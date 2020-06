Kibice znaleźli nietypowy sposób na obejrzenie zawodów! Policja wyraziła zgodę

"Impossible Games" to mityng przeprowadzony przez organizatorów Diamentowej Ligi w Oslo. To wydarzenie, podobnie jak m.in. mecze piłkarskie w niemal całej Europie, odbyło się bez udziału kibiców. Sposób na obejrzenie zawodów na żywo znalazła jednak garstka norweskich fanów. W programie znalazło się 13 konkurencji, w których wzięło udział około 50 lekkoatletów.

Podobnie jak kibic Śląska Wrocław podczas niedawnego meczu przeciwko Wiśle Płock, wynajęli podnośnik i ustawili się poza stadionem. Dzięki temu mieli widok na wszystko, co dzieje się podczas mityngu. - Jest nas siedmioro. Sprawdziliśmy wszystko z policją, organizator też nie miał nic przeciwko - powiedział Magnar Kristiansen, cytowany przez portal "Dagbladet".

- Na pomysł wpadliśmy kilka tygodni temu. Jesteśmy tu szczególnie dla Karsten Warholm i Therese Johaug - dodali nietypowi kibice.

Polska inspiracja dla norweskich kibiców?

Chociaż Norwegowie podkreślają, że na pomysł wpadli już jakiś czas temu, skojarzenia z tym, co zrobił wspomniany kibic Śląska Wrocław są oczywiste. Tomasz Żołkiewicz mieszka w Żarach, ale aktywnie kibicuje wrocławskiej drużynie. To on w piątek wybrał się do Płocka, by zobaczyć mecz Śląska z Wisłą (2:1). I obszedł zakaz oglądania spotkania na żywo na trybunach wynajmując dźwig, z którego śledził zmagania swojej ukochanej drużyny.

- Kiedy właściciel podnośnika dowiedział się, co chcę zrobić, nie chciał ode mnie pieniędzy. Zresztą on sam trenuje grupy młodzieżowe w Wiśle Płock, więc tym bardziej rozumiał "głód" kibica. Musiałem zapłacić tylko 100 złotych operatorowi pojazdu, bo to jego praca i jednak poświęcił dwie i pół godziny - powiedział sympatyk wrocławskiego zespołu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

