Polska ma awans, ale może zająć każde miejsce. Oto scenariusze na ostatni mecz

Po czterech kolejkach rywalizacji w praskiej grupie D biało-czerwoni mają bilans 3-1 po wygranych z Czechami, Izraelem i Holandią oraz porażce z Finlandią. Awans do fazy pucharowej drużyna Igora Milicicia ma już zapewniony, ale dopiero ostatnia, czwartkowa kolejka zadecyduje o tym, kto zajmie które miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit. Lewandowski tańczył z ojcem Boatenga. "Nie wychodziłby z dyskoteki"

Po czterech kolejkach tabela grupy D wygląda tak:

Serbia 4-0, 8 pkt., +78 Polska 3-1, 7 pkt., 0 Izrael 2-2, 6 pkt., -11 Finlandia 2-2, 6 pkt., +8 Czechy 1-3, 5 pkt., -30 Holandia 0-4, 4 pkt., -45

O kolejności w grupie decyduje liczba punktów, a jeśli jest ona równa – bilans bezpośredni, różnica małych punktów oraz liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach. Awans z grupy uzyskają cztery najlepsze drużyny.

Polski gigant najlepszy na całym EuroBaskecie. "Mini wersja Jokicia"

W czwartek, w ostatniej kolejce spotkań, w Pradze zagrają:

Finlandia – Holandia

Czechy – Izrael

Serbia – Polska

W zależności od czwartkowych wyników biało-czerwoni mogą skończyć rozgrywki na każdym z czterech pierwszych miejsc:

Polska będzie pierwsza, jeśli wygra z Serbią.

Polska będzie druga, jeśli przegra z Serbią, a Finlandia ulegnie Holandii. Jeśli Finowie przegrają, to wynik Izraela nie ma znaczenia – w przypadku równej liczby punktów decydował będzie mecz bezpośredni, który wygraliśmy 85:76.

Polska będzie trzecia, jeśli przegra z Serbią, Finlandia wygra z Holandią, a Izrael ulegnie Czechom. Wówczas będziemy mieli tyle samo punktów, co Finowie, ale z nimi przegraliśmy 59:89.

Polska będzie czwarta, jeśli przegra z Serbią, a Finlandia i Izrael wygrają swoje mecze. W takiej sytuacji Polska, Finlandia i Izrael utworzą małą tabelkę, która będzie wyglądała tak:

Finlandia 1-1, +28 Izrael 1-1, -7 Polska 1-1, -21

Milicić już chciał go zmieniać. Odmówił i został bohaterem. "Gram do końca"

Który z tych scenariuszy wydaje się najbardziej prawdopodobny? Patrząc na tabelę i dotychczasowe wyniki - wygrane Finlandii z Holandią, Izraela z Czechami oraz Serbii z Polską, czyli najbardziej niekorzystny wariant dla biało-czerwonych. Taki układ wyników oznaczałby, że spadamy na czwarte miejsce. Ale na trwającym EuroBaskecie zdarzały się już takie niespodzianki, że lepiej poczekać do czwartkowego wieczoru. Choćby z tego względu, że bardzo zdeterminowani w spotkaniu z Izraelem będą gospodarze grupy D, Czesi. Dla nich wygrana w tym meczu będzie oznaczała awans, a dla Polski może być korzystna.

W 1/8 finału drużyny z grupy D zmierzą się z zespołami z grupy C – pary zostaną ułożone według typowego wzoru: pierwszy zespół zmierzy się z czwartym, drugi z trzecim itd. Aktualna tabela grupy C wygląda tak:

Grecja 4-0, 8 pkt., +44 Ukraina 3-1, 7 pkt., +21 Włochy 2-2, 6 pkt., +11 Chorwacja 2-2, 6 pkt., +15 Estonia 1-3, 5 pkt., +7 Wielka Brytania 0-4, 4 pkt., -98

Grecy w ostatniej kolejce zmierzą się z Estonią i będą zdecydowanym faworytem – do wygranej i obrony pierwszego miejsca. A to właściwie jedyny zespół z grupy C, który będzie też zdecydowanym faworytem w 1/8 finału – czwarty zespół grupy D będzie skazany na pożarcie. Rywalizacja z Ukrainą, Chorwacją lub Włochami to zdecydowanie większa szansa na awans do ćwierćfinału.