Nie przekonuje mnie do końca to oświadczenie i trochę nie mam zdania w tym sporze...

Większość tego oświadczenia to takie CV i życiorys, a mało konkretów danej sprawy.

Kwoty są śmiesznie małe, to prawda. Więcej zarabia się w sklepie. Ale jest dużo uchybień i odniesień do norm, tego ile zarabiają inni trenerzy co może być zbyt dużym odstępstwem od norm dla Związku. Oczywiście zawodnicy i trenerzy mają swoich sponsorów, z których czerpią większe zarobki niż ze związku. Cała odzież i sprzęt sportowy to praktycznie podarunek od firm i związku. Wyjazdy na długie miesiące rocznie w egzotycznych krajach to dla sportowców ciągłe biuro podróży all exclusive za darmo. Pełne wyżywienie, odżywki, codzienna odnowa biologiczna. To wszystko kosztuje i to dostają. Praktycznie ich jedyne wydatki to sprawy czysto prywatne, bo wszystko mają i całe życie opiera się na sporcie, na żadnej innej pracy. Do tego dochodzą premie z biegów i mitygnów, konkursów. Kwestia tego jaki jest podział pomiędzy zawodnik-trener, tego nie wiemy.

Ale w praktyce na kwotę od związku trzeba nieco przymknąć oko, bo to tylko część prawdy.