O włos od wygranej z naszpikowaną graczami NBA Chorwacją. Torwar niemal eksplodował

Jeszcze dwie minuty i siedem sekund przed końcem wygrywali Polacy. Mateusz Ponitka, kapitan kadry i zdecydowanie najlepszy koszykarz tego wieczoru, efektownie podał między nogami rywala do Aleksandra Balcerowskiego, a ten wsadził piłkę tak, że prawie urwał kosz. Było 64:62, Torwar eksplodował.

Trener Chorwatów Damir Mulamerović wziął czas. I rozrysował dwie akcje dla Mario Hezonji. Gracz Realu Madryt przez ponad pół godziny był niewidoczny, bezproduktywny. Ale w ostatnich 85 sekundach pokazał wielkość. Dwa razy trafił za trzy i – jak mówi się w koszykarskim slangu – zabił mecz.

Obiecujący początek Polaków

36 sekund przed końcem przegrywaliśmy co prawda tylko 67:68, ale końcówkę rozegraliśmy chaotycznie – zła decyzja Balcerowskiego, niecelny rzut Jarosława Zyskowskiego, faul. W ostatniej akcji rywali już nawet nie przeszkadzaliśmy, w pierwszym meczu prekwalifikacji do Eurobasketu 2025 przegraliśmy 69:72.

I fani w hali – w Warszawie stawili się w komplecie niemal pięciu tysięcy osób – i koszykarze, ale także Igor Milicić, poczuli, jakby ktoś wyrwał im szansę na coś naprawdę dużego. Przed meczem pisaliśmy, że zwycięstwo nad naszpikowaną graczami NBA Chorwacją byłoby mitem założycielskim drużyny. Że dałoby impuls przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy w Czechach. Było dosłownie o włos.

Zresztą: po pierwszych 20 minutach kibice nie dowierzali: czy oni na pewno są z NBA? Ivica Zubac, Dario Sarić i Bojan Bogdanović, którzy na co dzień występują w najlepszej lidze świata, w pierwszej połowie byli bezbronni. Jak cała drużyna gości: Chorwaci uciułali ledwie 21 punktów, trafili jedną na trzynaście trójek, dziewięć razy gubili piłkę. Grali na zaciągniętym hamulcu, kompletnie przepadli.

Ale to zasługa świetnej gry Polaków – to my perfekcyjnie broniliśmy i zmuszaliśmy rywali do strat. Irytujący dla Chorwatów byli podkoszowi Aleksander Dziewa i Balcerowski, a na obwodzie szalał wściekły z ambicji Michał Sokołowski. A do tego nieźle radziliśmy sobie w ataku, zaczęliśmy od prowadzenia 5:0 i 15:6.

Sześć punktów zdobył wracający do kadry AJ Slaughter, ale było widać, że jeszcze nie jest gotów do gry na sto procent po ledwie zaleczonej kontuzji. Strach pomyśleć, co byłoby, gdyby AJ był w pełni sprawny. A tak było 31:20 po dwóch kwartach.

Ponitka liderem kadry Milicicia

Ale potem kibice już nie dopytywali z niedowierzaniem, a zaczęli wzdychać: och, to dlatego oni są w NBA… Bogdanowić, na co dzień gracz Utah Jazz, który do przerwy miał dwa punkty, w samej trzeciej kwarcie zdobył ich 12 i nie było na niego mocnych. Ivica Zubac po 30 minutach miał 13 punktów i siedem zbiórek, a wsadzał piłkę tak, że obsługa techniczna musiała naprawiać zegar nad tablicą.

Ale my wciąż jednak byliśmy w grze dzięki znakomitym graczom obwodowym – Slaughterowi i Ponitce.

Ten drugi w ostatnim czasie przechodzi trudne chwile – wyprowadzka z Rosji, kłótnia z bratem Marcelem, rozbrat z koszykówką... Ale na Torwarze udowodnił, dlaczego Milicić chce wokół niego budować drużynę. Łącznie Ponitka zdobył 26 punktów, najwięcej na parkiecie, miał po sześć zbiórek i asyst – kilka nie z tej ziemi.

To Ponitka brał na siebie ciężar w trudnych momentach, trafił kilka ważnych rzutów z dystansu, nie mylił się z linii rzutów wolnych i radził sobie w obronie, mimo że na koncie miał cztery faule. Pomagał mu Slaughter (dwie trójki na finiszu, łącznie 16 punktów). Obaj instruowali kolegów, którym w decydujących momentach brakowało zdecydowania, pewności siebie.

Po meczu widać było, jak bardzo zależało Polakom na zwycięstwie – koszykarze byli załamani, smutni, długo nie podnosili się z parkietu.

Ale w końcu chyba docenili to, co wydarzyło się na Torwarze. Co prawda górą była Chorwacja, ale po pierwsze droga na Eurobasket 2025 wciąż jest otwarta, a po drugie – reprezentanci udowodnili, że potrafią walczyć z europejską czołówką. A to daje nadzieję przed mistrzostwami Europy.

Ale zanim wyjedziemy do Pragi, zagramy jeszcze jeden mecz, także w prekwalifikacjach, z Austrią. Tym razem na wyjeździe, w niedzielny wieczór. I tym razem będziemy już faworytem. Transmisja w TVP Sport.

Polska – Chorwacja 69:72 (15:11, 16:10, 16:28, 22:23)