Oto rywal polskich koszykarzy w 1/8 finału. Duże zaskoczenie. Odetchnęliśmy z ulgą

Nie ma co ukrywać - wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, kiedy Czesi pokonali w czwartek Izrael i zapewnili sobie czwarte miejsce w grupie D. Dzięki temu polscy koszykarze uniknęli rywalizacji z Grecją, w której – jak większość zespołów na EuroBaskecie – byliby na straconej pozycji. Zamiast tego z trzeciego miejsca zagrają z drugą w grupie C Ukrainą, choć przed startem turnieju widziano na tym miejscu teoretycznie silniejszych Włochów lub Chorwatów. Ukraina? Miała walczyć o wyjście z grupy.

Nasi wschodni sąsiedzi to europejski średniak - tak jak my. I jeśli dla Polaków wyskokiem w górę były mistrzostwa świata z 2019 roku, kiedy zajęliśmy świetne ósme miejsce, tak Ukraina zadziwiła na EuroBaskecie 2013, gdy odpadła w ćwierćfinale i skończyła turniej na szóstej pozycji. Poza tym oba zespoły przegrywały większość spotkań na turniejach mistrzostw Europy.

Ostatnio, w połowie sierpnia, Polska i Ukraina spotkały się podczas towarzyskiego turnieju w Stambule – rywale wygrali aż 88:60, co wywołało wątpliwości dotyczące potencjału Polaków. Od tego meczu biało-czerwoni szli już jednak tylko w górę, widać, że z formą na EuroBasket trafili. To samo można jednak powiedzieć o Ukrainie – w rankingu sił przed startem turnieju drużyna Ainarsa Bagatskisa klasyfikowana była dopiero na 20. pozycji, choć jej obecność w 1/8 finału trudno uznać za niespodziankę. W grupie C grały dwa teoretycznie słabsze zespoły – Wielka Brytania i Estonie. Ukraińcy ograli ich odpowiednio 90:61 oraz 74:73.

W tym drugim meczu Estończycy mieli rzut na wygraną, więc można było mówić o ukraińskim szczęściu, natomiast kolejne spotkanie potwierdziło dobrą formę naszych sąsiadów – zwycięstwo 84:73 z Włochami, gospodarzami mediolańskiej grupy C, kazało spojrzeć na Ukraińców dokładniej.

A jest na kogo patrzeć. Najlepszym strzelcem ekipy Bagatskisa jest Swiatosław Mychajluk, który w minionym sezonie występował w Toronto Raptors - akurat tuż przed EuroBasketem został z tego klubu zwolniony. Mierzący 203 cm wzrostu 25-letni obwodowy w trakcie czterech sezonów w NBA grał w czterech zespołach – w sumie wystąpił w 220 meczach, średnio zdobywał po 6,6 punktu na mecz. Ale na EuroBaskecie rzuca ich po 18, trafia 42 proc. trójek. W kluczowym meczu z Włochami Mychajluk rzucił 25 punktów. To powinno brzmieć jak wyzwanie dla naszego najlepszego obrońcy Michała Sokołowskiego.

Drugim ukraińskim graczem z NBA jest środkowy Ołeksij Łeń. 29-letni środkowy, który mierzy 216 cm wzrostu, od 2013 roku gra w najlepszej lidze świata, w minionym sezonie notował 6,0 punktu oraz 4,9 zbiórki w 39 meczach Sacramento Kings. Na EuroBaskecie jego średnie to 7,8 punktu oraz 6,4 zbiórki. Polska odpowiedź? Aleksander Balcerowski w tym turnieju radzi sobie bardzo dobrze i Łeń wcale nie musi go zatrzymać.

Istotnym graczem reprezentacji Ukrainy jest też błyskotliwy 22-letni obwodowy Issuf Sanon, którego ojciec pochodzi z Burkina Faso, a mama jest Ukrainką. Turniej rozpoczął od sześciu punktów z Brytyjczykami, ale potem się rozkręcał, bardzo dobrze prezentował się w spotkaniach z Włochami, Grecją i Chorwacją. Te dwa ostatnie Ukraińcy przegrali, ale utrzymali drugie miejsce w grupie. Sanon zdobywał w nich po kilkanaście punktów, notował po cztery asysty. Nasi obwodowi liderzy - Mateusz Ponitka i A.J. Slaughter - są jednak zdecydowanie bardziej doświadczeni.

Ze znanych postaci w ukraińskiej ekipie mamy jeszcze jej trenera - Łotysz Ainars Bagatskis to były świetny strzelec, który na przełomie wieków grał w klubach z Bytomia i Pruszkowa, a potem był trenerem m.in. reprezentacji Łotwy. Z ukraińskimi koszykarzami pracuje od 2019 roku i w niedzielę ma szansę na sukces - bo takim niewątpliwie byłby dla Ukrainy awans do ćwierćfinału EuroBasketu.

W przypadku Polaków jest zresztą identycznie. Przed turniejem chcieliśmy awansu do fazy pucharowej, teraz - także ze względu na rywala będącego w naszym zasięgu - oczekiwania rosną. Problem w tym, że Ukraińcy mogą powiedzieć to samo.

Mecz Polska - Ukraina w Berlinie zaplanowano na godz. 12 w niedzielę.