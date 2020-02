Tragiczna śmierć dwukrotnego olimpijczyka. "Z całym impetem zderzył się z palmami"

greg-40 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

przekopiowane z WIKI:

"Mowa potoczna



Wypadek drogowy z udziałem motocykla

W języku potocznym fraza dawca organów utarła się jako określenie motocyklistów[2]. Prawdopodobna jej geneza wywodzi się z okresu sprzed wprowadzenia obowiązku jazdy w kasku. Wtedy niewielki wypadek drogowy mógł doprowadzić do uszkodzenia czaszki i w efekcie do nieodwracalnego ustania czynności mózgu przy nienaruszeniu pozostałych organów. Obecnie, kiedy motocykle potrafią rozwijać wyższe prędkości, efektem wypadku częściej są rozległe obrażenia, w tym obrażenia wewnętrzne, co dyskwalifikuje organy do transplantacji."