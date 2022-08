Chorwaci z NBA dla Polaków są jak marzenie. Ale nie ma wyjścia - w Warszawie trzeba napisać mit

Każda drużyna potrzebuje tzw. mitu założycielskiego. Dobrego występu i ważnej wygranej – przełomu, który daje impuls, wzoru, do którego można się odwoływać, sukcesu, który pcha do przodu. Takie zwycięstwo daje drużynie wiarę, że jej praca ma sens, że kierunek jest dobry, a potencjał odpowiedni, by stawiać sobie wysokie cele. Nakręca pozytywne emocje.

Reprezentacja koszykarzy, która po zmianie trenera w październiku poprzedniego roku przeszła nieudaną rewolucję, a teraz jest w fazie przebudowy - by nie powiedzieć, że na rozstaju dróg, z których jedna prowadzi na manowce - takiego mitu potrzebuje jak powietrza. Drużyna Igora Milicicia jak na razie zawodzi – w kiepskim stylu przegrała eliminacje do mistrzostw świata, w europejskiej hierarchii spadła o poziom niżej i dwa ostatnie wygrane sparingi z Turcją i Gruzją tylko w minimalnym stopniu zmieniły jej postrzeganie. Zwycięstwo z Chorwacją w czwartek na warszawskim Torwarze mogłoby jednak pozwolić na odkreślenie poprzednich niepowodzeń grubszą kreską.

Oczywiście, ewentualna wygrana nie da nam żadnego awansu, ani nie przybliży do wymiernego sukcesu. Będzie tylko – choć może jednak aż – wymarzonym początkiem kwalifikacji do eliminacji EuroBasketu 2025. Tak, kwalifikacji do eliminacji, swoistej rundy wstępnej. Tak nisko zepchnęło nas ostatnie miejsce w grupie w pierwszej fazie walki o mistrzostwa świata. Byliśmy najsłabsi w stawce z Niemcami, Izraelem i Estonią, teraz musimy walczyć z Chorwacją, Austrią i Szwajcarią, by w ogóle być w grze o kolejne mistrzostwa Europy. Udział we właściwych eliminacjach zapewnia tylko pierwsze miejsce w tej grupie, szansę - ale po dodatkowym turnieju - daje jeszcze drugie.

Koszykarze są więc w głębokim dołku, ale w tym momencie, teoretycznie, mają narzędzia do tego, by ten mit pisać. Po wygranych sparingach drużyna czuje się pewniej niż kilka tygodni temu, trenerzy i zawodnicy mówią o tym, że praca zaczyna przynosić efekty, do zespołu po wyleczeniu kontuzji dołączył jeden z liderów, A.J. Slaughter. Reprezentacja po 14 latach wraca do Warszawy, gdzie na Torwarze obejrzy ją przynajmniej 4 tys. kibiców, a wyjątkową mobilizację odczuwa trener Milicić, który choć w Polsce jest zadomowiony od lat i posiada tutejsze obywatelstwo, to przecież jest właśnie Chorwatem i tam uczył się gry w basket.

Problem w tym, że Chorwacja będzie piekielnie silnym rywalem.

Ponad 1,5 tys. meczów w NBA - dla polskich graczy to poziom z marzeń

Dario Sarić z Phoenix Suns, Ivica Zubac z Los Angeles Clippers, Bojan Bogdanović z Utah Jazz, a także grający ostatnio w Eurolidze Mario Hezonja i Krunoslav Simon, czy jeszcze naturalizowany Amerykanin Jaleen Smith - w porównaniu ze składem Polaków to zestaw gwiazdorski. Bogdanović, Hezonja, Sarić i Zubac mają razem ponad 1,5 tys. rozegranych meczów w NBA i nawet, jeśli nie są w niej postaciami pokroju Słoweńca Luki Doncicia, Serba Nikoli Jokicia czy Greka Janisa Andetokunmbo, to ich dokonania muszą budzić duży szacunek. Bogdanović w ostatnim sezonie zdobywał dla Jazz średnio po 18,1 punktu na mecz. Dla polskich graczy to poziom z marzeń.

Chorwacja jest mocna, Chorwacja jest też rozdrażniona - sensacyjnie odpadła z eliminacji mistrzostw świata przegrywając m.in. ze Szwecją i chce odegrać dużą rolę na tegorocznym, wrześniowym EuroBaskecie, który został opóźniony ze względu na pandemię. I, podobnie jak Polska, nie może sobie pozwolić na odpadnięcie z walki o kolejne mistrzostwa kontynentu.

Polska dopiero uczy się wygrywać. Ale idzie jej nieźle. "Jestem głodny gry"

Dlatego, choć koszykarska Europa czeka na EuroBasket, dla obu drużyn czwartkowe spotkanie w Warszawie jest szalenie ważne. Może zbudować pozytywną narrację na najbliższe tygodnie, a nawet miesiące.

Nie pozwolić Chorwatom na swobodę pod koszem

Jak chcą to zrobić Polacy? Przede wszystkim dobrą obroną przeciwko chorwackim gwiazdom. - Bardzo mocno musimy ograniczyć ich grę tyłem do kosza. Bogdanović, Sarić czy Zubac często dostają piłkę w takiej sytuacji. Są silni, doświadczeni, wiedzą, jak kończyć akcje – mówi Michał Sokołowski, wszechstronny skrzydłowy i najlepszy obrońca w drużynie.

- Musimy bronić mocno pola trzech sekund całym zespołem, musimy sobie pomagać. I co najważniejsze: nie pozwolić na łatwe dostarczanie piłki pod kosz. Czeka nas duża walka na obwodzie, wywieranie presji, opóźnianie podań.

- Zgadzam się z Michałem – potakuje Milicić. – Chorwaci najwięcej punktów zdobywają z pola trzech sekund i grając tyłem do kosza. Zubac pod nim dominuje, ale wszyscy potrafią się odnaleźć. My chcemy odpowiedzieć zespołową agresywnością. Na początek mamy przygotowane dwie różne taktyki defensywne, do tego chcemy wyprowadzać przeciwnika z równowagi różnymi strefami – zapowiada trener.

Najlepszy mecz koszykarzy za Milicicia. Idealne kilka sekund uratowało wygraną

A.J. Slaughter może pomóc, choć trzeba go ukryć w obronie

Wyzwaniem dla Milicicia i zespołu będzie też wprowadzenie do gry A.J. Slaughtera. Naturalizowany Amerykanin od siedmiu lat jest czołowym graczem zespołu, ale u obecnego selekcjonera zagrał tylko w dwóch spotkaniach, a teraz – ze względu na uraz stawu skokowego – dołączył do zespołu ledwie kilka dni temu, już po sparingach.

- Nie jestem gotowy na 100 proc., ale myślę, że jestem blisko tego, by pomóc drużynie – mówił nam Slaughter po środowym treningu. - Wciąż mam pewne ograniczenia mobilności stawu skokowego, ale jest coraz lepiej. Będziemy reagować na to, ile mogę grać w najbliższych meczach.

W podobnym tonie mówił o nim Milicić. – Zobaczymy, jak będzie wyglądał pod względem zdrowotnym. Na pewno chcemy korzystać z jego umiejętności zdobywania punktów, bo to przecież punktujący rozgrywający. O jego miejsce w taktyce, wejście do drużyny, w ogóle się nie obawiam. Ze względu na zdrowie będziemy go trochę ukrywać w obronie.

Ściągawka do napisania minut już jest - zwycięstwa z gwiazdorską Chorwacją

Postać Slaughtera jest ważna, bo to jeden z czterech graczy obecnej kadry – obok Mateusza Ponitki, Aarona Cela i Michała Sokołowskiego – który pamięta ważne zwycięstwa z Chorwacją w eliminacjach poprzednich mistrzostw świata. 17 września 2018 roku w Trójmieście rywale także wystawili do gry czwórkę z NBA – Bogdanovicia, Saricia, Zubaca, a także Ante Zizicia, ale biało-czerwoni pokonali ich po zaciętej końcówce 79:74.

Było to jedno z najważniejszych zwycięstw za kadencji poprzedniego trenera Mike’a Taylora, a jego drużyna poszła za ciosem – awans na mistrzostwa przypieczętowała kolejnym meczem z Chorwacją, tym razem wygranym 77:69 na wyjeździe. Na mundialu w Chinach Polacy wygrali cztery pierwsze spotkania, ostatecznie zajęli świetne ósme miejsce.

I choć po tamtej drużynie zostało już tylko czterech graczy, to dobre wzorce zostały. Jeśli do napisania mitu założycielskiego obecnej kadry po zmianach potrzeba jakiejś ściągawki, to zdecydowanie jest się do czego odnieść. A gdyby ten mit udało się napisać, to kolejne okazje na kontynuowanie dzieła czekają - 28 sierpnia mecz w Austrii w tych samych kwalifikacjach, a od 2 września EuroBasket, gdzie w grupie grającej w Pradze rywalami Polaków będą Czesi, Finowie, Izraelczycy, Holendrzy i Serbowie.