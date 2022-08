Reprezentacja Polski ma zawodnika z 3. ligi. "Ludzie próbują mnie ściągnąć w dół"

Gdy Igor Milicić jesienią 2021 r. przejmował reprezentację koszykarzy, zapowiedział jej radykalne odświeżenie. I z początku trzymał się postanowienia: podziękował weteranom, a na pierwszym zgrupowaniu pojawiło się sporo nowych twarzy.

Ale tak szybko, jak "młodzi gniewni" przywitali się z kadrą, tak prędko zaczęli się z nią żegnać. Po serii porażek w eliminacjach mistrzostw świata Milicić zrobił krok w tył i postawił na zawodników, których powoływał jego poprzednik Mike Taylor.

Ale jest jeden gracz, którego można nazwać odkryciem Milicicia. Paradoksalnie, bo mówimy o koszykarzu 28-letnim, który w lecie rozczarował koszykarskie środowisko, podpisując umowę z klubem z trzeciej ligi francuskiej. Ale ten paradoks jak ulał pasuje do Jakuba Schenka, rezerwowego rozgrywającego kadry.

– Jak się okazuje, można być odkryciem przed trzydziestką – śmieje się Schenk. – Nigdy nie jest za późno na postęp. A trenerowi Miliciciowi jestem wdzięczny, że dojrzał we mnie kogoś, kto jest w stanie pomóc drużynie narodowej, kogoś wartościowego – dodaje.

"Usłyszałem, że nic ze mnie nie będzie"

W porównaniu z kolegami z reprezentacji Schenk niczym się nie wyróżnia – nie ma wybitnych osiągnięć indywidualnych, a jedyny, srebrny medal mistrzostw Polski, w 2016 roku zdobył jako trzecioplanowy gracz Rosy Radom. W europejskich pucharach rozegrał 19 spotkań, w reprezentacji – tylko 14. Ma najmniejsze doświadczenie z gry na wysokim poziomie, w kadrze jest nawet najniższy. Jego obecność w zespole bywa kwestionowana, zresztą gdyby rok temu ktoś powiedział, że Jakub Schenk pojedzie na EuroBasket, większość obserwatorów popukałaby się w czoło.

Ale bycie kwestionowanym, niedocenianym to dla Schenka nie pierwszyzna. – Już jako nastolatek słyszałem, że sobie nie poradzę: że jestem za słaby, za niski, że nic ze mnie nie będzie – wspomina czas, gdy koszykarsko dorastał. W rodzinnym Tarnowie grał do 16. roku życia, od tego czasu podróżuje po kraju. Był w Sopocie, Radomiu, Starogardzie Gdańskim, Toruniu i Szczecinie. Miał talent, ale musiał walczyć.

– Kiedy trenerzy wysyłali mnie na treningi kadr młodzieżowych, słyszeli podpowiedzi: nie wysyłajcie go, dajcie szansę silniejszemu, wyższemu. To mnie umocniło. Gdybym nie był zadziorny, ambitny aż do bólu, gdybym nie płynął pod prąd, już dawno bym koszykówkę sobie odpuścił. Działałem na przekór ludziom, którzy życzyli mi źle – wspomina.

A tych trochę było, bo Schenk ma trudny charakter. Zawsze musiał szukać równowagi między talentem a niepokornością. Bezczelnie wchodził pod kosz, bezczelnie odpowiadał trenerom. Twardo walczył w obronie, mocnymi słowami krytykował sędziów. I za tę zadziorność Schenk płaci cenę. Od jednego z działaczy usłyszeliśmy nawet, że gdyby miał opinię gracza ciut bardziej pokornego, dostałby z Polski więcej ofert.

Ale on zmieniać się nie zamierza. Gdy pytam, czy trudny charakter bardziej mu pomógł, czy przeszkodził, Schenk bez sekundy zawahania odpowiada: – Pomógł.

"W kadrze nie muszę nawet oddać rzutu"

Na rozmowę umówiliśmy się po treningu kadry, tuż przed meczem z Chorwacją na Torwarze. Kiedy jego koledzy z zespołu schodzili już do szatni, Schenk był w połowie dodatkowego treningu rzutowego. – Pracuję nad trójką. Ćwiczę rzuty po koźle, po grze jeden na jednego, z wymuszonych pozycji. Chcę być cały czas groźniejszy w ataku – tłumaczy.

W minionym sezonie, grając w ligowym średniaku Kingu Szczecin, Schenk zdobywał po 11,1 punktu, miał po 5,2 asysty. Był wyróżniającym się rozgrywającym ligi, jest graczem, którego szanuje każdy trener – znanym z twardego charakteru, zaangażowanym w obronie, nieskupiającym się na oddawaniu rzutów. Organizuje atak drużyny, szuka pozycji dla kolegów, dającym swojej ekipie energię.

– Nigdy nie byłem tzw. ball hogiem, czyli graczem, który "wsysa" piłkę – tłumaczy Schenk. – Mogę nie oddać w meczu ani jednego rzutu, a zwłaszcza w kadrze, gdzie jestem otoczony koszykarzami z najwyższej półki. Mam w tej drużynie konkretną rolę i staram się sumiennie trzymać planu. Nie jestem typem gracza, który będzie oddawał decydujący rzut w meczu. Ale kiedy jest miejsce do ataku, do agresywnego wejścia pod kosz, to zrobię to – albo zdobędę punkt, albo otworzę pozycje dla kogoś na obwodzie – opowiada rozgrywający reprezentacji.

Raz zadziwia, raz rozczarowuje

Na jego pozycji hierarchia w kadrze jest jasna: pierwszym rozgrywającym jest Mateusz Ponitka, kapitan zespołu, w razie potrzeby kozłować może też A.J. Slaughter. Wsparciem z ławki mają być 23-letni Łukasz Kolenda i właśnie Schenk.

Przed Eurobasketem grał w kratkę – solidne występy Schenk przeplatał ze słabiutkimi. W meczu z Grecją rozdał sześć asyst i potrafił postawić się Nickowi Calathesowi, graczowi z przeszłością w NBA, w starciu z Turcją wyszedł w pierwszej piątce, błyskawicznie popisał się asystami do Aleksandra Balcerowskiego i uruchomił grę podkoszowych, na co wcześniej narzekaliśmy. Ale już w meczu o punkty z dużo silniejszą Chorwacją przepadł, kiedy prowadził grę zespołu tempo siadło, rywale wyczuli naszą słabość. A w meczu z Austrią, europejskim słabeuszem, miał moment, w który dał sobie wyciągnąć piłkę z kozła, a po chwili popełnił szkolny błąd kroków.

– Mecze z Grecją i Turcją dały mi kopa motywacyjnego. Calathes czy Sehmus Hazer to europejska czołówka i, owszem, fajnie to wygląda, jak grają, ale to też są ludzie. Chodzi o detale: są bardziej ograni, spokojniejsi w wielu sytuacjach. To wyróżnia tych największych. Ale nie dzielą nas milowe kroki. Da się z nimi wygrać, nie są z innej planety – ambitnie mówi Schenk.

Dlaczego wybrał trzecią ligę?

A jeśli już mówimy o krokach: Schenk w lecie wykonał taki, który nie mieścił się w głowie wielu polskich kibiców. Rozgrywający nie przedłużył umowy z Kingiem i związał się z Tours Métropole Basket – zespołem z trzeciej ligi francuskiej.

Schenk wiedział, co robi, bo w zespole z Tours występował już pod koniec zeszłego sezonu. Po tym, jak skończył się sezon Energa Basket Ligi, podpisał dziesięciodniowy kontrakt we Francji, by pomóc drużynie utrzymać się w Pro B. Zagrał dwa mecze, ale celu zrealizować się nie udało. Schenk na tyle dobrze poczuł się jednak we Francji, że podpisał nowy kontrakt z Tours – tyle że już drużyną ledwie trzecioligową.

– Nie ukrywam, że chciałem wyrwać się z Polski – mówi. – Przyda mi się odświeżenie mentalne. Francja to coś nowego, ale nie jadę w ciemno. Organizacja klubu stoi na wysokim poziomie. Mecze to prawdziwe wydarzenia: ludzie spędzają w hali cały wieczór, najpierw kibicują, a po meczu imprezują, bawią się do nocy. Podoba mi się to podejście – tłumaczy.

– Ważne były też pieniądze. Moja rodzina się powiększa, a we Francji, nawet w trzeciej lidze, pieniądze są nieporównywalne do tych, które mógłbym zarobić w Polsce – dodaje.

Brak ambicji? "Porozmawiamy za trzy lata"

Nie zmienia to faktu, że Schenkowi za tę decyzję od kibiców się oberwało. Fani zarzucili mu brak ambicji – wszak reprezentant Polski ląduje właśnie na koszykarskim odludziu.

Schenk na pytanie o krytykę delikatnie się uśmiecha, ale odpowiada stanowczo. – Na pewno nie stanę się tam gorszym koszykarzem, bo wiem, że będę pracował z niezłymi fachowcami. A krytyka? Twitter nigdy mnie nie przerazi. Od kiedy pamiętam, zmagam się z komentarzami ludzi, którzy próbują mnie ściągnąć w dół, podkopać pewność siebie i wartość – tłumaczy.

I Francja też jest trochę na przekór, aby raz jeszcze popłynąć pod prąd, aby coś udowodnić. – Nie jadę odcinać kuponów, jestem ambitnym człowiekiem. Mój wyjazd do Francji może i wygląda na brak ambicji, ale z ludźmi, którzy tak uważają, porozmawiam za trzy lata. Zobaczymy, czy zmienili zdanie – deklaruje.

Wszyscy chcielibyśmy, żeby wyszło na Schenka już w trakcie EuroBasketu. Pierwszy mecz Polaków z Czechami już 2 września.