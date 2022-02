Zatrzymał "złotą rączkę" wielkiego Koracza. Bez niego nie byłoby największego sukcesu Polaków

Gdyby z ogromu spotkań, które reprezentacja Polski koszykarzy rozegrała w swojej historii, wybrać najważniejsze, to musiałby znaleźć się wśród nich mecz Polska – Jugosławia z 12 października 1963 roku. To był półfinał mistrzostw Europy rozgrywanych we Wrocławiu. Biało-czerwoni pokonali ówczesnego wicemistrza świata 83:72 i awansowali do swojego jedynego finału wielkiej imprezy w historii. W nim ulegli 45:61 mocarnej drużynie ZSRR, ale srebrny medal i tak był wielkim sukcesem. Takiego osiągnięcia polskim koszykarzom do dziś nie udało się powtórzyć.

I tego osiągnięcia mogłoby nie być, gdyby nie świetne 20 minut Stanisława Olejniczaka w półfinale z Jugosławią. 25-letni wówczas skrzydłowy nie tylko zdobywał najważniejsze punkty w końcówce praktycznie nie myląc się w rzutach z gry, ale też skutecznie uprzykrzał grę jednemu z najsłynniejszych koszykarzy globu. Znakomity strzelec Radivoj Koracz w kluczowych minutach był momentami bezradny. Wypełniona kibicami Hala Ludowa we Wrocławiu mogła świętować.

Koszykarze przed piłkarzami i siatkarzami

To były najlepsze lata w historii polskiego basketu. To wtedy wywalczyliśmy trzy z czterech medali mistrzostw Europy – w 1963 roku było srebro, a w latach 1965 i 1967 brązy. Czwarty medal, chronologicznie pierwszy, to brąz wywalczony w 1939 roku na Litwie.

Lata 60. to były czasy, w których z polskich reprezentacji to właśnie koszykarska osiągała największe sukcesy. Kazimierz Górski i świetne lata piłkarzy miały dopiero nadejść, podobnie było z Hubertem Wagnerem i medalami jego siatkarzy. Przed tymi wybitnymi trenerami był Witold Zagórski i koszykarze. Czołowi gracze Europy, którzy - począwszy od 1960 roku - cztery razy z rzędu zagrali na igrzyskach, a do wspomnianych medali mistrzostw kontynentu dodali świetny wynik na mistrzostwach świata – w 1967 roku zajęli piąte miejsce, a królem strzelców został Mieczysław Łopatka.

Poza Łopatką, który może być uważany za najlepszego polskiego koszykarza w historii, w drużynie Zagórskiego grali inni wybitni zawodnicy: Janusz Wichowski, Bohdan Likszo, Jerzy Piskun czy Andrzej Pstrokoński. Olejniczak był rezerwowym, ale w najważniejszym momencie srebrnych dla Polaków mistrzostw Europy we Wrocławiu to właśnie on okazał się kluczowym zawodnikiem.

Radivoj Koracz zatrzymany w końcówce

12 października 1963 roku Polacy prowadzili do przerwy z Jugosławią 47:40. Wynik był bardzo dobry, ale spokoju brakowało, bo już w 19. minucie piąte przewinienie popełnił Piskun. Łowca punktów, który w tym spotkaniu miał za zadanie pilnowania Radivoja Koracza. Jugosłowianin był wówczas absolutną gwiazdą, jednym z najlepszych koszykarzy na świecie. Regularny król strzelców mistrzostw Europy – zdobywał ten tytuł w latach 1959, 1961, 1963, a potem jeszcze 1965. A to tylko niewielka część jego osiągnięć.

- Wiadomo, złota rączka – mówił o Koraczu Olejniczak w książce "Srebrni chłopcy Zagórskiego". – Był leworęczny. Zawsze obracał się w prawą stronę i wciskał pod tablicę. I tą lewą ręką zawsze przepychał. Robił to szybko, rzucał bardzo dobrze – opowiadał. – Ale ja byłem uważany za dobrego defensora. Mnie bronienie sprawiało przyjemność – mówił Olejniczak, który przeciwko Jugosławii zmienił schodzącego z boiska na dobre Piskuna i zajął się właśnie Koraczem.

Twardy i nieustępliwy zawodnik Lecha Poznań wziął jugosłowiańską gwiazdę sposobem. – Uważałem, że trzeba go przede wszystkim odciąć od piłki, bo im mniej podań dostanie, tym mniej będzie miał okazji do rzutu. Stawałem nie za nim, tylko z boku, dotykając piersią jego ramienia. I jedną rękę miałem ciągle przed nim. Po prostu utrudniałem podanie – wspominał Olejniczak.

Czy Koracza udało się zatrzymać? Ktoś powie, że nie, bo Jugosłowianin rzucił w tym spotkaniu aż 29 punktów. Z drugiej strony – w momentach, w których decydował się wynik, Koracz nie był skuteczny.

Zupełnie inaczej niż Olejniczak.

"Rzucałem z tego miejsca cztery albo pięć razy i wszystko trafiłem"

Rezerwowy od zadań specjalnych nigdy nie należał do czołowych strzelców reprezentacji. We wrocławskim turnieju zdobywał średnio ledwie po 5,3 punktu. Ale akurat w meczu z Jugosławią błysnął po obu stronach boiska – poza świetną obroną rzucił 10 punktów, najwięcej w turnieju.

Wszystkie swoje punkty Olejniczak zdobył w drugiej połowie, większość w najważniejszych momentach. W 29. minucie Polacy prowadzili 58:56. Cztery minuty później wciąż było dobrze, ale wynik 64:61 nie dawał pewności. Tym bardziej że piąte przewinienie popełnił Wichowski, jeden z liderów polskiej drużyny.

I wtedy dwa bardzo ważne rzuty trafił właśnie Olejniczak. Oba po niemal identycznych akcjach, przynajmniej tak to zapamiętał. – W tym meczu udawała nam się jedna z wyuczonych zagrywek. Po kilku podsłonach zawodnik ze skrzydła przebiegał z tyłu na łuk za linią rzutów osobistych i otrzymywał piłkę z drugiego skrzydła – opowiadał Olejniczak. Po jego trafieniach Polacy wyszli na prowadzenie 68:61, ostatecznie wygrali 83:72.

- Jak dziś pamiętam – myślę, że się nie mylę – rzucałem z tego miejsca cztery albo pięć razy i wszystko trafiłem. Jeśli ze swojej strony dołożyłem oprócz dobrej obrony stuprocentową, albo bliską bezbłędnej skuteczność z półdystansu, to wszystko to złożyło się na sukces – wspominał w książce "Srebrni chłopcy Zagórskiego". I jeśli po jego śmierci mamy wspominać najważniejszy moment jego kariery, to niewątpliwie jest to właśnie te 20 minut z Jugosławią.

"Historia najpiękniejszego sukcesu naszych koszykarzy" – zatytułował relację ze zwycięskiego półfinału "Przegląd Sportowy". – Dzięki pokonaniu Jugosłowian zaliczanych do potęg światowej koszykówki sami staliśmy się potęgą – mówił Zbigniew Resich, brązowy medalista mistrzostw Europy z 1939 roku. – Polacy wygrali w sposób całkowicie przekonujący, bardzo zasłużenie. W drużynie polskiej machina działała bezbłędnie – oceniał Borislav Stanković, sekretarz jugosłowiańskiej federacji.

Słynne zdjęcie z Billem Russellem

W finale z ZSRR wygrać się nie udało, radziecki zespół był już dla Polaków nieosiągalny. Ale biało-czerwoni wdarli się do europejskiej czołówki na dobre, w sumie w pięciu kolejnych mistrzostwach kontynentu byli w najlepszej czwórce. Olejniczak w latach 1961-66 rozegrał w reprezentacji 121 spotkań.

W kraju pochodzący ze Zbąszynia skrzydłowy reprezentował czołowe kluby – najpierw Lecha Poznań, a potem Legię Warszawa, do której przeszedł tuż po zdobyciu srebrnego medalu mistrzostw Europy. Z Lechem zdobył jeden mistrzowski tytuł, z Legią – dwa. W Warszawie zagrał także przeciwko gwiazdom NBA.

Na początku maja 1964 roku na tournée po Europie przyleciała amerykańska drużyna sław – nazywała się po prostu All Stars, a w składzie miała słynnych Billa Russella, Boba Cousy’ego, Oscara Robertsona, Jerry’ego Lucasa czy K.C. Jonesa. PZKosz zdecydował, że wystawi przeciwko nim drużyny klubowe – m.in. mistrzowską wówczas Legię, w której grał Olejniczak.

W warszawskiej Hali Gwardii zasiadło 4 tys. kibiców, do przerwy legioniści przegrywali 29:41. Ostatecznie mistrzowie Polski ulegli gwiazdom NBA 76:96. Na jednej z fotografii z tego spotkania uwieczniono, jak Olejniczak próbuje blokować będącego w wyskoku, opartego na nim Russella.

- To jest moje najpiękniejsze koszykarskie zdjęcie – opowiadał po latach Olejniczak. – Wiem, że kiedy Russell przyjechał do Polski z okazji mistrzostw Europy w 2009 roku, oglądał je wyeksponowane na okolicznościowej wystawie w Katowicach.

Stanisław Olejniczak zmarł 1 lutego 2022 roku w wieku 83 lat.