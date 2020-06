Angela Madsen nie żyje. Jej ciało było przywiązane do łodzi

Angela Madsen mia豉 niezwykle ambitny plan. W ci庵u niespe軟a czterech miesi璚y zamierza豉 dotrze z portu Marina del Reg w Kalifornii na Hawaje. Dystans wyprawy to oko這 dw鏂h tysi璚y kilometr闚. Niestety, ju od 21 czerwca nie by這 z ni kontaktu, wi璚 rozpocz皻o poszukiwania. Jak donosi explorersweb.com, przelatuj帷y nas wod samolot odnalaz 堯d, ale na pomoc by這 ju za p騧no. Cia這 60-letniej Amerykanki by這 przywi您ane do 這dzi, a ona nie dawa豉 瘸dnych oznak 篡cia.

- Z ogromnym smutkiem musz o鈍iadczy, 瞠 Angela Madsen nie uko鎍zy swojej samotnej podr騜y na Hawaje. Ostatni wiadomo嗆 otrzyma豉m od niej w sobotni noc. W niedziel nie by這 z ni ju 瘸dnego kontaktu. Sprawdza豉m skrzynk odbiorcz, ale nie by這 tam 瘸dnych wiadomo軼i. Gdy 郵edzi豉m jej po這瞠nie, wygl康a這, to tak, jakby dryfowa豉, a nie wios這wa豉. Wiedzia豉m tylko, 瞠 mia豉 wej嗆 do wody, by naprawi 堯dk - napisa豉 na facebooku jej 穎na Deb Madsen, o czym poinformowa portal presstelegram.com.

Madsen rywalizowa豉 na igrzyskach paraolimpijskich w pchni璚iu kul i rzucie oszczepem. Dozna豉 uszkodzenia kr璕os逝pa w 1980 roku, kiedy zapisa豉 si do Piechoty Morskiej. Wcze郾iej jej najwi瘯sz sportow mi這軼i by豉 koszyk闚ka.