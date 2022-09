"Zostaliśmy idealnie rozpracowani". Milicić zirytowany po blamażu w EuroBaskecie

O ile z Czechami reprezentacja Polski zagrała jeden z najlepszych meczów w ostatnich latach, o tyle spotkanie z Finlandią było jednym z najgorszych przeżyć od dawna – i dla kibiców, i dla kadrowiczów.

Jaka jest prawda o kadrze?

Najwyższe prowadzenie Polaków? Dwupunktowe, po tym, jak trafiliśmy w pierwszej akcji. Najwyższe prowadzenie Finów? Takie, jakie widniało na tablicy wraz z końcową syreną – 30-punktowe. Nasi rywale byli tego dnia na prowadzeniu przez 38 minut i 51 sekund. Polacy – 56 sekund.

– Zagraliśmy okropnie, ale to jest turniej. O porażce musimy zapomnieć już w tej chwili, w tym momencie, najważniejszy jest już kolejny mecz – przekonywał po spotkaniu selekcjoner Igor Milicić.

A Polacy bilans 1-1 po dwóch spotkaniach braliby w ciemno. O ile piątkowy moglibyśmy w skali 1-10 ocenić na "9", tak sobotni na "1". Obie oceny są zapewne mylące. A jaka jest prawda o ekipie Milicicia, dopiero się dowiemy. – Nie znam odpowiedzi, tu może wydarzyć się wszystko – odpowiadał enigmatycznie Chorwat.

Liderzy ukryli się na ławce

Po piątkowym meczu chwaliliśmy tercet graczy obwodowych – Mateusza Ponitkę, A.J. Slaughtera i Michała Sokołowskiego. Z Czechami dwaj pierwsi zdobyli łącznie 49 punktów. Dzień później, kiedy całym zespołem przekroczyliśmy tę barierę z ledwością, nasi liderzy uzbierali 12, a z Sokołowskim – 17 punktów.

Żaden z nich nie był sobą. Rzuty, które Ponitce wpadały w piątek, w sobotę odbijały się od obręczy, wpadł ledwie jeden. A.J Slaughter podejmował złe decyzje (również ledwie jeden celny rzut z gry na sześć prób), Sokołowski w tym gronie zaprezentował się najlepiej, ale różnicy nie zrobił.

Wydawało się, że Milicić szybko zrozumiał, że ten dzień nie należy do biało-czerwonych i dał odpocząć i Ponitce, i Slaughterowi, a już w trzeciej kwarcie po parkiecie biegali głębocy rezerwowi. Ale okazuje się, że plan był inny. – Celowo wpuściłem rezerwowych. Mieliśmy zryw, w którym odrobiliśmy stratę do minus 17. Liczyłem, że gracze z ławki, którzy nie mają ciężkich nóg po piątku, odrobią stratę do dziesięciu punktów, a potem wpuszczę na boisko liderów – zdradził na konferencji.

Ale mecz potoczył się inaczej – jedyne, co można napisać, to że rezerwowi pozwolili temu meczowi dotoczyć się do końca, a liderzy w tym czasie odpoczywali już na ławce. – Baliśmy się ryzykować kontuzją któregoś z nich – tłumaczył selekcjoner.

Rozszyfrowani przez Finów

– Od pierwszej akcji nie byliśmy w rytmie, byliśmy zdekoncentrowani. Finowie z miejsca narzucili nam swój styl gry. I na tym popłynęli do końca – odpowiadał po spotkaniu rezerwowy rozgrywający Łukasz Kolenda.

To z pozoru dość prosta, acz celna analiza gracza, który w sobotę – w tzw. garbage time, gdy wynik był już rozstrzygnięty – spędził na parkiecie trochę więcej czasu (siedem punktów w ponad 14 minut).

– Naszym głównym założeniem było zatrzymać szybki atak Finów. A my w ten sposób straciliśmy ponad 30 punktów – irytował się po spotkaniu trener. To tylko jeden przykład tego, iż w meczu z Finlandią nie ułożyło się nam kompletnie nic.

Przez 40 minut nie mieliśmy choćby jednego fragmentu, w którym Finowie mogliby się nas obawiać, w których zareagować musiałby selekcjoner Lassi Tuovi. To Igor Milicić musiał brać przerwy na żądanie, aby nie skończyło się porażką w granicy 40 punktów.

– Chcieliśmy być dziś agresywni, bronić na całym placu, odcinać rywali od podań. Zamęczyć ich. Polacy wydawali się tym troszkę zaskoczeni – mówił po spotkaniu Lassi Touvi, trener reprezentacji Finlandii. Tak – zaskoczenie to chyba najbardziej odpowiedni zwrot na to, co Polacy pokazali w sobotę.

– Finowie byli idealnie przygotowani, zostaliśmy rozszyfrowani – mówił po spotkaniu podłamany Sokołowski.

Lauri Markkanen superstar

Z Laurim Markkanenem było dokładnie tak, jak mogliśmy się tego spodziewać – po piątkowym meczu z Izraelem, w którym zdobył 33 punkty i wszystkie poszły na marne, bo Finlandia przegrała po dogrywce 87:89, lider zespołu był skupiony na tym, aby odbić sobie krzywdy na Polakach.

Rozgrzewce swojej drużyny przyglądał się z boku, jego twarz nie zdradzała absolutnie żadnych emocji.

Próbowaliśmy powstrzymać go na sto sposobów – jako pierwszy wyszedł naprzeciw niego Aleksander Balcerowski, ale od razu złapał dwa faule. Potem próbowali trudnej sztuki Dominik Olejniczak, Aaron Cel, Jarosław Zyskowski, a pod koniec meczu, w obronie strefowej, nawet najmniejszy Jakub Schenk.

Na nic – niewinnie wyglądający gracz z blond czupryną z Polakami się zabawił. Statystyk wcale nie miał wyjątkowych – 17 punktów i pięć zbiórek to połowa tego, co uzbierał z Izraelem. Ale nie musiał. Samą obecnością sprawiał, że biało-czerwoni musieli go osaczać. Jeśli tego nie robili – Markkanen trafiał. Jeśli go podwajali – albo kończyło się faulem, albo odegraniem na obwód i trójką z czystej pozycji. Finowie byli w tym elemencie gry wyjątkowo skuteczni – trafili aż 17 na 38 prób. Postrach.

Pięć tysięcy fanów w hali było wniebowziętych. Dokładnych statystyk nie prowadziliśmy, ale na oko co drugi bądź co druga kibicka miała na sobie koszulkę Markkanena z numerem "23".

Kiedy Lauri schodził z parkietu siedem minut i 30 sekund przed końcem – wynik był już dawno przesądzony – w końcu się delikatnie uśmiechnął. Dostał taką owację, że musiałby być z kamienia, by nie zareagować.

Zirytowany Milicić

– Czy możemy być z czegokolwiek zadowoleni, gdy przegrywa się 30 punktami? – irytował się selekcjoner, gdy jeden z dziennikarzy spytał, czy częściowo powiódł się plan powstrzymania Markkanena. Chorwat przy ławce w trakcie meczu wprost wychodził z siebie, ale po spotkaniu był już konkretny, skoncentrowany.

– Przed meczem mówiliśmy, że musimy zatrzymać fizyczność Finów. Nie zrobiliśmy tego. Oni się rozwinęli w ataku, a my mieliśmy młyn, nie wracaliśmy do obrony, nie byliśmy w stanie zatrzymać ich szybkich trójek. Mecz z Czechami kosztował nas dużo sił. Nasz atak nie był płynny, a w obronie daliśmy sobie narzucić styl – przyznał. Jedyną optymistyczną myślą powinien być dla niego fakt, że gorzej już być nie powinno.

Kolejny etap maratonu ekipy Milicicia w poniedziałek, kiedy zmierzymy się z Izraelem. Początek o godz. 14.