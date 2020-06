Łapówki i tuszowanie dopingu. Dwudziestu czterech Rosjan skorzystało. Ruszył ważny proces

Pierwszy termin procesu był zaplanowany na styczeń, ale został odroczony ze względu na kwestie proceduralne.

Ruszył proces sądowy byłego szefa IAAF

W Paryżu rozpoczęła się rozprawa sądowa, w której uczestniczy Lamine Diack, były szef lekkiej atletyki. Afrykanin jest podejrzewany o korupcję - przekazywanie milionów dolarów skorumpowanym urzędnikom, aby uciszyć podejrzenia związane z aferą dopingową w środowisku sportowym.

Lamine Diack pojawił się w sądzie w czarnym garniturze, a na twarzy miał maskę ochronną. Przesłuchania Senegalczyka będą trwać 6 dni. Podczas rozprawy na sali był obecna francuska maratonka Christelle Daunay, która rywalizowała z rosyjską biegaczką Lilią Szobukową, która później zeznała śledczym o nielegalnych płatnościach dotyczących tuszowania dopingu.

Daunay została pokonana przez Szobukową podczas maratonu w Chicago w 2011 r. i domaga się 110 tys. euro odszkodowania, które miała stracić z powodu działania Diacka i jego współpracowników. - To był cały system tuszowania dopingu. Kiedy masz świadomość, jak wielkie pieniądze na to szły, to jest to szokujące - powiedziała Daunay.

87-letni Diack od prawie 16 lat jest sądzony za korupcję, pranie pieniędzy i naruszenie zaufania. Prokuratorzy twierdzą, że bezpośrednio lub pośrednio wziął 3,45 miliona euro od sportowców podejrzanych przez IAAF o stosowanie dopingu, którzy zapłacili, aby mogli kontynuować rywalizację. Takie zarzuty dotyczą co najmniej dwudziestu czterech rosyjskich sportowców. Szobukowa zeznała, że sama zapłaciła równowartość 450 tys. euro, z których duża część została później jej zwrócona.

Senegalczyk jest również podejrzany o wzięcie łapówek podczas wyboru gospodarzy igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro (2016 r.) i Tokio (2020) oraz mistrzostw świata w lekkiej atletyce w Pekinie (2015) i Dausze (2019 r.).

Lamine Diack ma zeznawać w środę. Został zatrzymany podczas podróży do Francji w 2015 roku i od tego czasu nie wolno mu opuszczać kraju. Był jednym szefem światowej federacji lekkoatletycznej spoza Europy w latach 1999-2015. Senegalczykowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności i grzywna finansowa.