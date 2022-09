Polacy rozgromieni przez giganta, ale i tak trafili bardzo dobrze w 1/8 finału EuroBasketu

Polscy koszykarze nie nawiązali walki z celującą w złoto EuroBasketu Serbią - dwukrotny MVP ligi NBA Nikola Jokić poprowadził swój zespół do wygranej 96:69. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do fazy pucharowej, porażka z Serbią oznacza tyle, że Polacy osunęli się na trzecie miejsce w grupie C. W 1/8 finału zmierzą się w niedzielę z Ukrainą. I to jest dobra wiadomość.

