Polacy zaszokowali Europę. Kopciuszek wjechał na salony z hukiem

Przed ćwierćfinałem ze Słowenią zastanawiałem się, kiedy polscy koszykarze wygrali na dużej imprezie mecz fazy pucharowej wyrzucając z niej faworyta. Długo szukałem. XXI wiek, lata 90., 80., 70... Musiałem cofnąć się do 1963 roku i półfinału mistrzostw Europy, które odbywały się we Wrocławiu. Drużyna Witolda Zagórskiego - najlepszego polskiego trenera w historii - pokonała wówczas 82:73 Jugosławię i awansowała do finału. W nim przegrała już z dominującym ZSRR, ale to zwycięstwo z Jugosławią ze słynnym Radivojem Koraczem w składzie dało biało-czerwonym srebrny medal, który do dziś jest największym sukcesem polskich koszykarzy.

Nie wiem czy teraz, w Berlinie, reprezentacja Igora Milicicia powtórzy to osiągnięcie. Ale wiem na pewno, że wygrana 90:87 ze Słowenią przejdzie do historii. Że obok zwycięstwa z Jugosławią, to najlepszy mecz jaki kiedykolwiek rozegrała reprezentacja Polski. Mecz, w którym byliśmy w niebie, w piekle i z powrotem w niebie.

Kontekst tej wygranej jest znany, ale powtórzmy. Mecz z broniącą tytułu Słowenią, która wygrała 14 z 15 poprzednich meczów na mistrzostwach Europy. Spotkanie z Luką Donciciem, fenomenem współczesnego basketu, który w trzech poprzednich meczach rzucał 36, 47 i 35 punktów. Rywalizacja na wielkiej scenie, bo przecież w środę w Berlinie to mecz Słowenii z Polską był wydarzeniem wieczoru, Francja z Włochami grała wcześniej, to na Doncicia chciał patrzeć cały świat.

I Polacy, kopciuszek przecież w niewidzianej przez siebie od 25 lat tej fazie EuroBasketu, wychodzą na scenę i długo się nie zastanawiają - przejmują rolę głównych aktorów. Widać to było od początku - że jest dobry plan, że jest ogromna wola do jego wykonania, że są umiejętności pozwalające na to, by bić faworyta. Ten zryw 12:0 w drugiej kwarcie, doprowadzenie do wyniku 54:31, to była koszykówka totalna. Po obu stronach parkietu.

Zacznijmy od obrony. Doncić musiał ciężko pracować, wręcz harować na każdy rzut. Momentami był podwajany po zasłonach, momentami nękany przez Michała Sokołowskiego lub Mateusza Ponitkę. Kilka dobrych akcji pokazał, miał swoje przebłyski, ale zapamiętamy go przez pryzmat 5/15 z gry i sześciu strat. Doncić był obijany, zatrzymywany, wytrącany z równowagi.

A dla Polaków każda udana akcja w obronie to był początek agresywnego ataku. Zresztą przecież pierwsza akcja po kilku sekundach nieomal nie zakończyła się wsadem z powietrza Aleksandra Balcerowskiego. Potem były wsady, wejścia, celne trójki, no i ten dyrygent Ponitka. 16 punktów, siedem zbiórek i siedem asyst do przerwy? To przecież on grał jak Doncić!

Owszem, w drugiej połowie mieliśmy momenty ciężkie. Owszem, chwaliśmy się na nogach, waliliśmy głową w mur w ataku, pudłowaliśmy trójkę za trójką, marnowaliśmy rzuty wolne. Straciliśmy całą przewagę, Słoweńcy wyszli na prowadzenie. Dynamika tego meczu wskazywała na jedno - wielcy mistrzowie i doświadczone gwiazdy pozwoliły się rywalom wyhasać i wezmą zwycięstwo.

I właśnie wtedy poznaliśmy wielkość polskiej reprezentacji. Nie po raz pierwszy, ale umówmy się - odrobienie strat w grupowym meczu z Holandią ma się nijak do tego, czego Polacy dokonali w środę. Holandia była najsłabszym zespołem mistrzostw, Słowenia ich faworytem. I my tego faworyta pokonaliśmy, pokonując własne słabości.

Ponitka w pomeczowym wywiadzie wspominał, że razem z A.J. Slaughterem rozmawiali między sobą na boisku, że mówili o potrzebie spokoju. I oni ten spokój zapewnili. Naturalizowany Amerykanin to introwertyk, który rzadko się odzywa, nieczęsto się uśmiecha. Ale to właśnie ten spokój i zimna krew pozwalają mu oddawać ważne rzuty z kamienną twarzą. Takiego cichego, koszykarskiego zabójcy szukaliśmy w 2015 roku, dlatego naturalizowaliśmy Slaughtera. W czwartej kwarcie A.J. zdobył sześć punktów z rzędu i przywrócił wiarę.

A potem do akcji wkroczył Ponitka. Zupełnie inny człowiek niż Slaughter. On ma w oczach ogień, on nigdy nie podda się bez walki. Z ostatnich 14 punktów drużyny kapitan zdobył aż 10. A w międzyczasie wymusił jeszcze piąte przewinienie Doncicia i odesłał go na ławkę rezerwowych.

Ale nie tylko Ponitka i Slaughter byli w tym meczu ważni. Oni, jako liderzy, znów udźwignęli spotkanie w końcówce. Ale przecież nie byłoby tego sukcesu bez rewelacyjnego początku Balcerowskiego, bez świetnej zmiany Jarosława Zyskowskiego, bez harującego jak zwykle Sokołowskiego - by skupić się tylko na pierwszych z brzegu postaciach. No i bez Igora Milicicia, który naszkicował plan, natchnął koszykarzy do jego wykonania, trafiał ze zmianami i w tym gorącym, chaotycznym też przecież momentami meczu, poprowadził zespół do zwycięstwa.

I te nazwiska będziemy po latach wymieniać tak, jak przez lata wymienialiśmy osoby Zagórskiego, Mieczysława Łopatki, Janusza Wichowskiego czy Bohdana Likszy - srebrnych medalistów mistrzostw Europy z 1963 roku, pod względem wyników i medali wciąż naszego najlepszego pokolenia wszech czasów. Ale w historii polskiego basketu nowe przywitało się wreszcie ze starym.

I najlepsze jest to, że to nie koniec. Teraz przed Polakami półfinał z Francją. A dla Ponitki i spółki nie ma już rzeczy niemożliwych.