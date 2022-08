Andetokunmbo na kolanach, ale tylko raz. Polacy z akcją meczu. Co wiemy po Grecji?

– Ludzie przywiązują za duże znaczenie do sparingów – mówił nam przed tygodniem selekcjoner kadry Igor Milicić, sugerując, że w trakcie sparingów w Turcji i Grecji będzie chciał przede wszystkim sprawdzić wszystkich graczy i to, jak wykonują zagrywki, których uczyli się w ostatnim czasie.

To tylko sparing. Ale…

W meczach w Stambule z Ukrainą i Turcją widać było, że nie jest to najpiękniejsze wydanie kadry. Długie akcje, cierpliwe budowanie zagrywek, szlifowanie zachowań na parkiecie, a do tego wymęczeni dziesięcioma dniami treningów koszykarze. Nie dziwne, że przegraliśmy 60:88 i 78:94.

Koszykarze tłumaczyli, że nie ma się czego obawiać, ale strzelec Michał Michalak mówił w TVP Sport wprost: – Potrzeba jeszcze większych chęci i zaangażowania. Inaczej ciężko będzie nam rywalizować z najlepszymi zespołami.

Widać to było wyraźnie z Grecją, w trzecim sparingu poprzedzającym wrześniowy Eurobasket, który zaczęliśmy ospale. A w zasadzie – niemal na stojąco. W połowie pierwszej kwarty Grecy prowadzili 18:2, a my jedyny kosz trafiliśmy przypadkowo, po szczęśliwej dobitce Mateusza Ponitki. W ataku graliśmy w trybie "slow motion" – rywale odczytywali nasze zamiary klatka po klatce, przechwytywali piłki, zmuszali nas do strat – po pierwszej kwarcie mieliśmy ich osiem. Duch w drużynie? Nieobecny.

Zaczęliśmy odrabiać straty, dopiero gdy z parkietu zszedł Janis Andetokunmbo, rywale zredukowali bieg, a my przyspieszyliśmy – w połowie drugiej kwarty zaliczyliśmy zryw 24:5 i w pewnym momencie prowadziliśmy 34:32. W trzeciej kwarcie było nieźle, tę część wygraliśmy 22:19.

Ale to był łabędzi śpiew – znów zakończyło się porażką, znów wysoką. Z jednej strony to tylko sparing, z drugiej – Igor Milicić od początku kadencji nie potrafi wszczepić kadrze genu zwycięzców. Jego drużyna wygrała dopiero dwa mecze. A przegrała? Już dziewięć. Kiepska wróżba na Eurobasket.

Nie mamy Calathesa. Ale mamy Schenka

Hierarchia rozgrywających w kadrze jest jasna: podstawową "jedynką" jest Mateusz Ponitka. Choć kapitan kadry nie jest typowym kreatorem, Igor Milicić już w listopadzie mówił Sport.pl: – Widzę go w tej roli. Jeśli może to robić na poziomie Euroligi w Zenicie, to i w reprezentacji Polski może dać jakość.

Ponitka do kadry dołączył przed kilkoma dniami, nie zagrał w sparingach z Ukrainą i Turcją. Mecz z Grecją zaczął jednak w pierwszej piątce. I w roli playmakera wypadł dość przeciętnie.

W pierwszej kwarcie Polacy mieli kłopot nie tylko ze zdobywaniem punktów (dopóki na boisku był Janis, przegrywaliśmy 2:18), ale i z egzekucją zagrywki czy zwykłym przeprowadzeniem piłki przez połowę. Ponitka był odcinany od piłki, Nick Calathes znakomicie odczytywał intencje kapitana Polski.

Właśnie – Calathes. Milicić na myśl o takim rozgrywającym może tylko głęboko westchnąć. Powiedzieć o Calathesie, że jest dowódcą drużyny, to jak odebrać mu z pagonów kilka gwiazdek. On jest prawdziwym mózgiem drużyny. W CV ma grę w NBA, ostatnie dwa lata spędził w Barcelonie. Choć w liczbach tego nie widać – w sumie siedem punktów i miał cztery asysty – znakomicie dbał o drużynę: kontrolował tempo, budował przewagę, rozdzielał piłki. Coś, czego kadra Milicicia nie miała.

Naprzeciw Calathesa lepiej poradził sobie Jakub Schenk. Choć kibice kpią, że to gracz z ledwie trzeciego poziomu rozgrywek we Francji (podpisał niedawno umowę z Tours Métropole Basket) i wciąż nie wiadomo, czy w ogóle pojedzie na Eurobasket, to w starciu z Grecją wypadł przyzwoicie – w miał sześć asyst i trzy punkty na koncie. W drugiej połowie Milicić wystawił Ponitkę i Schenka obok siebie – i był to ciekawy i potrzebny eksperyment. Chorwat w końcu dał też pograć Łukaszowi Kolendzie, rozgrywającemu Śląska Wrocław. I on też dorzucił sześć asyst oraz trzy punkty w 10 minut.

Kłopoty pod koszem

Więcej problemów niż z rozgrywającymi, mieliśmy pod obręczą. Tu rządzić powinien Aleksander Balcerowski – 21-letni środkowy, który jeszcze kilka tygodni temu marzył, by dostać się do NBA. I nie były to jedynie fantasmagorie – wielu specjalistów twierdziło, że Polak był bliski wyboru w drafcie.

Balcerowski w kadrze jest od 2019 r., gdy szansę na mundialu w Chinach dał mu Mike Taylor. U Igora Milicicia gracz hiszpańskiej Gran Canarii ma już odgrywać czołową rolę, być jednym z liderów kadry. Ale na razie nim nie jest.

W meczu z Grecją uzbierał ledwie dwa punkty i cztery zbiórki. Liczby mówią sporo: Balcerowski od dawna ma kłopot z walką na tablicach, choć w ostatnich miesiącach pracował nad tym, by być bardziej agresywnym w walce o piłkę. Cztery zbiórki w 20 minut to wynik lichy. W ataku nie było lepiej. Balcerowski nie podejmował ryzyka, powstrzymywali go niżsi rywale… Mecz na spory minus.

Ale rezerwowi też nie błysnęli. Aleksander Dziewa nie może jeszcze doskoczyć do reprezentacyjnego poziomu (z Grecją bez punktu, ale z sześcioma zbiórkami), lepiej wypadł Dominik Olejniczak, który miał siedem punktów, dwie zbiórki i efektowny wsad na koncie. A przede wszystkim: był agresywny.

Ach, ten Janis…

Jak radzić sobie jednak pod obręczą, gdy naprzeciw siebie masz mistrza NBA z 2021 r. i dwukrotnego MVP najlepszej ligi świata? W te wakacje Janis Andetokunmbo zaliczył już m.in. 31 punktów i 10 zbiórek w 20 minut sparingu z Hiszpanii. Z Polską też się zabawił, zdobywając 24 punkty w 23 minuty.

Sama jego obecność determinowała to, co dzieje się na parkiecie. Polacy pod koszem go potrajali, często go faulując (Grek trafił 12 z 19 rzutów wolnych). Za to zbyt często odpuszczali go na obwodzie, jak niedawno Dennisa Schroedera w meczu z Niemcami w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Janis trafił dwie na cztery trójki, choć pewnie gdyby grał na wyższym biegu, zdobyłby ich więcej. Ale przede wszystkim bawił się grą: rozgrywał, podawał, potężnie wsadzał piłkę do kosza. Tysiące fanów na trybunach hali olimpijskiej OACA przyszła oglądać sparing Polską głównie dla niego. I słusznie.

Ale w obronie zdarzały mu się wpadki…

Akcja meczu? Mamy to!

... na przykład w akcji przeciwko Mateuszowi Ponitce. Kapitan kadry nie zagrał wybitnego spotkania, ale 15 punktów uzbierał (najwięcej w zespole). A w tym – trafił trójkę obok bezradnego Janisa, wcześniej oszukując go pięknym crossoverem. Andetokunmbopo zwodzie Ponitki upadł na kolana, a piłka po rzucie Polaka wpadła do kosza. Małe pocieszenie. I najładniejsza akcja Polski w tym meczu.