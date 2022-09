Ogień w oczach i rok, który sponiewierał. Mateusz Ponitka dla Sport.pl: Wyjdę z tego silniejszy

Korespondencja z Czech

– To mój piąty turniej mistrzowski. Nie twierdzę, że najważniejsze w kadrze są zawsze moje zagrania, moje wypowiedzi, moje akcje. Ale wiem, że dam z siebie 200 procent – przyznał w czwartek Ponitka, na dzień przed pierwszym meczem Polaków na EuroBaskecie.

W ostatnich tygodniach kapitan reprezentacji Polski rozmawiać z dziennikarzami nie chciał, mimo że reprezentanci Polski spotkali się z mediami przed i po meczu z Chorwacją na warszawskim Torwarze. Ale nie Ponitka, który wywiadów i spotkań odmówił.

Ponitka w końcu się otworzył

W czwartek, dzień przed meczem z Czechami, w końcu się otworzył. Choć był oszczędny w słowach, dało się wyczytać determinację, aby osiągnąć w Pradze sukces. – Musimy jako drużyna zrobić krok do przodu – przekonywał.

Dobrze słyszeć to z ust kogoś, kto jest filarem drużyny Igora Milicicia. Ostatnie mecze udowodniły, że bez Mateusza Ponitki nie ma reprezentacji Polski i może też nie być wyjścia z grupy na EuroBaskecie – a to główny i namacalny cel reprezentacji.

W ostatnich dniach Ponitka zaliczył krótki, ale dobry występ z Austrią: zdobył 12 punktów w 15 minut i miał wybitną statystykę "+/-" na poziomie +34 – tyloma punktami prowadziliśmy, gdy Ponitka był na boisku. Ale Austria to europejski słabeusz. Formę Ponitki lepiej odzwierciedla mecz z Chorwacją. "Ponitka był wielki" – pisaliśmy spotkaniu na warszawskim Torwarze. Z rywalem, który ma w składzie trzech graczy NBA i kilku z poziomu Euroligi, z przeciwnikiem, który podrażniony odpadnięciem z eliminacji mistrzostw świata chce odegrać ważną rolę na EuroBaskecie, Polacy długo grali bardzo dobrze. A ich liderem był właśnie Ponitka. Jego dokonania – 26 punktów (9/15 z gry), a także sześć zbiórek i sześć asyst – składają się na jeden z najlepszych indywidualnych występów reprezentanta Polski w ostatnich latach. Selekcjoner Igor Milicić – mimo minimalnej porażki – z długich fragmentów gry mógł być zadowolony.

Dziennikarze także odetchnęli. Łapaliśmy się za głowę, gdy Ponitka szalał na boisku, no i najważniejsze – w końcu mogliśmy pisać o najlepszym polskim koszykarzu w kontekście sportowym.

Bo gdybyśmy chcieli skupiać się tylko na koszykówce, na tym, jak Ponitka prezentował się w ostatnim sezonie, musielibyśmy zostawić na biurku niemal czystą kartkę. W ostatnich miesiącach koszykówka była tylko tłem burz, które go spotkały. Ale czasem gracz wpadał w turbulencje, które wywoływał sam.

Z ostatnich miesięcy pozostał nam w pamięci tylko jeden mecz – i to ten, w którym kapitan kadry nigdy nie powinien wystąpić.

Ale wystąpił – 14 marca wyszedł na parkiet w Moskwie, w starciu Zenita z CSKA. – Dobrze, że miałem na twarzy czarną maskę chroniącą nos, nie było widać moich uczuć – tłumaczył pod koniec marca, gdy był już w Polsce.

Kilka odcinków przykrego serialu

To był przykry obrazek: kapitan reprezentacji Polski w barwach klubu należącego do Gazpromu – koncernu paliwowego wspierającego rosyjski reżim. Polscy kibice byli wściekli, żądali, aby Ponitka zrzekł się opaski. W uszy kłuła cisza – mimo że od kilkunastu dni na Ukrainę spadały rosyjskie bomby, Polak nie potępił agresji putinowskiego reżimu, nie zadeklarował jasno, że chce z klubu z Sankt Petersburga odejść. Oliwy do ognia dolał sam Zenit, który – w czasie, gdy nie odrywaliśmy się od smartfonów w poszukiwaniu kolejnych doniesień ze wschodu – opublikował w sieci komunikat. Poinformował, że Ponitka wrócił z – to nie pomyłka – krótkich wakacji i jest gotów, by wrócić do gry.

To była oczywiście propaganda, ale wściekaliśmy się, że Rosjanie używają do swych brudnych gier Polaka.

Pod koniec marca Ponitka był już w Polsce – rozwiązał kontrakt z Zenitem, jego rodzina była bezpieczna. Kapitan kadry zwołał wtedy konferencję, by wyjaśnić niewątpliwie ekstremalnie trudną sytuację, w której się znalazł – z jednej strony chciał jak najszybciej uciec z Rosji, z drugiej – był związany kontraktem, wisiało nad nim widmo wieloletniej dyskwalifikacji albo gigantycznej kary finansowej.

Ale zamiast tego otrzymaliśmy przykry spektakl. Owszem: z początku Ponitka potępił agresję Rosji na Ukrainę, opowiedział o kulisach odejścia z kraju najeźdźcy, ale potem skupił się na tym, by odwinąć się krytykującemu jego postawę Marcinowi Gortatowi.

"Żenujący konflikt wybuchł z nową mocą" – pisaliśmy wtedy. Nie dość, że tyrada Ponitki o Gortacie trwała dobrych kilka minut, to dołączył do niej prezes PZKosz Radosław Piesiewicz. – Nie dziwię się, że Gortata nazywają w NBA "Polskim Młotem" – to zdanie Ponitki wywoływało ciarki wstydu.

Ponitka dodał przy okazji, że chce odpocząć od koszykówki, nieco zwolnić, spokojnie przygotować się do EuroBasketu i do końca sezonu nie będzie szukał klubu na siłę. To było zrozumiałe, współczujący fani mogli zresztą wytłumaczyć druzgocące słowa Ponitki o Gortacie przewlekłym, ciągnącym się od tygodni stresem. Tak się stało – koszykarz odrzucał oferty, ale… spokoju nie dał ani sobie, ani kibicom – i to tuż przed najważniejszą imprezą od lat, przejeżdżając walcem po swoim bracie, Marcelu.

O tym, że są w konflikcie, w środowisku wiadomo było od lat. Jego przyczyny były tajemnicą poliszynela, ale sprawa dostała medialne życie, gdy po braku powołania dla Marcela, koszykarz Casademont Zaragoza stwierdził w wywiadzie, że jego karierę w kadrze blokuje brat – Mateusz.

Choć początkowo próbowano gasić pożar, to kanister benzyny dolał do niego sam Mateusz Ponitka. – Jeśli trener uzna, że Marcel bardziej się przyda, to chętnie oddam miejsce. Po wywiadzie Marcela nie ma możliwości, bym zagrał z nim w jednym zespole. Ludzie uwielbiają męczenników i wielce poszkodowanych, a nikt nie zna prawdy – mówił "Przeglądowi Sportowemu". A potem całkowicie zwolnił hamulce i prał rodzinne brudy, bo oberwało się nie tylko Marcelowi, ale i rodzicom koszykarzy. O tym, że polską kadrę rozrywa na strzępy konflikt, dowiedziała się wtedy cała koszykarska Europa.

"Wyjdę z tego silniejszy"

W czwartek w O2 Arenie zapytaliśmy Mateusza Ponitkę o to, co spotkało go – z jego winy bądź nie – przez ostatnie miesiące. Na pytanie, czy doświadczenia z ostatniego roku go sponiewierały, odpowiedział po dłuższej chwili koncentracji, namysłu.

– Czy jestem silniejszy, czy poobijany… Myślę, że wyjdę z tego silniejszy. Na pewnych rzeczach już mi nie zależy. A to wzmacniające uczucie – przyznał enigmatycznie.

Spytaliśmy też, czy obecną formę, wpływ na drużynę i to, jakim jest liderem, ocenia jako najwyższą w karierze. – To mój piąty turniej mistrzowski. Nie zawsze najważniejsze w kadrze są zawsze moje zagrania, moje wypowiedzi, moje akcje. Ale wiem, że dam z siebie 200 procent – odpowiedział.

Od początku roku los łapał go za barki i rzucał o ścianę. Za każdym razem, gdy Polak podnosił się i otrzepywał z kurzu, dostawał kolejny cios. Paradoksalnie Ponitka nie wygląda na kogoś pokiereszowanego przez życie. W oczach ma ogień – ten, który fani polskiej koszykówki dobrze znają, choć przyznał, że jest spokojny, wyciszony.

Po oficjalnej części konferencji i Ponitka, i Milicić mogli jeszcze odpowiadać dziennikarzom poza mikrofonem. Ponitka za taką okazję podziękował, chwilę z przedstawicielami mediów został Milicić.

– Nie zmuszałem Mateusza, by stanął przed drużyną i miał się tłumaczyć z ostatnich wydarzeń w jego życiu. Wszystko wyszło naturalnie. Zależało nam na tym, by się odciąć od spraw pozasportowych i skupić na koszykówce. Wszyscy wiemy, jak duża szansa jest przed nami – skończył selekcjoner.

Pierwszy krok kadry już w piątek. Mecz z Czechami o godz. 17.30.