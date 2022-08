Tygodnie prawdy dla koszykarzy. "Ignorancja z arogancją. Absolutnie niedopuszczalne"

Przed reprezentacją koszykarzy pracowita końcówka lata - w czwartek początek kwalifikacji do eliminacji EuroBasketu 2025. Tak, kwalifikacji do eliminacji - swoistej rundy wstępnej, czy też europejskiej trzeciej ligi, do której Polacy spadli ze względu na przegrane z kretesem eliminacje mistrzostw świata. W ich pierwszej fazie biało-czerwoni zajęli ostatnie miejsce w grupie za Niemcami, Izraelem i Estonią. W najbliższych dniach czekają ich mecze z sensacyjnie obecną w tym gronie mocną Chorwacją w Warszawie oraz na wyjeździe z Austrią.

A już 2 września początek zaległego, przeniesionego ze względu na pandemię EuroBasketu 2021. Grupa z Polską będzie grała w Pradze - biało-czerwoni zmierzą się w niej z Czechami, Finlandią, Izraelem, Holandią i Serbią. Do 1/8 finału awansują cztery pierwsze zespoły.

Podczas przygotowań do tych spotkań Polacy rozegrali w sierpniu pięć sparingów - trzy pierwsze z Ukrainą, Turcją i Grecją wyraźnie przegrali, dwa ostatnie, ponownie z Turcją oraz z Gruzją wygrali. Z Mirosławem Noculakiem, trenerem i ekspertem telewizyjnym, rozmawialiśmy o wnioskach dotyczących formy Polaków, ale od szczegółu doszliśmy do ogółu, czyli podsumowania dokonań kadry po zmianie selekcjonera w październiku 2021 roku.

Łukasz Cegliński: Jest dobrze, czy jest źle?

Mirosław Noculak: Jest lepiej niż było w przegranych eliminacjach mistrzostw świata. A jest lepiej, bo w końcu był czas na pracę – zespół mógł normalnie potrenować, odbył kilkunastodniowe zgrupowanie, rozegrał pięć sparingów, pracował nad poprawkami z dnia na dzień. System rozgrywek reprezentacyjnych w trakcie sezonu, te kilkudniowe okienka, jest tak nieprzemyślany, że najważniejsze mecze gra się z marszu, bez treningów. W piłce nożnej to ma sens o tyle, że ligi się zatrzymują i na reprezentację przyjeżdżają wszyscy najlepsi zawodnicy. W koszykówce NBA i Euroliga się nie zatrzymują, składy są różne, nie ma czasu na pracę.

Dlatego w eliminacjach graliśmy nierówno i chaotycznie, a teraz widać pozytywne zmiany w organizacji gry, szczególnie w ataku. To jest na pewno plus. Jest jednak też minus – mówię to na podstawie meczów towarzyskich, które są zaledwie wyższą formą treningu. Mądrzejsi będziemy dopiero, jak zaczniemy grać o punkty. Ale to, co dostrzegłem w dwóch ostatnich zwycięskich sparingach z Turcją i Gruzją, to na pewno ta lepsza organizacja ofensywy – w eliminacjach graliśmy głównie akcje w poprzek boiska z tzw. koszyczkiem na obwodzie, a teraz pojawiły się gry do linii końcowej, od linii końcowej. Czyli zróżnicowanie i podstawy nowoczesnej koszykówki.

Trener Igor Milicić z zespołem mieli w końcu czas popracować i efekty tej pracy widać.

- Tak jest. W sparingach zaobserwowałem kilka typów zagrań dwójkowych czy trójkowych, których nie da się wyćwiczyć w trakcie czterech treningów – tego czasu musi być dużo więcej. Niektóre akcje zaczynające się od dwójkowej gry z zasłonami, po których następowały ścięcia czy odrzucenia, wyglądały bardzo dobrze.

Natomiast kiepsko wyglądała nasza gra na pozycji rozgrywającego – Jakub Schenk miał dobre momenty, ale on wciąż miewa zagrania, które nie przystoją reprezentantowi Polski. W meczu z Gruzją trzy razy popełnił szkolne błędy kroków, to są dyskwalifikujące pomyłki. Łukasz Kolenda też grał nierówno, ale myślę, że na niego Milicić powinien stawiać bardziej.

Schenkowi zdarzają się seryjne straty, co obserwowaliśmy także w lidze, ale jednocześnie wrodzoną bezczelnością i ambicją potrafi czasem rozruszać zespół. Czy jest w stanie robić to na poziomie reprezentacji w meczach o punkty?

- Według mnie – nie. To nie jest zawodnik na reprezentację i jeśli taki gracz bywa pierwszą jedynką w kadrze – a były sparingi, w których nią był – to świadczy to o słabości zespołu. Oglądaliśmy go już w meczach eliminacji mistrzostw świata i już wtedy widziałem, że to nie jest kaliber gracza dla drużyny, która ma coś osiągnąć w poważnym graniu międzynarodowym. Za dużo było wtedy kozłowania w miejscu i bez pomysłu, choć to akurat był częsty obrazek gry całej reprezentacji w tych meczach bez przygotowań, podczas okienek.

Oczywiście, Schenk miał teraz dobre momenty podczas sparingów – pierwszą połowę z Grecją, początek z Turcją. Grał szybciej, podaniami, pozytywnie mnie to zaskoczyło. Ale potem wszedł w buty gracza, którego widziałem w eliminacjach. Nie widzę go w roli zawodnika prowadzącego grę w meczu o coś.

A Łukasza Kolendę widzi pan w tej roli z jakiego względu?

- Raz, że jest młodszy, a dwa, że ma odpowiednie parametry fizyczne. Rozgrywający powyżej 190 cm wzrostu to dziś już prawie konieczność, szczególnie przy powszechnych zamianach krycia w obronie. Z drugiej strony mam wrażenie, że Kolenda ma takie fazy, w których jest za bardzo zadowolony z siebie. A nie powinien być ani przez chwilę. Powinien zasuwać przez pięć, sześć, osiem, dwanaście godzin dziennie – głównie pracować nad rzutem i perfekcyjnym kozłowaniem. Tu ważne rozróżnienie – nie mam na myśli operowania piłką, tylko władanie piłką. To niby tylko gra językowa, ale rozgrywający musi robić coś więcej niż tylko kozłować – on musi nad piłką panować.

Zróbmy w tej analizie krok wstecz, bo zaczęliśmy rozmawiać o rozgrywających Schenku i Kolendzie, tymczasem w autorskim pomyśle Milicicia to Mateusz Ponitka często pełni rolę organizatora gry. Nasz najlepszy zawodnik, wszechstronny skrzydłowy, rozpoczyna akcje, odpowiada za ich przebieg. Jak pan ocenia ten manewr?

- Przede wszystkim Mateusz Ponitka ma problem z przeprowadzaniem piłki w momencie, w którym przeciwnicy dopadną go agresywną obroną w okolicach linii środkowej. Każdy kolejny rywal to widzi i będzie tak robił - Mateusz w takiej sytuacji zaczyna grać tyłem do kosza, bo nie kozłuje tak dobrze, by jednym zwodem, jednym ruchem zgubić obrońcę i pobiec na kosz. A jak gra tyłem do kosza, to cała gra zwalnia.

Ale z drugiej strony patrząc na Ponitkę w roli rozgrywającego zauważyłem bardzo ciekawą i pozytywną rzecz – jako jedyny z Polaków potrafił zagrać akcję pick and roll tak, jak powinno się ją grać: ciasno, bark w bark z zawodnikiem stawiającym zasłonę. Było kilka takich akcji, które przyniosły korzyści, a szczególnie ostatnia, zwycięska z meczu z Turcją, kiedy Aleksander Balcerowski po mocnej zasłonie ściął pod kosz, dwóch obrońców poszło do Mateusza, a ten podał Olkowi na czystą pozycję.

Tu muszę jednak dodać, że w kolejnym meczu z Gruzją, w którym Ponitka dostał mniej minut, przeciwnik był już na to przygotowany i potrafił zareagować na takie akcje innym typem obrony. Bo tak, jak my analizujemy grę rywali, tak oni analizują nas. Będą gotowi na nasze mocne strony.

A propos tych mocnych stron – Ponitka ma ich sporo, także kiedy gra na skrzydle. Gra jeden na jednego, prezentuje ścięcia po linii końcowej, sytuacyjny instynkt, rzuty w tłoku, atakowanie tablicy. Gdzie ma największą wartość dla drużyny?

- Żeby odpowiedzieć miarodajnie, trzeba szczegółowo przeanalizować czas gry i liczbę różnych akcji, ich efektywność. Na podstawie trzech sparingów uważam, że sytuacje, które rozgrywający Ponitka tworzył po akcjach, w których miał piłkę i dostawał zasłonę, były dla drużyny korzystne. Sytuację, w której Janis Andetokunmbo poślizgnął się po przekazaniu, a Ponitka trafił za trzy, widzieliśmy pewnie wszyscy.

Tylko że Ponitka nie ma stabilnego rzutu za trzy. Nie jest typem gracza, którego trzeba szybko przejąć po zasłonie.

- Na pewno rzut to wciąż ten element jego gry, który wymaga poprawy. W najbliższych dniach się to jednak nie zmieni.

Rozmawiamy o roli Ponitki, o innych rozgrywających, ale do kadry dołączył właśnie A.J. Slaughter, czyli strzelec mogący grać jako jedynka. Co się zmieni w grze reprezentacji?

- Tego właśnie do końca nie wiemy, bo A.J. nie brał udziału w przygotowaniach, a u Milicicia zagrał ledwie dwa razy. Ale na pewno będzie więcej indywidualnej gry Slaughtera – on zawsze szuka pozycji do rzutu i to się nie zmieni. Organizacja, gra w ataku, może stracić trochę tej płynności, którą widzieliśmy w sparingach. Na dodatek A.J. jest po kontuzji, dopiero przekonamy się w jakiej jest dyspozycji. W ostatnim okienku eliminacji mistrzostw świata był naszym najlepszym zawodnikiem obok Ponitki, ale teraz to trochę niewiadoma.

Żebyśmy się zrozumieli – absolutnie nie uważam, że dojście Slaughtera przeszkodzi w czymś reprezentacji Polski. Chcę tylko podkreślić, że siłą rzeczy zaburzone zostanie trochę to, co drużyna wypracowywała przez ostatnie kilkanaście dni.

Rozmawiamy o ataku, przejdźmy do obrony. Obejmując reprezentację Milicić dużo o niej opowiadał, mówił, że chciałby, by jego zespół agresywną, zmienną defensywą wprowadzał chaos w grze rywali. Odnosząc się do tej teorii – co pan widzi w praktyce?

- Tę teorię w praktyce widziałem w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw świata w Izraelu – zaczęliśmy wysoko, na całym boisku, skakaliśmy na rywala. To dawało efekt, ale tylko przez 15 minut. Przeciwnik był zaskoczony, ale każdy inteligentny rywal potrafi szybko zareagować na to, co dzieje się na boisku. Izrael zareagował i wygrał.

Zmienność w obronie, pułapki, mają sens, ale na krótkie fragmenty, sekwencje kilku akcji. Stosowanie tego przez większość meczu nie może dać efektów. Podstawą powinno być skoncentrowanie się na obronie jeden na jednego na swojej połowie, choć oczywiście jest to bardzo skomplikowane zagadnienie.

Na marginesie - mnie zawsze dziwiło to, że w polskiej lidze Milicić wygrywał mecze i mistrzostwa, gdy jego drużyny często i regularnie grały strefą 1-3-1, którą można rozbić jednym lub dwoma podaniami.

W sparingach widzieliśmy wstawki tej obrony i one przynosiły momentami niezłe efekty, przechwyty.

- Tak, szczególnie w meczu z Turcją, choć mam wrażenie, że rywale momentami dłubali w nosie, a nie grali w koszykówkę. Wystarczyłoby, żeby ustawili w narożnikach Furkana Korkmaza i Cediego Osmana lub innych czołowych strzelców. Tymczasem kluczowi tureccy gracze wchodzili w tym meczu na parkiet pod koniec drugiej i w trzeciej kwarcie.

To jak my gramy w tej obronie – widać więcej ścian czy dziur?

- Na pewno mamy to, co w obronie jest podstawą – zapał. W defensywie nie da się grać idealnie, zawsze zdarzają się błędy. Moim zdaniem my w tych ostatnich sparingach w obronie graliśmy nieźle biorąc pod uwagę chęci, umiejętności i organizację.

Wróćmy znów do ataku – mówiliśmy o Ponitce i Slaughterze, na skrzydłach jest jeszcze zawsze pożyteczny Michał Sokołowski, a Michał Michalak i Jakub Garbacz potrafią być zagrożeniem w rzutach z dystansu. Ciężar gry jest więc na obwodzie, a co ze strefą podkoszową? Jak pan ocenia Aleksandra Balcerowskiego, Dominika Olejniczaka i Aleksandra Dziewę – w sparingach grali nierówno, czy mogą być atutem zespołu?

- Atutem na razie nie będą, choć po sparingach cieszy mnie dość skuteczna gra Olejniczaka, który robił to, co powinien. Nie bawił się w skomplikowane akcje, po prostu wykorzystywał swoje okazje. Dostawał piłkę, dawał z góry. Moim zdaniem wypadł dobrze.

Balcerowski grał nierówno, ale miał momenty. Szczególnie w ataku, gdy rolował się do kosza po zasłonach – był w tych reakcjach dość sprawny i szybki, a z tym miewa problemy. Jakiekolwiek manewry z piłką ograniczają jego skuteczność, ale jeśli Olek upraszcza grę, to wygląda dobrze. Dziewa pokazał najmniej, ale momentami nieźle prezentował się w obronie.

Myślę, że Milicić będzie próbował gry niższym składem, bo też widzi, że obwód jest silniejszy. Możemy wystawić piątkę z Sokołowskim jako wysokim skrzydłowym oraz trójką z grona Ponitka, Slaughter, Michalak i Garbacz dalej od kosza. Przy niższym ustawieniu piłka szybciej krąży, może być łatwiej o pozycje do rzutu.

Wracając do podkoszowych – na ich wielki udział w ataku bym nie liczył, natomiast jeśli będą grali na takim poziomie jak w ostatnich sparingach, to mogą wnieść coś pozytywnego.

W kadrze nie ma Jeremiego Sochana, który – przy pełnej akceptacji związku i sztabu kadry – zdecydował się na przygotowania do debiutanckiego sezonu w NBA w San Antonio. Zrozumiała decyzja?

- Przede wszystkim myślę, że to nie była do końca decyzja Jeremiego Sochana, tylko raczej San Antonio Spurs. Z tego, co wiem, oni mają swoje procedury ochronne dla debiutantów, trener Gregg Popovich stawia wysokie wymagania, a przeskok z NCAA do NBA jest mniej więcej taki, jak w Polsce z ligi juniorów do ekstraklasy. Spurs muszą Sochana przygotować do gry – zwłaszcza, że nie grał w Lidze Letniej. Będą z nim pracować fizycznie, ale także jeśli chodzi o koszykarskie fundamenty. Można podejrzewać, że Popovich będzie chciał zacząć sezon Sochanem w piątce na pozycji silnego skrzydłowego, która jest w Spurs słabiej obsadzona.

A jak patrzy pan na obecną reprezentację Polski, to co Sochan dałby jej w tym momencie?

- Przede wszystkim byłby numerem 1 w obronie. Jeremi może pilnować rywali z każdej pozycji – i rozgrywających, i środkowych. Po dwóch tygodniach treningu z drużyną, po nauczeniu się schematów, mógłby być defensywną osią zespołu. W ataku zaletą Sochana jest to, że nie forsuje swoich akcji, wszystko robi dla zespołu, dobrze rozumie grę i wie, jak się zachować w danej sytuacji. Biegałby do kontry, często pewnie po swoich przechwytach. Pamiętajmy, że on w debiucie zdobył 18 punktów z Rumunią i już wtedy zobaczyliśmy, jak bardzo może być przydatny. Bez wątpienia mógłby nam teraz bardzo pomóc.

Największy atut obecnej reprezentacji, to…

- Nie potrafię wskazać nic konkretnego. Mówiłem o pozytywnych zmianach, o lepszej organizacji, ale to plusy, a nie ewidentne atuty. Brakuje nam pewnych strzelców, graczy, którzy będą trafiać z dystansu na poziomie co najmniej 40 proc., brakuje silnych podkoszowych. Dlatego liczę, że Igor Milicić tak poprowadzi zespół w obronie, że ta defensywa będzie miała pozytywny wpływ na atak. Wiele zależy w nim od Ponitki, Slaughtera, pozostali zrobili w ostatnich tygodniach postęp jako zespół w porównaniu do tego, co było w eliminacjach mistrzostw świata. Problem w tym, że te eliminacje były bardzo słabe.

Pana największa obawa?

- Poziom gry rozgrywających.

A jak pan ocenia obecną kadrę z perspektywy ostatnich 10 miesięcy? Igor Milicić obejmując reprezentację zapowiadał jej odmłodzenie, wręcz rewolucję, i już w listopadowym okienku ją rozpoczął, odstawił na bok graczy powyżej 30. roku życia. Póki co, pod względem wyników, jego kadencja jest całkowicie nieudana. Ale może widać fundament nowej drużyny?

- Ja widzę fiasko koncepcji trenera Milicicia. Choćby po tym, że teraz powołał 35-letnich Slaughtera i Aarona Cela. Na pierwszego czekaliśmy długo i bardzo na niego liczymy, a drugi już był najlepszym, moim zdaniem, graczem kadry na ostatnim turnieju towarzyskim. Czyli trener sięga po graczy, z których początkowo zrezygnował, a oni mają mieć w zespole ważne role.

Ale to, jaką koncepcję ma i jak pracuje Igor Milicić, to jedno. Drugą kwestią jest to, że trenera wybierał człowiek [prezes PZKosz Radosław Piesiewicz – red.], który nie zna się na koszykówce. I do tego pozwolił na to, żeby nowy selekcjoner przeprowadził taką rewolucję w eliminacjach mistrzostw świata. Kontrola jakości pracy przy polskiej reprezentacji nie istnieje. Zgoda na to, żeby trener Milicić dokonał takiej rewolucji praktycznie z marszu, bez możliwości zorganizowania zgrupowania, była nieporozumieniem. W 2019 roku awansowaliśmy na mistrzostwa świata po 52 latach przerwy, zajęliśmy na nich świetne ósme miejsce, a potem przegraliśmy eliminacje z kretesem. Zamiast ugruntowywać pozycję, daliśmy się w tym gruncie zakopać.

Milicić mógł przeprowadzić rewolucję na zbliżającym się EuroBaskecie, którego sam nie wywalczył, zrobił to ze swoją drużyną Mike Taylor. Zbliżające się mistrzostwa Europy mogły być polem do eksperymentowania, to byłoby jakoś uzasadnione, natomiast w eliminacjach mistrzostw świata należało zrobić wszystko, by na tę imprezę awansować. Awansu nie będzie, odpadliśmy w pierwszej fazie, eksperyment zakończył się fiaskiem.

Igorowi Miliciciowi to ja się właściwie nie dziwię – to jest walczak, człowiek ambitny, chciał zrealizować swój pomysł. Ale wokół reprezentacji doszło do połączenia ignorancji z arogancją. Taka formuła powoływania kadry była absolutnie niedopuszczalna. W tym momencie nie widzę przed obecną drużyną przyszłości i dobrych perspektyw.

Najbliższa perspektywa jest taka, że w czwartek gramy w Warszawie z Chorwacją, a w niedzielę na wyjeździe z Austrią w kwalifikacjach do eliminacji EuroBasketu 2025. 2 września zaczynamy natomiast zaległy EuroBasket. W grupie mamy gospodarzy Czechów, Finlandię, Izrael, Holandię i Serbię. Do 1/8 finału awansują cztery drużyny i wnioskuję z pańskich słów, że uzna pan to za sukces.

- Za bardzo duży sukces. To nie jest jakaś wyjątkowo mocna grupa, ale z drużynami takimi jak Czechy, Finlandia czy Izrael zwykle ostatnio przegrywamy. O Holendrach zbyt wiele nie wiem, zwycięstwa z Serbią nie zakładam.

To może od EuroBasketu ważniejsze będą te najbliższe mecze z Chorwacją i Austrią? Jak tu potracimy punkty, to możemy się zakopać w głębokim dołku.

- To są bardzo ważne mecze, bo my w eliminacjach do EuroBasketu 2025 po prostu musimy grać, nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Wiemy już, że nie będzie nas na najbliższych mistrzostwach świata i igrzyskach, dlatego na ominięcie mistrzostw Europy nie możemy sobie pozwolić.