Finał EuroBasketu nie dla Polski. Brutalne zderzenie z Francją. Zablokowani

Francuski mur nie do przejścia dla Polaków w półfinale EuroBasketu. Wicemistrzowie olimpijscy z zastępem graczy NBA i Euroligi do przerwy pozwolili nam rzucić tylko 18 punktów, ostatecznie rozgromili biało-czerwonych 95:54. Ale dla Polski to nie koniec mistrzostw, one wciąż mogą się skończyć znakomicie - mecz o brązowy medal w niedzielę.

