Niemcy opętani na punkcie medalu. Szaleją, mają ekscentrycznego lidera i pełną halę

– Przed turniejem nikt w nas nie wierzył, ludzie mówili, że nie wyjdziemy z grupy. Mieliśmy bardzo trudnych rywali, a zaszliśmy niemal na sam szczyt. Dzisiaj jesteśmy drużyną, która nie boi się nikogo.

Te słowa równie dobrze mógł wypowiedzieć jeden z koszykarzy bądź selekcjoner kadry Polski, Mateusz Ponitka i Igor Milicić wypowiadali się zresztą w podobnym tonie. Te są zaś autorstwa Dennisa Schroedera, gwiazdy niemieckiej kadry, która w niedzielę zagra z nami o brązowy medal.

To zrozumiałe, że o Niemcach nie mówiło się jako o faworytach. Wśród nich była Serbia z Nikolą Jokiciem, Słowenia z Luką Donciciem, czy Grecja z Janisem Andetokoumpo. Żadnej z nich już na turnieju nie ma. A są Niemcy. – Pierwszym sygnałem o ich sile była przedturniejowa wygrana ze Słowenią i mimo świetnych występów w fazie grupowej w Kolonii eksperci byli ostrożni co do stawiania Niemców wśród faworytów. A to czarny koń imprezy – tłumaczył Sport.pl Bronek Wawrzynczuk, skaut bundesligowego ratiopharmu Ulm.

Schroedera nie da się (nie) kochać

Niewiele brakowało, by gospodarze fazy finałowej EuroBasketu szykowali się do finału. W piątkowym półfinale z Hiszpanią tuż przed jego czwartą kwartą Niemcy prowadzili 71:63. Ale potem – jak mówił trener Goride Herbert – jego gracze zaliczyli absurdalny dołek. W pierwsze 30 minut łącznie spudłowali tylko 17 rzutów gry. W samej tylko czwartej kwarcie – aż 18.

Hiszpanie takich błędów nie wybaczają. Fantastyczna końcówka w wykonaniu braci Hernangomez (łącznie 29 punktów) oraz Lorenzo Browna (29 punktów i nagroda MVP meczu) sprawiła, to zespół Sergio Scariolo wygrał 96:91 i powalczy o swoje czwarte złoto w siedmiu ostatnich EuroBasketach.

Ale Niemcy są zdeterminowani, by skończyć turniej zwycięstwem. – Przed mistrzostwami zdobycie medalu było naszym celem. I wciąż jest to możliwe. Czekamy na to 17 lat. Dlatego głowy do góry, wystarczy mecz z Polską. Kto nie wierzy w zwycięstwo, tego nie powinno być w tej drużynie – zapowiada Schroeder.

Dennis Schroeder to koszykarz, którego nie można kochać, a zarazem nie można nie kochać. Gracz, który tuż przed meczem z Polską uczcił 29. urodziny podpisaniem kontraktu z Los Angeles Lakers, na turnieju zachwyca. Gra koszykówkę z innej planety. W meczu z Hiszpanią zdobył 30 punktów i miał osiem asyst, a we wszystkich meczach notuje nieco tylko gorsze średnie 21 punktów i siedmiu asyst.

Na boisku zachowuje się bezczelnie – wchodzi pod kosz, nie zważając na nikogo, na obwodzie wykonuje zwody, których inni nie odważyliby się wykonać na podwórkowej gierce. A potem śmieje się rywalom prosto w twarz, drwiąc i prowokując.

To dziś najlepszy niemiecki koszykarz, a zarazem idol kibiców, w Mercedes-Benz Arenie co drugi niemiecki fan nosi jego koszulkę. A przy okazji porusza jego historia: Schroeder urodził się w Brunszwiku, pochodzi z tzw. prospectów, czyli owianych złą sławą dzielnic. Wyrwał się z biedy i dziś jest milionerem. Może dlatego fani tę ekscentryczność nie tylko mu wybaczają, ale za nią go kochają.

To od Schroedera zależy najwięcej, ale lista jakości drużyny jest dłuższa – w zespole ważne role odgrywają zawodnicy z NBA, czyli Franz Wagner z Orlando Magic, rodowity berlińczyk, który zgarnia tutaj największe owacje, oraz Daniel Theis z Indiana Pacers, ale jest i mnóstwo graczy z poziomu Euroligi – Maodo Lo, Nick Weiler-Babb, Johannes Thiemann, czy Andreas Obst – ten ostatni, na co dzień gracz Bayernu Monachium, w meczu z Hiszpanią trafił pięć trójek, tyle samo w ćwierćfinale z Grecją i na obwodzie jest nie do powstrzymania, średnio trafia częściej niż co drugi rzut z obwodu. Zresztą nie tylko on – Maodo Lo ma skuteczność na obwodzie na poziomie 48 proc., Franz Wagner – 46. Niemcy trafiają w tym turnieju ponad 40 proc. trójek. To trzeci wynik EuroBasketu. Polska, z 35. procentami, zajmuje pod tym względem dopiero 15. miejsce.

Niemcy za trzy trafiają jak opętani

Ale to nie koniec statystyk, które wskazują, że będzie nam w niedzielnym meczu trudno. Z napędzającym akcję Schroederem Niemcy zdobywają co mecz średnio 93,3 punktu. To najlepszy wynik na EuroBaskecie. Polacy 78,1, choć ten przeciętny wynik zaniżył fatalny mecz z Francją w półfinale (54:95).

Niemcy wyczekują o medalu z utęsknieniem. W 1993 r. jako gospodarz zostali mistrzem Europy, w 2005 r. w Belgradzie, z legendarnym Dirkiem Nowitzkim w roli kapitana, doszli do finału. Teraz mogą zdobyć brąz. "Trzymajcie się i wyrwijcie ten brąz!" – napisał na Twitterze były gracz Mavericks.

Nowitzki w Berlinie ogląda każdy mecz kadry z własnej loży VIP. I zawsze zgarnia owacje. Hala rzadko jest wypełniona po brzeg, ale gdy grają Niemcy, pęka w szwach. Nasi zachodni sąsiedzi - tak, jak i my - próbują przywrócić w kraju modę na koszykówkę.

Ale gospodarze Polaków nie lekceważą. – Będą zmotywowani, by zdobyć medal – słusznie twierdzi Obst, choć niemieckie media przypominają, że Niemcy dwukrotnie pokonały Polskę w kwalifikacjach do mundialu w 2023 r. W lipcu w Bremie wygrali 93:83, a naszym katem okazał się Schroeder: zdobył 38 punktów, trafił siedem trójek, do czego go zachęcaliśmy taktyką odpuszczania niemieckiego kapitana na obwodzie.

W niedzielę Niemcy będą chcieli wygrać po raz trzeci. Początek o godz. 17.15. Relacja w Sport.pl.

Korespondencja z Berlina