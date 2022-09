Polacy wyrwani ze snu. Święto przed meczem, po - owacja. Ale to Francuzi tańczą kankana

Nie było do tej pory w fazie pucharowej bardziej "polskiego" meczu. Fani po sensacyjnej wygranej w ćwierćfinale ze Słowenią zmienili plany, spakowali biało-czerwone atrybuty i ruszyli na Berlin. W piątkowym meczu z Francją na trybunach było ich kilka tysięcy.

– Bilety na półfinały kupiłem w marcu, licząc, że zobaczę Lukę Doncicia, Janisa Andetokounmpo i Nikolę Jokicia. A w zamian dostałem Ponitkę, "Sokoła" i Balcerowskiego – śmiał się Tobiasz, którego spotkaliśmy kilka godzin przed meczem. Ale na zmartwionego nie wyglądał.

Biało-czerwono-niebieska fala w Berlinie

To były piękne obrazki jeszcze sprzed spotkania – fani na Mercedes Platz przed halą utworzyli biało-czerwono-niebieski korowód, mieszając się Francuzami. Kibice obu drużyn świętowali, bawili się, tańczyli, śpiewali.

A wśród nich m.in. Krzysztof Szubarga czy Bartłomiej Wołoszyn – byli kadrowicze, którzy dopingowali kadrę w swoich dawnych reprezentacyjnych koszulkach. Choć pierwszy jest dziś trenerem Arki Gdynia, a drugi jej koszykarzem, w piątek obaj byli kibicami drużyny narodowej.

Polacy na trybunach moc i przewagę udowodnili jeszcze przed tym, jak zaczął się mecz. DJ przed startem puścił w głośnikach "Mój jest ten kawałek podłogi" – to już tradycja, ten utwór towarzyszy Polakom w trakcie zwycięskich spotkań. Wspólny śpiew kilku tysięcy gardeł robił wrażenie! A kiedy Mateusz Ponitka w pierwszej kwarcie zdobył efektowne punkty, a po chwili stanął na linii rzutów wolnych, rozległo się głośne: "MVP! MVP! MVP!". Bodaj głośniejsze, niż gdy w tej samej hali biegali Jokić czy Andetokounmpo. O doping tego popołudnia koszykarze Igora Milicicia bać się nie musieli.

Oczywiście wynik rozczarowywał, po pierwszej połowie przegrywaliśmy 18:34, w trzeciej kwarcie Francuzi nas niemal zdublowali (23:48), ale kibiców to nie zniechęcało – cały czas niosło się: "Polska! Polska!".

Ten sen wciąż trwa. Jeszcze się nie budźmy!

A co do Ponitki – Polak rzeczywiście zasługuje w turnieju na statuetkę dla najbardziej wartościowego gracza, ale w meczu z Francją wyglądał na zmęczonego. Nie ma się czemu dziwić. Po meczu ze Słowenią, w którym zdobył triple-double, nawet Luka Doncić mówił, że to gracz formatu NBA.

W piątek walczył jak lew – dyskutował z sędziami, instruował kolegów, podawał, próbował przechwytywać piłkę, brał na siebie odpowiedzialność. Ale francuskiego muru nie sforsował – zdobył siedem punktów, miał tylko dwie asysty, jedną zbiórkę. Elitarni francuscy specjaliści od defensywy nie dali mu tego dnia żyć.

Ale, jak całej drużynie, woli walki odmówić mu nie można było. Tym razem to po prosto było za mało, Francja okazała się zbyt silna. I to ona zagra o złoty medal turnieju – z Hiszpanią, albo Niemcami, które to drużyny tworzą drugą parę półfinałową (mecz w piątek o godz. 20.30)

Biało-czerwoni po końcowym gwizdku i tak dostali gigantyczną owację, a po końcowej syrenie poszli podziękować kibicom za nieustający doping.

Francuzi rozbudzili nas nieco ze snu, w którym żyjemy od kilkunastu dni, ale biało-czerwoni pretensji do siebie mieć nie mogą. Nie da się zagrać dwóch z rzędu meczów z życia. Zresztą ten sen wciąż trwa i wciąż jest szansa, by marzenia o medalu zamienić w cudowną rzeczywistość. Mecz o brąz w niedzielę.