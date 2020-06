Niesamowity rekord świata na mityngu w Oslo! Fenomenalna Therese Johaug! [WIDEO]

Podczas mityngu zorganizowanego przez władze Diamentowej Ligi, próbę bicia własnego rekordu świata w skoku o tyczce zapowiadał Szwed Armand Duplantis. "W piątek Duplantis pojechał samochodem z Lafayette do Nowego Orleanu. Stamtąd poleciał do Sztokholmu, który znajduje się godzinę drogi od Uppsali, czyli rodzinnego miasta jego matki i zarazem jego letniej bazy (ma do niej przyjechać i w niej trenować po zawodach w Norwegii). Z Uppsali jechał do Oslo autem przez sześć godzin" - relacjonowało NBC przed zawodami. A to wszystko dla zawodów mających dziwną formułę, bo główny rywal Duplantisa - były rekordzista świata Renaud Lavillenie skakał nie w Oslo, tylko w swoim ogrodzie we Francji.

Duplantis - Lavillenie. Pusty stadion kontra ogródek

Ostatecznie Duplantisowi nie udało mu się pokonać wysokości 5,91 i pozostał przy wyniku 5,86 zaliczonym dopiero w trzeciej próbie. I tak udało mu się pokonać Lavilleniego, ale mógł czuć lekki niedosyt, choć to przecież jego pierwsze zawody po długiej przerwie, a także debiut stadionowy w tym sezonie.

Warholm pobił rekord świata sprzed blisko 18 lat!

Norweg przebiegł dystans 300 metrów przez płotki w 33,79 sekundy. Warholm pobił osiągnięcie Brytyjczyka Chrisa Rawlinsona sprzed prawie 18 lat, gdy ten uzyskał 34,48 sekundy w Sheffield. Co ciekawe, Warholm miał się ścigać ze światłami, które powinny mu wskazywać, ile brakuje do osiągnięcia rekordu. Ostatecznie zrezygnowano z tego rozwiązania, ale Norweg i tak wbiegłby na metę o około pół sekundy przed nimi.

Dwa biegi, dwa stadiony i fenomenalna Johaug

Rywalizację na 2000 metrów podzielono na dwa finały - Nairobi i Oslo, bo odbywały się w dwóch różnych miejscach. Ten pierwszy miał miejsce w Kenii i wygrał go tamtejszy mistrz świata na 1500 metrów z zeszłego roku, Timothy Cheruiyot.

Drugi ze spokojem zdominowali bracia Ingebrigtsen. Najlepszym okazał się Jakub, który wygrał z czasem 4:50:01, bijąc swój rekord życiowy i ustanawiając nowy rekord Europy. Za nim przybiegli Henrik i Filip. Ten drugi wygrał jeszcze bieg na 1000 metrów, ustanawiając nowy rekord Norwegii - 2:16:46. Na 10 tysięcy metrów fenomenalny start zaliczyła biegaczka narciarska, Therese Johaug. Przebiegła dystans w 31 minut i 40,67 sekundy. To czwarty najlepszy wynik w historii Norwegii i najlepszy w karierze zawodniczki. O prawie dziesięć sekund lepszy niż minimum na mistrzostwa świata.

Diamentowa Liga wróci w sierpniu

“Impossible Games” to tylko namiastka tego, co zazwyczaj czekało fanów lekkiej atletyki w czasie właściwych mityngów. Organizatorzy podołali “niemożliwemu” zadaniu zorganizowania imprezy, a sportowcy zapewnili wielkie emocje. Teraz z większym apetytem można czekać na powrót Diamentowej Ligi, który zaplanowano na połowę sierpnia.

