bieg na 800 metrów zakończył się bardzo niespodziewanie. Pod nieobecność największego faworyta, Adama Kszczota, kapitalnie zaprezentował się Krzysztof Różnicki, który sprawił wielką sensację.

17-latek mistrzem Polski w biegu na 800 metrów. Niesamowity finisz Różnickiego

Różnickiego nikt nie stawiał w roli faworyta. 17-latek zaskoczył jednak wszystkich i popisał się świetnym finiszem, kończąc bieg z czasem 1:47.73. Pierwsze miejsce atakował z dalekiej pozycji. W dodatku zrobił to w bardzo trudnych, bo deszczowych i wietrznych warunkach.

- To był mój wymarzony prezent, spełniło się moje marzenie. Chcę się rozwijać i mam nadzieję, że moja kariera będzie się pięła do góry - przyznał Różnicki, cytowany przez portal Sportowe Fakty WP. - Na ostatnich stu metrach czułem się bardzo mocny i wiedziałem, że mogę to wygrać - dodał.

Zobacz wideo Krzysztof Różnicki tuż po wyścigu tak komentował swoje zwycięstwo:

