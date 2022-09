"Zrobiliśmy dla Polski historyczną rzecz. Teraz ludziom otworzą się oczy"

Po pierwsze – Chorwat z polskim paszportem wprowadził biało-czerwonych do ćwierćfinału turnieju, co zdarzyło się pierwszy raz od ćwierć wieku. Po drugie – z drużyny poobijanej ulepił prawdziwy zespół. A po trzecie – być może najważniejsze – dla dobra kadry potrafi zrobić krok w tył.

– Przepraszam, nie będę mówił o taktyce, to nie ten moment. To dla mnie emocjonalna chwila, sprawiliśmy, że nasz naród jest z nas dumny – mówił w niedzielę selekcjoner reprezentacji Polski.

Kilka chwil wcześniej skakał ze szczęścia przy linii bocznej boiska, gdy jego kadra wygrywała z Ukrainą 94:86 i była pewna awansu – po raz pierwszy od 25 lat – do ćwierćfinału mistrzostw Europy. W turnieju nie ma już Serbii, nie ma Litwy, Chorwacji czy Turcji.

Jest Polska.

Milicić chwilę później dodał: – Wielu w nas nie wierzyło. Teraz ludziom otworzą się oczy, że polscy zawodnicy są warci znacznie więcej, niż się uważa w Europie. Jesteśmy w ósemce turnieju, który pod względem talentu jest prawdopodobnie największy w historii. Zrobiliśmy dla Polski historyczną rzecz.

Milicić umiał zrobić krok w tył...

Ale ci, którzy nie wierzyli, wątpić mieli prawo. Kilka dni przed wylotem do Pragi o szansach Polaków na EuroBaskecie mówiło się niewiele, dominowały dyskusje o awanturze braci Ponitków, konieczności gry w prekwalifikacjach do EuroBasketu w 2025 r. Zresztą – ostatnie miejsce w kwalifikacjach do mistrzostw świata w 2023 r., przez które trafiliśmy do tego czyśćca, sprawiły, że zastanawiano się, czy Milicić aby na pewno zachowa posadę. Plotki na łamach Sport.pl przeciął dopiero prezes PZKosz Radosław Piesiewicz, zapowiadając, że na turniej na pewno ruszymy z Igorem Miliciciem. Ale co dalej – nie zdradził. EuroBasket miał być dla nowego selekcjonera testem.

Dzisiaj już wiemy, że Milicić test na selekcjonera zaliczył wzorowo, a ćwierćfinałowy mecz ze Słowenią – w którym to Luka Doncić i spółka będą faworytem totalnym – będzie nagrodą za to, co udało się już osiągnąć.

Milicicia powinniśmy docenić przede wszystkim za to, że nie był w swojej wizji zacietrzewiony. Kiedy w październiku otrzymywał nominację na selekcjonera, obiecał odmłodzenie kadry, to była zresztą jego kadra przetargowa w negocjacjach ze związkiem, który zapragnął nowego rozdania w zespole.

Z początku Milicić trzymał się wizji, ale w decydującym momencie umiał zrobić krok w tył. Na EuroBaskecie czołowe role odgrywają weterani – 35-letni A.J Slaughter, który trzykrotnie mijał barierę 20 punktów, jego rówieśnik Aaron Cel, czyli kluczowy rezerwowy, a momentami gracz pierwszej piątki, oraz Michał Sokołowski i Mateusz Ponitka, obaj dobijający trzydziestki. Oczywiście – "Sokół" i Ponitka w planach Milicicia byli od początku, ale miejsca dla Slaughtera i Cela nie było, szkoleniowiec powołał ich, gdy zorientował się, że radykalne odmłodzenie reprezentacji stało się zbyt radykalne.

... zdecydowanie postawił na Ponitkę i wyszło na jego...

Słowem: umiał wyciągnąć rękę do tych, o których mówił wprost, że nie będzie ich potrzebował. Nie brnął w oderwane od rzeczywistości wizje, umiał być elastyczny.

Co do jednego był za to konsekwentny. Milicić od początku postawił na Mateusza Ponitkę w roli lidera zespołu – uczynił go kapitanem, powierzył mu pełnię odpowiedzialności. I się nie pomylił.

Choć z początku mieliśmy wątpliwości. Ponitka poza boiskiem przeżywał trudne chwile, w które po części sam się wpakował – konflikt z bratem Marcelem zamienił się w magiel, gra w barwach Zenita już po inwazji Rosji na Ukrainę mierziła kibiców, podobnie pyskówki z Marcinem Gortatem.

Ale na boisku nie ma dziś lepszego zawodnika – to Ponitka jest wodzem, jednym z najlepszych graczy w Europie, zdecydowanie najlepszym polskim koszykarzem. Udowodnił to w trakcie EuroBasketu wielokrotnie, ale najbardziej wyraziste jest najświeższe wspomnienie meczu z Ukrainą.

Ponitka w pierwszej połowie prezentował się blado, zdobył tylko cztery punkty. Ale w drugiej połowie odmienił i własną grę, i postawę całego zespołu. Łącznie zdobył 22 punkty, fantastycznie podawał, wymuszał faule, był liderem pełną gębą. I na barkach wprowadził zespół do ćwierćfinału.

Sam widok Ponitki po meczu budził szacunek – podbite oczy, gigantyczne opatrunki na kolanach. W takich warunkach kapitan kadry udzielał pomeczowych wypowiedzi. I – podobnie jak Milicić – bił w wysokie tony.

Milicić? W tym przypadku wyszło na jego. Gdy w mediach pytaliśmy, dlaczego selekcjoner nie powołuje Marcela Ponitki, czyli brata Mateusza, Milicić odpowiadał: – To ja wysyłam powołania, to ja decyduję o tym, kto jest w drużynie.

... oraz okazał się zwinnym graczem turniejowym

Dziwiliśmy się, że nie chciał odpowiedzieć, czy – tak, jak sugerował Marcel – to Mateusz "zabronił" mu powołać obu braci do drużyny. Ale selekcjoner między wierszami odpowiadał: nikt mi nic nie sugerował, a skoro nie mogę powołać obu, to muszę wybrać zdecydowanie. I stawiam na Mateusza.

Medialna burza ucichła po kilku dniach, a Milicić mógł triumfować – Ponitka sprawił, że drużyna jest głodna zwyciężania. – Kiedyś mieliśmy w składzie gwiazdorów, dziś mamy prawdziwy zespół – tłumaczył w niedzielę jego kapitan.

W budowaniu zespołów Milicić miał jednak doświadczenie – z Anwilem i Stalą Chorwat z polskim paszportem sięgnął po trzy mistrzostwa, zdobył Puchar Polski. Ale w pracy na wielkim turnieju był zielony. Udowodnił jednak, że uczy się i reaguje błyskawicznie.

A tutaj elastycznym po prostu trzeba być: faza grupowa to aż pięć meczów w siedem dni, objawiają się nowe pomysły rywali, trzeba korygować to, co złe w zespole, czy reagować na formę zawodników.

– Gra reprezentacji za Igora Milicicia się zmienia. Trener zrezygnował z kilku rzeczy, które nie przynosiły efektów, wprowadził nowe rozwiązania i to przynosi skutek – mówi Sport.pl Wojciech Kamiński, trener Legii i były asystent Mike’a Taylora w kadrze.

– W lutym z Estonią graliśmy obroną strefową przy wyrzucie piłki zza linii końcowej i zostaliśmy skarceni. Trener z tego zrezygnował, a na EuroBaskecie właściwie w ogóle nie oglądamy strefy, no może poza meczem z Serbią. W pozostałych były ewentualnie jakieś wstawki, ale krótkie, bo na pewnym poziomie przeciwnicy szybko potrafią znaleźć przewagi, więc strefa niewiele daje. Zmieniliśmy też obronę akcji z zasłonami – spychamy zawodników z piłką na stronę słabą i to jest też coś, czego Milicić dotychczas w reprezentacji nie stosował. Dominuje obrona każdy swego – tłumaczy.

Mecz ze Słowenią jak nagroda

Słowem: Milicić nie trzyma się sztywno swoich pomysłów. Choć w meczach ligowych słynął z obrony strefą, w trakcie EuroBasketu zaskakuje nowymi rozwiązaniami. Wymyśla nowe rzeczy, kombinuje i… nie śpi. Gdy rozmawialiśmy po porażce z Finlandią, Milicić mówił, że ma za sobą nieprzespaną noc. I choć upierał się, że pomysł na Izrael, czyli kolejnego rywala, ma już od dawna, i nie musiał niczego w nocy wymyślać na nowo, to kolejnego dnia zawodnicy już trenowali z nastawieniem, by rywala zaskoczyć. I zaskoczyli – wygrana przybliżyła nas do awansu do 1/8 finału.

Gdy ostatni raz awansowaliśmy do ćwierćfinału EuroBasketu, czyli w 1997 r., Igor Milicić podróży do Polski nie miał pewnie w planach, w 1999 r. jako zapowiadający się rozgrywający podpisał kontrakt z Cersanitem Nomi Kielce.

Klub z Kielc, którego dobrodziejem był polski milioner Michał Sołowow, dawno już nie istnieje, ale Milicić w historii polskiej koszykówki zapisał się na stałe. I ma apetyt na jeszcze sporo rozdziałów. Najbliższy może dopisać w środę, w trakcie meczu ze Słowenią. A jego drużyna już udowodniła, że niemożliwe nie istnieje.