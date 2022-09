Oczy bolały od gry Polaków. Podrażniona Finlandia dała nam srogą lekcję

Dobre humory z piątkowego wieczoru, kiedy Polacy po świetnej momentami grze i popisach Mateusza Ponitki oraz A.J. Slaughtera pokonali w Pradze gospodarza grupy D, w sobotnie popołudnie szybko odeszły w zapomnienie. Podrażniona porażką z Izraelem Finlandia dała nam srogą lekcję. Wykorzystała swoją gwiazdę Lauriego Markkanena, świetnie trafiała z dystansu, umiejętnie ograniczyła nasze atuty. Polacy na dobrą grę rywala odpowiedzieć nie potrafili. Przegrali aż 59:89. Grali źle, źle, bardzo źle.

Początek był skrajnie inny niż dzień wcześniej z Czechami. Pierwsze punkty ponownie zdobył co prawda Ponitka, ale Polacy nie potrafili znaleźć rytmu. Finowie - pierwszy europejski zespół, który zapewnił sobie awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata - doskonale wiedzieli już, że od kapitana biało-czerwonych zależy wiele, więc pilnowali go bardzo uważnie i mocno. Na dodatek już w 3. minucie drugi faul popełnił Aleksander Balcerowski. Gwizdek był dyskusyjny - jeden z arbitrów wskazał faul na Polaku, drugi jego przewinienie ofensywne, stanęło na zdaniu drugiego. Balcerowski zszedł z boiska, trener Igor Milicić musiał szybko zmieniać plan gry.

W obronie też nie było dobrze. Polacy od początku mieli problemy z fińską gwiazdą Laurim Markkanenem. Środkowy, który niedawno zmienił Cleveland Cavaliers na Utah Jazz, albo trafiał do kosza, albo wymuszał przewinienia bezradnych Polaków. A skupieni na nim biało-czerwoni zostawiali otwarte pozycje na obwodzie - Finowie je wykorzystywali w pierwszej kwarcie mieli świetne 6/9 za trzy.

Po 10 minutach było 26:16 dla Finów, a druga kwarta niewiele zmieniła. Polacy punkty ciułali, zespołowych akcji praktycznie nie było, zdarzały się straty - także nękanemu przez obrońców Ponitce. Kapitan reprezentacji punktował praktycznie tylko z linii rzutów wolnych, nieskuteczny był Slaughter, pozytywnego impulsu nie dawali kolejni rezerwowi.

Do przerwy przegrywaliśmy 30:44, czyli przez 20 minut zdobyliśmy tylko punkt więcej niż dzień wcześniej w pierwszej kwarcie z Czechami. To był efekt fatalnej skuteczności (tylko 29 proc. z gry, kiepskie 16/23 z wolnych), a także ośmiu strat. Ponitka i Slaughter, gwiazdy piątku, do przerwy meczu z Finami mieli razem 2/8 z gry. A Markkanen miał 15 punktów.

Jeśli ktoś liczył, że gra Polaków odmieni się w przerwie, to srogo się przeliczył. Mikael Jantunen zaczął od kolejnej celnej trójki, w kolejnych minutach Finom wpadły kolejne, w 25. minucie było już 55:34 dla rywali. Polakom brakowało i skuteczności, i dokładności - mnożyły się straty przy podaniach, irytujące faule w ataku, zamiast ambicji coraz częściej widoczne było zrezygnowanie.

Po trzech kwartach biało-czerwoni przegrywali 44:64 i potrzebowali cudu, by odmienić niekorzystny wynik. Cudu jednak nie było, to Finowie budowali przewagę, a Milicić dał odpocząć Ponitce i Slaughterowi. Rezerwowi swoich szans nie wykorzystali - czwartą kwartę też wygrali rywale. Ostatecznie Finowie zwyciężyli nas 89:59. Trafili aż 17 z 38 rzutów za trzy, czyli bardzo dobre 45 proc. 18 punktów rzucił dla nich Sasu Salin, Markkanen ostatecznie zdobył 17 - w drugiej połowie tylko dwa, wysilać się nie musiał.

Słabiutcy Polacy mieli tylko 31 proc. z gry, popełnili aż 18 strat. Najwięcej punktów - ale było to ledwie osiem - zdobyli Ponitka, który miał także pięć asyst, a także Michał Sokołowski. To był po prostu mecz, o którym trzeba zapomnieć.

Niedziela będzie dla Polaków dniem przerwy, kolejne spotkanie biało-czerwoni rozegrają w poniedziałek o godz. 14 - z Izraelem. We wtorek o tej samej porze rywalem będzie Holandia, a w czwartek o godz. 21 na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają z jednym z faworytów EuroBasketu, czyli Serbią. Do 1/8 finału awansują cztery najlepsze drużyny z grupy.