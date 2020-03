Święty-Ersetic po raz kolejny udowodniła, że jest zawodniczką nie do zdarcia. W 20 minut odprawiła wszystkie rywalki w indywidualnej rywalizacji na 200 i 400 m. W pierwszym przypadku triumfowała ex aequo z Marleną Golą z rekordem życiowym 23,64.

- Cieszę się, że treningi oddają i poprawiam się szybkościowo. Te mistrzostwa będą dla mnie bardzo dobrym treningiem na przyszłość. Nie ukrywam, że było dziś troszeczkę ciężko, bo biegałam już rano w eliminacjach 200 m i czułam w dwójkach po finale 200 m i przed 400 m, że ten pierwszy dystans siedzi w nogach. Mam jednak serce walczaka. Udało mi się na tyle kontrolować bieg na 400 m, aby tytuł halowej mistrzyni Polski wrócił do mnie - mówiła Święty-Ersetic.

Po 1,5 godziny do dwóch złotych medali indywidualnie podwójna złota medalistka z ME w z Berlina z 2018 roku dołożyła trzeci w rywalizacji sztafetowej 4x200 m z koleżankami z AZS AWF Katowice.

Na wysokim poziomie w niedzielę stał także konkurs kulomiotów. Zwyciężył w nim Michał Haratyk przed Konradem Bukowieckim. Obaj zawodnicy pchnęli powyżej 21 metrów - odpowiednio 21,24 i 21,16.

- Szkoda pchnięć od drugiej do piątej kolejki, bo kilka było dłuższych niż to pierwsze, ale nie utrzymałem się w kole. Tak bywa, ale kolejne złoto cieszy - mówił mistrz Polski.

Wynikiem 5,70 złoty medal w skoku o tyczce zdobył reprezentant bydgoskiego Zawiszy Paweł Wojciechowski.

- Nareszcie skoczyłem wyżej niż 5,65. Ten triumf przed własną, toruńską publicznością, smakuje szczególnie. Oswoiłem się już lepiej z nowymi tyczkami, ale nadal nie skaczę na tych najtwardszych. Może to dobry znak przed sezonem letnim. Bardzo bym nie chciał odwołania igrzysk, bo mam już 31-latka i za cztery lata byłoby mi trudno walczyć o najwyższe cele, a po to właśnie trenuję - mówił Wojciechowski. W biegu na 60 m ppł bezkonkurencyjny był Damian Czykier, który wygrał z dobrym rezultatem 7,64.

- Pomogły zmiany w treningu przed tym sezonem. Wszystkie starty miałem udane, nawet sporo szybsze od dzisiejszego biegu, ale o dziwo, to moje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Moja forma jest dobrym prognostykiem przed latem. Nie będziemy wiele zmieniać, bo przygotowania idą bardzo dobrze - podkreślił Czykier.

Złoto w biegu na 200 m dla 18-letniego Oliwera Wdowika, który wynikiem 21,09 poprawił rekord Polski juniorów.

- Celowaliśmy w ten rekord i udało się go poprawić. Dlatego właśnie skupiałem się w tym sezonie na dystansie 200 m i nie łączyłem go z bieganiem 60 m, żeby zapisać się w historii - mówił halowy mistrz kraju Wdowik.

Złotymi medalistami w rywalizacji w biegu na 800 metrów zostali Mateusz Borkowski i Anna Pólkowska. Cieszy także wynik zwycięzcy siedmioboju Pawła Wiesiołka, który osiągną ponad 6000 punktów - dokładnie 6050, co jest drugim wynikiem w historii polskiej LA.

W klasyfikacji medalowej mistrzostw zwyciężyli zawodnicy CWZS Zawiszy Bydgoszcz SL. Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński był bardzo zadowolony z kolejnego czempionatu w Toruniu.

- Justyna Święty-Ersetic to nasza gwiazda. To dziewczyna, która podczas Orlen Copernicus Cup została przyćmiona przez sukces Armanda Duplantisa, ale dziś to jej gwiazda świeciła najmocniej. Cieszą świetne występy zawodników bydgoskiego Zawiszy. Muszę podkreślić sobotnią wygraną naszej mamuśki Mariki Popowicz-Drapały w biegu na 60 m - dodał Wolsztyński.

PZLA Halowe Mistrzostwa Polski Toruń 2020 przeszły do historii. Były one ostatnią imprezą w tej części sezonu dla biało-czerwonych, którzy już za kilka dni rozpoczną przygotowania do sezonu letniego i igrzysk olimpijskich w Tokio.

Wyniki 2. dnia 64. PZLA Halowych Mistrzostw Polski Toruń 2020

Kobiety

200 m

1. Marlena Gola (KS Podlasie Białystok) i Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice) 23,64

3. Natalia Wosztyl (RLTL ZTE Radom) 24,10

400 m

1. Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice) 53,09

2. Małgorzata Hołub-Kowalik (AZS UMCS Lublin) 53,53

3. Natalia Kaczmarek (KS AZS AWF Wrocław) 53,65

800 m

1. Anna Pólkowska (AZS-AWFiS Gdańsk) 2.05,75

2. Emilia Ankiewicz (AZS-AWF Warszawa) 2.06,78

3. Natalia Gulczyńska (MKL Szczecin) 2.06,92

3000 m

1. Renata Pliś (MKL Maraton Świnoujście) 9.14,42

2. Anna Bańkowska (KS Podlasie Białystok) 9.32,18

3. Beata Topka (ULKS Talex Borzytuchom) 9.40,34

skok w dal

1. Karolina Młodawska (KKL Kielce) 6,45

2. Adianna Szóstak (OŚ AZS Poznań) 6,19

3. Joanna Kuryło (KS AZS AWF Wrocław) 6,18

skok wzwyż

1. Wiktoria Miąso (CWKS Resovia Rzeszów) i Paulina Borys (SKLA Sopot) 1,75

3. Paulina Wal (AZS KU Politechniki Opolskiej Opole) 1,70

4x200 m

1. AZS AWF Katowice 1.36,08

2. AZS AWF Warszawa 1.37,96

3. KS AZS AWF Wrocław 1.38,14

Mężczyźni

60 m ppł

1. Damian Czykier (Podlasie Białystok) 7,64

2. Artur Noga (AZS AWF Warszawa) 7,68

3. Krzysztof Kiljan (AZS AWF Warszawa) 7,83

200 m

1. Oliwer Wdowik (CWKS Resovia Rzeszów) 21,09 - rekord Polski juniorów

2. Rafał Omelko (KS AZS AWF Wrocław) 21,33

3. Patryk Wykrota (OŚ AZS Poznań) 21,68

400 m

1. Kajetan Duszyński (AZS Łódź) 47,95

2. Cezary Mirosław (AZS UMCS Lublin) 48,02

3. Tymoteusz Zimny (WKS Śląsk Wrocław) 48,11

800 m

1. Mateusz Borkowski (RKS Łódź) 1.51,27

2. Patryk Sieradzki (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 1.52,73

3. Patryk Tanaś (AZS AWFiS Gdsńsk) 1.53,11

3000 m

1. Adam Czerwiński (UKS Lider Siercza) 8.17,76

2. Bartosz Jarczok (AZS AWF Katowice) 8.20,71

3. Szymon Topolnicki (AZS AWF Katowice) 8.21,36

pchnięcie kulą

1. Michał Haratyk (KS Sprint Bielsko-Biała) 21,24

2. Konrad Bukowiecki (KS AZS UWM Olsztyn) 21,16

3. Jakub Szyszkowski (AZS AWF Katowice) 20,07

skok o tyczce

1. Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) 5,70

2. Robert Sobera (KS AZS AWF Wrocław) 5,60

3. Mateusz Jerzy (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) 5,40

skok w dal

1. Mateusz Różański (AZS KU Politechniki Opolskiej Opole) 7,80

2. Piotr Tarkowski (KS AZS AWF Biała Podlaska) 7,77

3. Norbert Kański (AZS AWFiS Gdańsk) 7,70

siedmiobój

1. Paweł Wiesiołek (KS Warszawianka Warszawa) 6050

2. Rafał Horbowicz (KS Warszawianka Warszawa) 5679

3. Jacek Chochorowski (AZS KU Politechniki Opolskiej Opole) 5391

4x200 m

1. OŚ AZS AWF Poznań 1.27,53

2. KS Sprinterzy.com Kraków 1.34,34

4x400 m (mix)

1. OŚ AZS Poznań 3.29,84

2. AZS UMCS Lublin 3.31,95

3. KS AZS AWF Kraków 3.34,29