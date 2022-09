"Presja? Nigdy w życiu". A potem TO. Po tym wsadzie złapaliśmy się w hali za głowy

Z nieba do piekła, a do tego z Cleveland Cavaliers do Utah Jazz. Po fantastycznej pierwszej połowie, w której Lauri Markkanen dominował na boisku, w drugiej był mniej widoczny. I choć w sumie zagrał świetny mecz, Finlandia swój pierwszy mecz EuroBasketu przegrała po dogrywce z Izraelem. I w sobotę spróbuje odbić sobie na Polakach.

3 Fot. screen Otwórz galerię Na Gazeta.pl