Znamy rywali polskich koszykarzy w drodze na mundial. Trudne zadanie

Losowanie grup kwalifikacyjnych do mistrzostw świata w 2023 r. odbyło się we wtorek. Polska trafiła do grupy D razem z Niemcami, Izraelem i Estonią. Żeby z niej wyjść, wystarczy zająć jedno z trzech pierwszych miejsc.

Później zaczynają się jednak schody. Kwalifikacje przechodzą w drugą fazę – wówczas w czterech grupach znajdą się łącznie 24 zespoły (po sześć w każdej z grup). Jeśli więc wyjdziemy z grupy D w pierwszej fazie, w kolejnej spotkamy się (z zaliczonymi wynikami pierwszej fazy) z trzema najlepszymi zespołami z grupy C. Tworzą ją Słowenia, Chorwacja, Finlandia i Szwecja. Na koniec do mundialu awansują trzy najlepsze zespoły.

Mecze w systemie każdy z każdym odbędą się w listopadzie 2021 r., lutym i czerwcu 2022 r. W mistrzostwach wezmą udział 32 zespoły. Turniej odbędzie w Japonii, Filipinach i Indonezji.

Eliminacje MŚ koszykarzy 2023, strefa europejska:

Grupa A: Serbia, Łotwa, Belgia, Słowacja.

Grupa B: Grecja, Turcja, Wielka Brytania, Białoruś.

Grupa C: Słowenia, Chorwacja, Finlandia, Szwecja.

Grupa D: Niemcy, Polska, Izrael, Estonia.

Grupa E: Francja, Czarnogóra, Węgry, Portugalia.

Grupa F: Litwa, Czechy, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria.

Grupa G: Hiszpania, Ukraina, Gruzja, Macedonia Północna.

Grupa H: Włochy, Rosja, Holandia, Islandia.